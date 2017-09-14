Додано: Вів 03 гру, 2024 15:23

Как рассказал начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, бутылки с бензином и тряпкой фигуранты готовили дома, а когда темнело, шли «гулять». Маршрут «прогулки» прокладывали через центры комплектования.



«Один поджигал и бросал бутылку, другой снимал весь процесс для подтверждения. В течение недели успели попасть в два здания РТЦК – первый раз в окно, второй – в дверь. Вычислить поджигателей удалось очень быстро. Они засветились на камерах наблюдения», – отметил Болвинов.

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По данным Харьковской областной прокуратуры, одного фигуранта через Telegram завербовал представитель российских спецслужб. За поджоги военкоматов ему пообещали денежное вознаграждение. Парень к «работе» привлек своего друга.



Фигурантам инкриминируют диверсию, совершенную в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 УКУ). Сейчас парни в СИЗО. Если их вину докажут, им грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное.

15-летнему парню сообщили о подозрении в поджоге вагона электропоезда в Харькове по ч. 2 ст. 194 УКУ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).



15 сентября этого года подозреваемый, который находился на железнодорожной станции в Харькове, решил развлечься, информируют в облпрокуратуре.



По данным следствия, мотивы парня были хулиганскими. С помощью заранее заготовленного ключа он открыл дверь одного из вагонов электропоезда и влез внутрь. Там он поджег вещи, чем вызвал пожар. Его парень снял на смартфон и в дальнейшем прислал видео администраторам одного из Telegram-каналов, которые его опубликовали.



Ущерб оценили в более чем 700 тысяч гривен. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Практически уверен, что ни о какой "идейности" у этих идиотов речь не идёт. Последствия воспитания - "главное в жизни - успех, деньги", а, как известно, "деньги не пахнут", почему бы не заработать на поджогах. + неуважение к труду.И ещё один пример, это уже чистое хулиганство + даже не знаю, как назвать.. Это к вопросу, что делает с человеком безделье и "работать будут роботы, а не люди". Создать ещё ничего не создал, а уничтожить, пожалуйста. "Онижедети".