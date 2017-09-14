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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11162111631116411165>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:24

  detroytred написав:Наче ж перукар(ня) з'явився не пізніше кузнєца(ні)))
ранее я писал. пещерные люди один добывает пищу (производство), другой шьет из шкур одежду (производство), третий поддерживает огонь (услуга), готовит еду (услуга), присматривает за детьми (услуга), кто то их охраняет или наоборот нападает (услуга).

Когда появился домашний скот кто то за ним присматривал (услуга). Невозможно отделить что первично что вторично. Очевидно что мясо убитого зайца распределялось между всеми. А то что обороняли всех или детей растили тоже для всех как то неочевидно.

Поэтому даже перераспределения никакого нет. Каждый что то вносит и взамен что-то получает. За исключением священников, жрецов, шаманов (или как их тогда называли?). Те как были так и остались иждивенцами, продающими Бога.

нуклеарная семья образца 21века внесла коррективы. Семья из 2-3х человек не в состоянии сама себя обеспечить, поэтому требует от общества благ больше, чем сама готова ему предоставить. Разные страны решают этот вопрос по разному, одни поднимают налоги до 50% чтобы блага доставались и самым бедным, другие печатают деньги и делают бедными всех, третьи забили на бедность и получили фавелы на фоне дворцов.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 03 гру, 2024 15:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:38

  detroytred написав:
  Faceless написав:
detroytred написав:?
Наче ж перукар(ня) з'явився не пізніше кузнєца(ні)))

Та й підкувати коня то теж ніби послуга)

Саме так.
Спала думка, що кінь (точніше підковка коня), як частина виробництва товару - зерна, але ж кінь може для виступу перед глядачами (або в кібітці музикантів) - чиста послуга.

Вы вслед за двумя товарищами ударились в терминологию.
Да какая разница, как назвать - работой или услугой. Услуга, правда, это тоже работа. На примере с парикмахером очевидно, что это услуга. И понятно, что это далеко не первоочередная потребность человека.
Но чисто интуитивно понятно, что такое материальное производство, а что такое услуга. Я говорил о том, что нам надо поднимать материальное (особенно промышленное) производство. Против того, что в современных условиях для материального производства и жизни вообще необходимы услуги, я и не думал возражать.
Да, необходимы. Но не может/не должна страна заниматься только торговлей импортом, ничего/мало производя. Надо развивать собственное производство.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:40

  ЛАД написав:Но не может/не должна страна заниматься только торговлей импортом, ничего/мало производя
нас в эту ситуацию поставили более сильные игроки. Можно всех послать, убрать импорт и вернуться к жигулям 2109, стиралкам малютка и проводным телефонам. Ну или утереть нос китаю украинскими автомобилями, смартфонами и вениками с совками. Пока что ни у кого не вышло. Кроме торговли успешные те отрасли где нет импорта (с/х, металлургия). Носки еще можно найти житомирские, а трусы уже импортные.

https://mirkolgot.com.ua/ua/76189-mujsk ... 34819-bele
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 03 гру, 2024 15:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:48

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Наче ж перукар(ня) з'явився не пізніше кузнєца(ні)))
ранее я писал. пещерные люди один добывает пищу (производство), другой шьет из шкур одежду (производство), третий поддерживает огонь (услуга), готовит еду (услуга), присматривает за детьми (услуга), кто то их охраняет или наоборот нападает (услуга).

Когда появился домашний скот кто то за ним присматривал (услуга). Невозможно отделить что первично что вторично. Очевидно что мясо убитого зайца распределялось между всеми. А то что обороняли всех или детей растили тоже для всех как то неочевидно.

Поэтому даже перераспределения никакого нет. Каждый что то вносит и взамен что-то получает. За исключением священников, жрецов, шаманов (или как их тогда называли?). Те как были так и остались иждивенцами, продающими Бога.

нуклеарная семья образца 21века внесла коррективы. Семья из 2-3х человек не в состоянии сама себя обеспечить, поэтому требует от общества благ больше, чем сама готова ему предоставить. Разные страны решают этот вопрос по разному, одни поднимают налоги до 50% чтобы блага доставались и самым бедным, другие печатают деньги и делают бедными всех, третьи забили на бедность и получили фавелы на фоне дворцов.

