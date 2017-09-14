❗️Україна офіційно відмовляється від гарантій, що є замінниками членства в НАТО, – ЄП з посиланням на заяву МЗС.
«Єдиною реальною гарантією безпеки та стримуючим фактором для подальшої агресії рф є повноправне членство України в НАТО. Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники цього».
Hotab написав:Та Хз.. тут пʼяток цікавих (для мене) тем, і якщо вони не є в списку останніх активних (право-верх кожної сторінки), то шукати таке собі задоволення. Ні, можна зберегти всі ті посилання і ходити їх чекати, але ж…
Закладки форума все ещё работают. Достаточно добавить интересные темы в закладки форума. Это не так удобно как через поиск, на один клик больше, но жить вполне можно. Даже с телефона.
ЗЫ на всякий случай, напишу, что я не приветствую отсутствие поиска и никого не оправдываю, а всего лишь делюсь опытом выживания в сложившихся условиях
Через тапаталк також працюють нові і непрочитані повідомлення
"Как отправить мужа на СВО?" — поисковый запрос года 🧐
В России заметно выросли запросы на тему отправки мужей и бывших на фронт. Причины? Денежные выплаты.
В случае гибели семья может рассчитывать на 5 миллионов рублей. И для некоторых меркантильных дамочек этого достаточно, чтобы послать мужа на войну. https://t.me/c/1713708838/39885
также работает стол заказов
Студента ВШЭ похитили прямо из дома и отправили в военкомат 😱
22-летний Артур Новик стал жертвой странной спецоперации. По словам его друга, представители полиции и народной дружины отключили электричество в подъезде, чтобы заманить молодого человека. Как только Артур вышел проверить щиток, его схватили, вытащили на улицу без верхней одежды и увезли в Единый центр призыва.
Студента задержали без повестки и предписания, а родственникам отказали в вызове полиции по факту неправомерных действий. Артура сразу отправили на принудительную медкомиссию, а затем, предположительно, в сборный пункт на Угрешской.
Администрация президента начала обучение чиновников, чтобы те правильно объясняли россиянам результаты войны с Украиной. На семинаре для вице-губернаторов в подмосковном «Сенеже» обсуждали, как сформировать «образ победы», который устроит большинство.
В сценарии - выполнение задач «денацификации» и «демилитаризации». Однако в Кремле понимают, что такие итоги не понравятся ни «рассерженным патриотам», ни либералам. Поэтому основной упор делают на «спокойное большинство», которое нужно сохранить и укрепить.
план такой. власти массово начинают обсуждать дезу - конец СВО. Чтобы срубить капусты по легкому и быстро дембельнуться добровольцы массово штурмуют военкоматы, затем их ждёт еще 3 года войны. имхо главным признаком что путин готов закончить войну будет сокращение призыва и кратное сокращение разовых выплат.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 03 гру, 2024 14:02, всього редагувалось 4 разів.
Faceless написав:............. То скажіть, ви досі дотримуєтеся думки про вторинність послуг? Про питання вище - якщо не з мотигою, а з трактором, то хіба що і все обслуговування того трактора ви теж робите самотужки. Ну і якщо вище ви хотіли підколоти, назвавши мене гуманітарієм, то варто було б знати, що економіка належить до суспільних наук, а не гуманітарних
У вас явно проблемы с пониманием языка. Классифицировать науки можно по-разному и сильно дробить классы. Но по-крупному можно разделить на точные (естественные) науки и гуманитарные. Если вам не нравится название "гуманитарий", могу предложить такое:
Гуманитарное знание было тесно связано со схоластикой, что сохранилось в английском обозначении ученого-гуманитария как scholar (а не scientist). Основным методом гуманитарного знания была работа с текстами, их комментирование и истолкование.
Обычно проводится различие между социальными и гуманитарными науками . Классик Аллан Блум пишет в «Закрытии американского разума» (1987):
Социальные и гуманитарные науки испытывают взаимное презрение друг к другу: первые смотрят на вторые свысока, считая их ненаучными, а вторые считают первых филистерами . […] Разница сводится к тому, что социальные науки на самом деле хотят быть предсказательными, то есть, что человек предсказуем, в то время как гуманитарные науки говорят, что это не так.
По "трактору". Т.е. если в процессе работы используются услуги, то результат тоже "услуга"? И с/х продукция в современных условиях это уже не товар, а "услуга"?
И да, я "дотримуюсь думки про вторинність послуг". Если очень грубо, то есть база, основа человеческого существования - материальное производство. Всё остальное - надстройки, укрепляющие и развивающие базу + ряд функций, обеспечивающих комфорт. Повторю, это очень грубо, но тем не менее.
У меня стойкое ощущение, что вы с Виталием меня уже 2 дня просто троллите, прекрасно понимая, о чём я написал в самом начале, и цепляясь к определениям и прочим мелочам. При этом вы противоречите сами себе, а когда вам на это указывают, вы "не замечаете". Если, как вы писали, "послуги - це блага, що споживаються одночасно з їх наданням", то каким образом вы отнесли к "послугам" строительство Суэцкого канала? Этот вопрос уже задавал, но в ответ тишина... Развлекайтесь на пару с Виталием дальше.
Как сообщает Politico, вопрос приглашения Украины в НАТО будет обсуждаться сегодня вечером в рамках встречи представителей "Совета НАТО-Украина" в Брюсселе.
В то же время рассматриваются и другие решения прекращения войны, такие как «израильский контур», согласно которому Украина не будет в НАТО, но получит широкую безопасность и политическую поддержку со стороны западных стран и будет работать для укрепления своей оборонной промышленности и экономики.
Еще одна схема, которая будет рассмотрена, - это «немецкая схема», согласно которой Западная Украина, не занятая Россией, вступит в НАТО, как Западная Германия в Холодной войне, а в будущем будут предприниматься дипломатические попытки вернуть утраченные территории на Востоке
іпсо На зустрічі НАТО планують обговорювати допомогу Україні, а не її членство – генсек https://www.pravda.com.ua/news/2024/12/3/7487424/ "У наступні дні ми будемо концентруватися на тому, що зробити, щоби допомоги Україні зараз… Зустріч (міністрів Альянсу) буде сконцентрована на тому, щоби тоді, коли Україна вирішить почати переговори – вона могла робити це з позиції сили", – заявив генеральний секретар.