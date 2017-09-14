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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 03 гру, 2024 15:24
detroytred написав:
Наче ж перукар(ня) з'явився не пізніше кузнєца(ні)))
ранее я писал. пещерные люди один добывает пищу (производство), другой шьет из шкур одежду (производство), третий поддерживает огонь (услуга), готовит еду (услуга), присматривает за детьми (услуга), кто то их охраняет или наоборот нападает (услуга).
Когда появился домашний скот кто то за ним присматривал (услуга). Невозможно отделить что первично что вторично. Очевидно что мясо убитого зайца распределялось между всеми. А то что обороняли всех или детей растили тоже для всех как то неочевидно.
Поэтому даже перераспределения никакого нет. Каждый что то вносит и взамен что-то получает. За исключением священников, жрецов, шаманов (или как их тогда называли?). Те как были так и остались иждивенцами, продающими Бога.
нуклеарная семья образца 21века внесла коррективы. Семья из 2-3х человек не в состоянии сама себя обеспечить, поэтому требует от общества благ больше, чем сама готова ему предоставить. Разные страны решают этот вопрос по разному, одни поднимают налоги до 50% чтобы блага доставались и самым бедным, другие печатают деньги и делают бедными всех, третьи забили на бедность и получили фавелы на фоне дворцов.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 03 гру, 2024 15:38, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 03 гру, 2024 15:38
detroytred написав: Faceless написав:
detroytred написав:?
Наче ж перукар(ня) з'явився не пізніше кузнєца(ні)))
Та й підкувати коня то теж ніби послуга)
Саме так.
Спала думка, що кінь (точніше підковка коня), як частина виробництва товару - зерна, але ж кінь може для виступу перед глядачами (або в кібітці музикантів) - чиста послуга.
Вы вслед за двумя товарищами ударились в терминологию.
Да какая разница, как назвать - работой или услугой. Услуга, правда, это тоже работа. На примере с парикмахером очевидно, что это услуга. И понятно, что это далеко не первоочередная потребность человека.
Но чисто интуитивно понятно, что такое материальное производство, а что такое услуга. Я говорил о том, что нам надо поднимать материальное (особенно промышленное) производство. Против того, что в современных условиях для материального производства и жизни вообще необходимы услуги, я и не думал возражать.
Да, необходимы. Но не может/не должна страна заниматься только торговлей импортом, ничего/мало производя. Надо развивать собственное производство.
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Додано: Вів 03 гру, 2024 15:40
ЛАД написав:
Но не может/не должна страна заниматься только торговлей импортом, ничего/мало производя
нас в эту ситуацию поставили более сильные игроки. Можно всех послать, убрать импорт и вернуться к жигулям 2109, стиралкам малютка и проводным телефонам.
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