Всё неверно.
Товарообмен и услуги появляются тогда, когда появляются излишки. Тоже не точное высказывание. Не знаю, как кратко выразить мысль. :(
Вы же не считаете услугой то, что жена вам приготовила обед или вы нарубили дрова, чтобы она могла затопить печь.
"Семья из 2-3х человек... требует от общества благ больше, чем сама готова ему предоставить", - просто глупость. Если бы люди брали от общества дольше, чем отдают ему, то откуда общество взяло бы, что этой семье дать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:53

  ЛАД написав:Если бы люди брали от общества дольше, чем отдают ему, то откуда общество взяло бы, что этой семье дать.
подмена понятия. Птицеферма не семья. Там может работать 10 человек, и кормить они могут тысячу даже 10 тысяч семей. А теперь возьмите молодую семью жена в декрете, муж грузчик/охранник в атб. Какое количество благ они производят и какое потребляют? явно что производят в 10 раз меньше. Кто то эту разницу должен покрывать. В большой семье собственность была коллективная и так вопрос не стоял. В нуклеарной (малой) собственность кратна этой же семье и возникает вопрос за чей счёт банкет. Далее либо безусловный доход либо возврат в пещеры.
  ЛАД написав:просто глупость.
90% что вы пишете это некомпетентность и глупость. я как то это терплю. Терпите и вы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 03 гру, 2024 16:59, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:55

  Бетон написав:Как вяжется перманентная бусификациия и заявления зеленского про нехватку оружия и оснащения только 2,5 бригад?
В чём вообще логика?
Почему везде постоянно перевес в численности рфии, хотя суммарно их войск меньше?
Это неумение управлять теми, кто есть

Это как раз вполне понятно.
Войска рфии мы считаем только те 300 или 400, или сколько там тыс., которые у нас на фронте.
А у нас армия 1 млн. это всего, по всей Украине. А на фронте, вполне возможно, меньше, чем у рфии. Почему у нас такое, это другой вопрос. На это ответ не знаю.
Есть и ещё момент. У них сегодня стратегическая инициатива, они планируют, куда ударить и могут сосредоточить там силы. Мы этого не знаем, поэтому нам приходится распределять войска по всей линии фронта и перебрасывать уже потом, после их удара.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 16:02

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Если бы люди брали от общества дольше, чем отдают ему, то откуда общество взяло бы, что этой семье дать.
подмена понятия. Птицеферма не семья. Там может работать 10 человек, и кормить они могут тысячу даже 10 тысяч семей. А теперь возьмите молодую семью жена в декрете, муж грузчик/охранник в атб. Какое количество благ они производят и какое потребляют? явно что производят в 10 раз меньше. Или семью мелких чиновников.
  ЛАД написав:просто глупость.
90% что вы пишете это некомпетентность и глупость. я как то это терплю. Терпите и вы.

Я как-то не видел, чтобы такую молодую семью кто-то кормил. Или "семью мелких чиновников". Живут на то, что заработали.
Я ваши % не считаю. Отдыхайте, обидчивый мальчик.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 16:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я говорил о том, что нам надо поднимать материальное (особенно промышленное) производство. Против того, что в современных условиях для материального производства и жизни вообще необходимы услуги, я и не думал возражать.
Да, необходимы. Но не может/не должна страна заниматься только торговлей импортом, ничего/мало производя. Надо развивать собственное производство.

Вибачаюсь, що влажу, але питання - хто буде "поднімать" і за рахунок кого будуть "поднімать" і чиє виробництво?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 16:40

  BIGor написав:
  ЛАД написав:Я говорил о том, что нам надо поднимать материальное (особенно промышленное) производство. Против того, что в современных условиях для материального производства и жизни вообще необходимы услуги, я и не думал возражать.
Да, необходимы. Но не может/не должна страна заниматься только торговлей импортом, ничего/мало производя. Надо развивать собственное производство.

Вибачаюсь, що влажу, але питання - хто буде "поднімать" і за рахунок кого будуть "поднімать" і чиє виробництво?

А кто, "за рахунок кого" и "чиє" поднимал с/х производство?
Кто - украинцы.
"за рахунок кого" - за их же рахунок.
"чиє" - не знаю. Кто возьмётся. Наши, иностранцы, да хоть марсиане.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 16:45

:shock:

❗️Південна Корея оголошує про введення воєнного стану, – Yonhap (https://en.yna.co.kr/view/AEN2024120301 ... l/politics).
Xenon
 
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