В материале утверждается, что так в республике хотят искоренить просеверокорейские силы, чтобы восстановить свободную и демократическую страну. Якобы оппозиция симпатизирует Северной Корее и хочет парализовать работу правительства + устроить ему импичмент.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 03 гру, 2024 16:53, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Та й підкувати коня то теж ніби послуга)
Саме так. Спала думка, що кінь (точніше підковка коня), як частина виробництва товару - зерна, але ж кінь може для виступу перед глядачами (або в кібітці музикантів) - чиста послуга.
Вы вслед за двумя товарищами ударились в терминологию. Да какая разница, как назвать - работой или услугой. Услуга, правда, это тоже работа. На примере с парикмахером очевидно, что это услуга. И понятно, что это далеко не первоочередная потребность человека. Но чисто интуитивно понятно, что такое материальное производство, а что такое услуга. Я говорил о том, что нам надо поднимать материальное (особенно промышленное) производство. Против того, что в современных условиях для материального производства и жизни вообще необходимы услуги, я и не думал возражать. Да, необходимы. Но не может/не должна страна заниматься только торговлей импортом, ничего/мало производя. Надо развивать собственное производство.
Тут ви вже плутаєте "работа" як процес і робота як вид діяльності. Яка різниця- тут вже терміни зафіксовані навіть в юридичних нормативних актах Що до того чи може країна займатися в основному послугами і торгівлею (абсолютні терміни типу "тільки" навіть не розглядаю) - може. Чи має вона так робити - ну як будете президентом якоїсь країни то мабуть тоді будете вказувати, всяка країна живе як уміє. Чи правильно чи неправильно- відповіді не існує, є субʼєктивні оцінки ризиків та вигод. І ніяк не можна сказати, що ми нічого не виробляємо. Це маніпуляція якщо не сказати жорсткіше - брехня
ЛАД написав:Но не может/не должна страна заниматься только торговлей импортом, ничего/мало производя
нас в эту ситуацию поставили более сильные игроки. Можно всех послать, убрать импорт и вернуться к жигулям 2109, стиралкам малютка и проводным телефонам. Ну или утереть нос китаю украинскими автомобилями, смартфонами и вениками с совками. Пока что ни у кого не вышло. Кроме торговли успешные те отрасли где нет импорта (с/х, металлургия). Носки еще можно найти житомирские, а трусы уже импортные.
Можно не посылать. Но если продолжать ту же политику, то это дорога в никуда. Кончится тем, о чём я уже говорил - украинцы будут работать и зарабатывать за границей, поднимая их экономику, а здесь будет только с/х (тоже вопрос) и торговля. Это я, конечно, утрирую, но не особо сильно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 03 гру, 2024 16:58, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Я говорил о том, что нам надо поднимать материальное (особенно промышленное) производство. Против того, что в современных условиях для материального производства и жизни вообще необходимы услуги, я и не думал возражать. Да, необходимы. Но не может/не должна страна заниматься только торговлей импортом, ничего/мало производя. Надо развивать собственное производство.
Вибачаюсь, що влажу, але питання - хто буде "поднімать" і за рахунок кого будуть "поднімать" і чиє виробництво?
А кто, "за рахунок кого" и "чиє" поднимал с/х производство? Кто - украинцы. "за рахунок кого" - за их же рахунок. "чиє" - не знаю. Кто возьмётся. Наши, иностранцы, да хоть марсиане.
BIGor У нас огромный потенциал. И денег много по заначкам у олигархов, вон заводы в европах строят. И внешние капиталу всё равно, где зарабатывать. Вопрос инвестиций в производство застопорен только на безопасности, военной (гарантии от международного рейдерства от НАТО) и юридической (что бы не рейдерили внутри страны, нормальные суды).
