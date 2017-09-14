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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11162111631116411165

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 16:53

  Xenon написав::shock:

❗️Південна Корея оголошує про введення воєнного стану, – Yonhap (https://en.yna.co.kr/view/AEN2024120301 ... l/politics).

оппозицию объявили колаборантами
В материале утверждается, что так в республике хотят искоренить просеверокорейские силы, чтобы восстановить свободную и демократическую страну. Якобы оппозиция симпатизирует Северной Корее и хочет парализовать работу правительства + устроить ему импичмент.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 03 гру, 2024 16:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 16:53

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  detroytred написав:
  Faceless написав:Та й підкувати коня то теж ніби послуга)

Саме так.
Спала думка, що кінь (точніше підковка коня), як частина виробництва товару - зерна, але ж кінь може для виступу перед глядачами (або в кібітці музикантів) - чиста послуга.

Вы вслед за двумя товарищами ударились в терминологию.
Да какая разница, как назвать - работой или услугой. Услуга, правда, это тоже работа. На примере с парикмахером очевидно, что это услуга. И понятно, что это далеко не первоочередная потребность человека.
Но чисто интуитивно понятно, что такое материальное производство, а что такое услуга. Я говорил о том, что нам надо поднимать материальное (особенно промышленное) производство. Против того, что в современных условиях для материального производства и жизни вообще необходимы услуги, я и не думал возражать.
Да, необходимы. Но не может/не должна страна заниматься только торговлей импортом, ничего/мало производя. Надо развивать собственное производство.
Тут ви вже плутаєте "работа" як процес і робота як вид діяльності.
Яка різниця- тут вже терміни зафіксовані навіть в юридичних нормативних актах
Що до того чи може країна займатися в основному послугами і торгівлею (абсолютні терміни типу "тільки" навіть не розглядаю) - може. Чи має вона так робити - ну як будете президентом якоїсь країни то мабуть тоді будете вказувати, всяка країна живе як уміє. Чи правильно чи неправильно- відповіді не існує, є субʼєктивні оцінки ризиків та вигод.
І ніяк не можна сказати, що ми нічого не виробляємо. Це маніпуляція якщо не сказати жорсткіше - брехня
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 16:57

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Но не может/не должна страна заниматься только торговлей импортом, ничего/мало производя
нас в эту ситуацию поставили более сильные игроки. Можно всех послать, убрать импорт и вернуться к жигулям 2109, стиралкам малютка и проводным телефонам. Ну или утереть нос китаю украинскими автомобилями, смартфонами и вениками с совками. Пока что ни у кого не вышло. Кроме торговли успешные те отрасли где нет импорта (с/х, металлургия). Носки еще можно найти житомирские, а трусы уже импортные.

https://mirkolgot.com.ua/ua/76189-mujsk ... 34819-bele

Можно не посылать.
Но если продолжать ту же политику, то это дорога в никуда.
Кончится тем, о чём я уже говорил - украинцы будут работать и зарабатывать за границей, поднимая их экономику, а здесь будет только с/х (тоже вопрос) и торговля. Это я, конечно, утрирую, но не особо сильно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 03 гру, 2024 16:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 16:57

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  ЛАД написав:Я говорил о том, что нам надо поднимать материальное (особенно промышленное) производство. Против того, что в современных условиях для материального производства и жизни вообще необходимы услуги, я и не думал возражать.
Да, необходимы. Но не может/не должна страна заниматься только торговлей импортом, ничего/мало производя. Надо развивать собственное производство.

Вибачаюсь, що влажу, але питання - хто буде "поднімать" і за рахунок кого будуть "поднімать" і чиє виробництво?

А кто, "за рахунок кого" и "чиє" поднимал с/х производство?
Кто - украинцы.
"за рахунок кого" - за их же рахунок.
"чиє" - не знаю. Кто возьмётся. Наши, иностранцы, да хоть марсиане.

Дякую за чітку відповідь.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 17:16

BIGor
У нас огромный потенциал. И денег много по заначкам у олигархов, вон заводы в европах строят. И внешние капиталу всё равно, где зарабатывать. Вопрос инвестиций в производство застопорен только на безопасности, военной (гарантии от международного рейдерства от НАТО) и юридической (что бы не рейдерили внутри страны, нормальные суды).
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 17:19

  Faceless написав:........
Тут ви вже плутаєте "работа" як процес і робота як вид діяльності.
Яка різниця- тут вже терміни зафіксовані навіть в юридичних нормативних актах
Що до того чи може країна займатися в основному послугами і торгівлею (абсолютні терміни типу "тільки" навіть не розглядаю) - може. Чи має вона так робити - ну як будете президентом якоїсь країни то мабуть тоді будете вказувати, всяка країна живе як уміє. Чи правильно чи неправильно- відповіді не існує, є субʼєктивні оцінки ризиків та вигод.
І ніяк не можна сказати, що ми нічого не виробляємо. Це маніпуляція якщо не сказати жорсткіше - брехня

Интересно у вас получается - чтобы различить понятия, вы "работа" пишете по-русски, а "робота" українською. :)
Насчёт "юридичних нормативних актів" я вам приводил цитаты, что не всегда просто определить, где услуга, а где нет.
Указывать я не могу, а высказать своё мнение и отстаивать его имею полное право. И не притворяйтесь, что не понимаете, что "тільки" и "нічого не виробляємо" это не "маніпуляція" и, тем более, не "брехня", а просто утрирование для облегчения понимания. Есть такой метод решения задач - доведение до абсурда. Так что выдвигать такие обвинения надо поаккуратнее.
А "країна", конечно, может "займатися в основному послугами і торгівлею", но, как я написал в посте выше, это путь в никуда.
Но вы так ни разу не высказались по сути вопроса - вы считаете, что промышленность нам поднимать не надо и мы сможем прожить как вторая Новая Зеландия?
Только не надо "растекаться мыслею по древу" - да или нет?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 03 гру, 2024 17:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 17:26

  alex_dvornichenko написав:BIGor
У нас огромный потенциал. И денег много по заначкам у олигархов, вон заводы в европах строят. И внешние капиталу всё равно, где зарабатывать. Вопрос инвестиций в производство застопорен только на безопасности, военной (гарантии от международного рейдерства от НАТО) и юридической (что бы не рейдерили внутри страны, нормальные суды).
+ борьба с коррупцией и упрощения регуляторных процедур.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 17:27

  ЛАД написав:- вы считаете, что промышленность нам поднимать не надо
"нам" это кому?

коллективная собственность отсутствует (не считая дворов и лестничных площадок). Каждый инвестор сам решает во что ему инвестировать, в заводы/фабрики или рестораны/яхты/красивую жизнь.

У государства нет денег на строительство заводов и как показал опыт всё к чему прикасается рука чиновника становится неэффективным. К кому ваш призыв, к пэрэсичному с зарплатой 500уе? К олигархам? К премьер.министру? к иностранным инвесторам? (просто интересно)

нет никакого "нам" с 1991 года. у каждого свой кошелёк.
Wirująświatła
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