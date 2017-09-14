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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11161111621116311164>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 14:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:По "трактору". Т.е. если в процессе работы используются услуги, то результат тоже "услуга"? И с/х продукция в современных условиях это уже не товар, а "услуга"? :)


Якось нема бажання вам наводити власну цитату, самі можете перечитати, що саме я писав - я не казав що все перетворюється на послугу, але послуги є складовими практично будь-якого виробництва, а нерідко складають основну частку.
Мавпування - сліпе наслідування. Саме те що ви робите, називаючи послугами результат всього, для створення чого були залучені послуги. Я ж в свою чергу нічого подібного не заявляв, це суто ваш винахід
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 14:17

уникальный бой ухылянта и тцкашника газовыми балончиками
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 14:24

  Faceless написав:- я не казав що все перетворюється на послугу
за всё говорить тяжело, но возьмем пример - дом в селе начало 20в. Для его постройки сначала строили печь, обжигали глину, собирали необходимое кол-во кирпича. Пилили лес, обрезали бревна на доски, высушивали. Потом рыли погреб и т.д. Чистое материальное производство. Из услуг наверное только логистика (не у каждого был конь).

Теперь получить землю - услуга, купить проект - услуга, разрешение на строительство - услуга, доставка материалов - услуга, рытьё погреба - услуга, само строительство - услуга, причём каждая бригада занимается своим этапом. Внутренняя отделка - услуга, подключение коммуникаций - услуга, регистрация прав - услуга, оформление лиц.счетов услуга, озеленение территории услуга.

Получается в строительстве что раньше было производством теперь услуга. Производство кирпича, жб перекрытий к строительству отношения не имеет, это самостоятельные виды бизнеса "отпочковавшиеся" от строительства.

Таким образом и выходит что в доле ВВП услуг больше, чем производства. К произведенным стройматериалам нужно добавить 150 услуг чтобы получился дом.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 14:57

  Faceless написав:
ЛАД написав:По "трактору". Т.е. если в процессе работы используются услуги, то результат тоже "услуга"? И с/х продукция в современных условиях это уже не товар, а "услуга"? :)

Якось нема бажання вам наводити власну цитату, самі можете перечитати, що саме я писав - я не казав що все перетворюється на послугу, але послуги є складовими практично будь-якого виробництва, а нерідко складають основну частку.
Мавпування - сліпе наслідування. Саме те що ви робите, називаючи послугами результат всього, для створення чого були залучені послуги. Я ж в свою чергу нічого подібного не заявляв, це суто ваш винахід

Да, с пониманием языка у вас явные проблемы. Где вы увидели у меня "Мавпування - сліпе наслідування", не понятно.
В связи с "покращенням" на сайте - ликвидацией функции поиска - искать цитаты стало сложно. Поэтому не буду. Так же как не буду искать цитату, где вы прямо назвали строительство Суэца "послугою".
Главный результат достигнут, Вам с Виталием удалось успешно заболтать тему, которую я поднимал - о том что нам надо поднимать промышленное производство. И заменить её схоластическими спорами о том, сколько ангелов поместится на острие иглы. А я попался на эту удочку.
А вопрос-то был, по-моему, простой и ясный.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:- я не казав що все перетворюється на послугу
за всё говорить тяжело, но возьмем пример - дом в селе начало 20в. Для его постройки сначала строили печь, обжигали глину, собирали необходимое кол-во кирпича. Пилили лес, обрезали бревна на доски, высушивали. Потом рыли погреб и т.д. Чистое материальное производство. Из услуг наверное только логистика (не у каждого был конь).

Теперь получить землю - услуга, купить проект - услуга, разрешение на строительство - услуга, доставка материалов - услуга, рытьё погреба - услуга, само строительство - услуга, причём каждая бригада занимается своим этапом. Внутренняя отделка - услуга, подключение коммуникаций - услуга, регистрация прав - услуга, оформление лиц.счетов услуга, озеленение территории услуга.

Получается в строительстве что раньше было производством теперь услуга. Производство кирпича, жб перекрытий к строительству отношения не имеет, это самостоятельные виды бизнеса "отпочковавшиеся" от строительства.