Faceless написав:........ Тут ви вже плутаєте "работа" як процес і робота як вид діяльності. Яка різниця- тут вже терміни зафіксовані навіть в юридичних нормативних актах Що до того чи може країна займатися в основному послугами і торгівлею (абсолютні терміни типу "тільки" навіть не розглядаю) - може. Чи має вона так робити - ну як будете президентом якоїсь країни то мабуть тоді будете вказувати, всяка країна живе як уміє. Чи правильно чи неправильно- відповіді не існує, є субʼєктивні оцінки ризиків та вигод. І ніяк не можна сказати, що ми нічого не виробляємо. Це маніпуляція якщо не сказати жорсткіше - брехня
Интересно у вас получается - чтобы различить понятия, вы "работа" пишете по-русски, а "робота" українською. Насчёт "юридичних нормативних актів" я вам приводил цитаты, что не всегда просто определить, где услуга, а где нет. Указывать я не могу, а высказать своё мнение и отстаивать его имею полное право. И не притворяйтесь, что не понимаете, что "тільки" и "нічого не виробляємо" это не "маніпуляція" и, тем более, не "брехня", а просто утрирование для облегчения понимания. Есть такой метод решения задач - доведение до абсурда. Так что выдвигать такие обвинения надо поаккуратнее. А "країна", конечно, может "займатися в основному послугами і торгівлею", но, как я написал в посте выше, это путь в никуда. Но вы так ни разу не высказались по сути вопроса - вы считаете, что промышленность нам поднимать не надо и мы сможем прожить как вторая Новая Зеландия? Только не надо "растекаться мыслею по древу" - да или нет?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 03 гру, 2024 17:26, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko написав:BIGor У нас огромный потенциал. И денег много по заначкам у олигархов, вон заводы в европах строят. И внешние капиталу всё равно, где зарабатывать. Вопрос инвестиций в производство застопорен только на безопасности, военной (гарантии от международного рейдерства от НАТО) и юридической (что бы не рейдерили внутри страны, нормальные суды).
+ борьба с коррупцией и упрощения регуляторных процедур.
ЛАД написав:- вы считаете, что промышленность нам поднимать не надо
"нам" это кому?
коллективная собственность отсутствует (не считая дворов и лестничных площадок). Каждый инвестор сам решает во что ему инвестировать, в заводы/фабрики или рестораны/яхты/красивую жизнь.
У государства нет денег на строительство заводов и как показал опыт всё к чему прикасается рука чиновника становится неэффективным. К кому ваш призыв, к пэрэсичному с зарплатой 500уе? К олигархам? К премьер.министру? к иностранным инвесторам? (просто интересно)
нет никакого "нам" с 1991 года. у каждого свой кошелёк. Переход от коллективной собственности к частной - очень болезненный. При совке народ хочет авто - нате вам жигули, народ хочет курорт - нате вам Крым, Сочи и Пицунду. Сейчас всё по другому. Народ может что то хотеть, но не более чем денег в его кошельке.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 03 гру, 2024 17:34, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:........ Тут ви вже плутаєте "работа" як процес і робота як вид діяльності. Яка різниця- тут вже терміни зафіксовані навіть в юридичних нормативних актах Що до того чи може країна займатися в основному послугами і торгівлею (абсолютні терміни типу "тільки" навіть не розглядаю) - може. Чи має вона так робити - ну як будете президентом якоїсь країни то мабуть тоді будете вказувати, всяка країна живе як уміє. Чи правильно чи неправильно- відповіді не існує, є субʼєктивні оцінки ризиків та вигод. І ніяк не можна сказати, що ми нічого не виробляємо. Це маніпуляція якщо не сказати жорсткіше - брехня
Интересно у вас получается - чтобы различить понятия, вы "работа" пишете по-русски, а "робота" українською. Насчёт "юридичних нормативних актів" я вам приводил цитаты, что не всегда просто определить, где услуга, а где нет. Указывать я не могу, а высказать своё мнение и отстаивать его имею полное право. И не притворяйтесь, что не понимаете, что "тільки" и "нічого не виробляємо" это не "маніпуляція" и, тем более, не "брехня", а просто утрирование для облегчения понимания. Есть такой метод решения задач - доведение до абсурда. Так что выдвигать такие обвинения надо поаккуратнее. А "країна", конечно, может "займатися в основному послугами і торгівлею", но, как я написал в посте выше, это путь в никуда. Но вы так ни разу не высказались по сути вопроса - вы считаете, что промышленность нам поднимать не надо и мы сможем прожить как вторая Новая Зеландия? Только не надо "растекаться мыслею по древу" - да или нет?
Я не для розділити поняття, просто якось треба було вас процитувати так, щоб не здавалося що то те саме))) Щодо того, що не завжди просто визначити - є таке. Отой нюанс у визначенні щодо того, чи споживається вона в момент надання чи ні - насправді дуже двозначний. Чому коли я йду до перукаря, і отримую укладену бороду і зачіску, це послуга, а коли маляр фарбує мені стіну - це робота? Але дискусія ж ніби не про це. Ні, я не вважаю, що нам не потрібно розвивати промисловість. Так, я вважаю, було б не так вже й погано жити, як друга Нова Зеландія - індустріально-аграрна країна, одна з найсприятливіших для бізнесу в світі. Не найгірший орієнтир, я вважаю