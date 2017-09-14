Додано: Вів 03 гру, 2024 15:24

detroytred написав: Наче ж перукар(ня) з'явився не пізніше кузнєца(ні))) Наче ж перукар(ня) з'явився не пізніше кузнєца(ні)))

ранее я писал. пещерные люди один добывает пищу (производство), другой шьет из шкур одежду (производство), третий поддерживает огонь (услуга), готовит еду (услуга), присматривает за детьми (услуга), кто то их охраняет или наоборот нападает (услуга).Когда появился домашний скот кто то за ним присматривал (услуга). Невозможно отделить что первично что вторично. Очевидно что мясо убитого зайца распределялось между всеми. А то что обороняли всех или детей растили тоже для всех как то неочевидно.Поэтому даже перераспределения никакого нет. Каждый что то вносит и взамен что-то получает. За исключением священников, жрецов, шаманов (или как их тогда называли?). Те как были так и остались иждивенцами, продающими Бога.нуклеарная семья образца 21века внесла коррективы. Семья из 2-3х человек не в состоянии сама себя обеспечить, поэтому требует от общества благ больше, чем сама готова ему предоставить. Разные страны решают этот вопрос по разному, одни поднимают налоги до 50% чтобы блага доставались и самым бедным, другие печатают деньги и делают бедными всех, третьи забили на бедность и получили фавелы на фоне дворцов.