Таким образом и выходит что в доле ВВП услуг больше, чем производства. К произведенным стройматериалам нужно добавить 150 услуг чтобы получился дом.
Не зовсім так. Десь вище вірно вказували, що є такий термін, як "робОти". Від послуг відрізняється тим, що вони не споживаються в процесі їх виконання. От будівництво- це воно і є. І якщо вже коректно, то те ж викопування чогось - це дійсно роботи, а не послуги. Найчастіше роботи це просто зміна властивостей якогось обʼєкта.
Але це ніяк не скасовує сказане раніше - виробництво- комплексний процес, і включає в себе купу послуг також. І нема тут ні первинності ні вторинності. Всі приклади зворотнього що тут наводилися є просто спрощенням відносин, коли кількість залучених осіб зменшується, і відповідно самі собі вони послуг не надають, тільки й всього.
Я нагадаю такі древні види послуг (ні, я не про найдавнішу професію) як юридичні і державні. Суд (розгляд суперечок), адміністративні - існують багато тисяч років, і існували раніше найдавніших писемних джерел. Фінансовим послугам в найдавніших формах (прообрази векселів) більше 4000 років. Транспортні взагалі існували з доісторичних часів, ще до приручення тварин і винаходу колеса.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:12

?
Може слід розглядати увесь процес створення будинку, як матеріальне виробництво - виробництво товару. Тобто всі оті риття, дозволи і т.д. - це частина матеріального виробництва (товару). Частина. Створення, наприклад, будинку.

А от чисте виробництво послуги (тобто нематеріального і самостійного цілого, да + ще й такого, що не можна далі продати- обміняти), наприклад, стрижка - є виробництвом послуги. Послугою.

В чому дискусія стосовно виробництва товарів та послуг -- я поки не зрозумів))
Що через послуги відбувається лише
(?) перерозподіл вироблених товарів??
Частково да. Але лише частково.

Первинність?
Сумнівно.
Оскільки як був надлишок виробництва товарів для обміну, так і був надлишок виробництва послуг на обмін. Наче ж перукар(ня) з'явився не пізніше кузнєца(ні)))
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 03 гру, 2024 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Как вяжется перманентная бусификациия и заявления зеленского про нехватку оружия и оснащения только 2,5 бригад?
В чём вообще логика?
Почему везде постоянно перевес в численности рфии, хотя суммарно их войск меньше?
Это неумение управлять теми, кто есть
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:?
Наче ж перукар(ня) з'явився не пізніше кузнєца(ні)))

Та й підкувати коня то теж ніби послуга)
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:19

  Faceless написав:
detroytred написав:?
Наче ж перукар(ня) з'явився не пізніше кузнєца(ні)))

Та й підкувати коня то теж ніби послуга)

Саме так.
Спала думка, що кінь (точніше підковка коня), як частина виробництва товару - зерна, але ж кінь може для виступу перед глядачами (або в кібітці музикантів) - чиста послуга.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:23

Как рассказал начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, бутылки с бензином и тряпкой фигуранты готовили дома, а когда темнело, шли «гулять». Маршрут «прогулки» прокладывали через центры комплектования.

«Один поджигал и бросал бутылку, другой снимал весь процесс для подтверждения. В течение недели успели попасть в два здания РТЦК – первый раз в окно, второй – в дверь. Вычислить поджигателей удалось очень быстро. Они засветились на камерах наблюдения», – отметил Болвинов.
........
По данным Харьковской областной прокуратуры, одного фигуранта через Telegram завербовал представитель российских спецслужб. За поджоги военкоматов ему пообещали денежное вознаграждение. Парень к «работе» привлек своего друга.

Фигурантам инкриминируют диверсию, совершенную в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 УКУ). Сейчас парни в СИЗО. Если их вину докажут, им грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное.
https://www.objectiv.tv/objectively/2024/12/02/ttsk-gorite-v-harkove-podrostkov-budut-sudit-za-podzhogi-voenkomatov/
Практически уверен, что ни о какой "идейности" у этих идиотов речь не идёт. Последствия воспитания - "главное в жизни - успех, деньги", а, как известно, "деньги не пахнут", почему бы не заработать на поджогах. + неуважение к труду.

И ещё один пример, это уже чистое хулиганство + даже не знаю, как назвать.
15-летнему парню сообщили о подозрении в поджоге вагона электропоезда в Харькове по ч. 2 ст. 194 УКУ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).

15 сентября этого года подозреваемый, который находился на железнодорожной станции в Харькове, решил развлечься, информируют в облпрокуратуре.

По данным следствия, мотивы парня были хулиганскими. С помощью заранее заготовленного ключа он открыл дверь одного из вагонов электропоезда и влез внутрь. Там он поджег вещи, чем вызвал пожар. Его парень снял на смартфон и в дальнейшем прислал видео администраторам одного из Telegram-каналов, которые его опубликовали.

Ущерб оценили в более чем 700 тысяч гривен. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
https://www.objectiv.tv/objectively/2024/12/02/paren-v-harkove-podzheg-vagon-poezda-zachem-on-eto-sdelal-foto/. Это к вопросу, что делает с человеком безделье и "работать будут роботы, а не люди". Создать ещё ничего не создал, а уничтожить, пожалуйста. "Онижедети".
ЛАД
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