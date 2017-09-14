Додано: Вів 03 гру, 2024 17:19

Faceless написав: ........

Тут ви вже плутаєте "работа" як процес і робота як вид діяльності.

Яка різниця- тут вже терміни зафіксовані навіть в юридичних нормативних актах

Що до того чи може країна займатися в основному послугами і торгівлею (абсолютні терміни типу "тільки" навіть не розглядаю) - може. Чи має вона так робити - ну як будете президентом якоїсь країни то мабуть тоді будете вказувати, всяка країна живе як уміє. Чи правильно чи неправильно- відповіді не існує, є субʼєктивні оцінки ризиків та вигод.

І ніяк не можна сказати, що ми нічого не виробляємо. Це маніпуляція якщо не сказати жорсткіше - брехня ........Тут ви вже плутаєте "работа" як процес і робота як вид діяльності.Яка різниця- тут вже терміни зафіксовані навіть в юридичних нормативних актахЩо до того чи може країна займатися в основному послугами і торгівлею (абсолютні терміни типу "тільки" навіть не розглядаю) - може. Чи має вона так робити - ну як будете президентом якоїсь країни то мабуть тоді будете вказувати, всяка країна живе як уміє. Чи правильно чи неправильно- відповіді не існує, є субʼєктивні оцінки ризиків та вигод.І ніяк не можна сказати, що ми нічого не виробляємо. Це маніпуляція якщо не сказати жорсткіше - брехня

Интересно у вас получается - чтобы различить понятия, вы "работа" пишете по-русски, а "робота" українською.Насчёт "юридичних нормативних актів" я вам приводил цитаты, что не всегда просто определить, где услуга, а где нет.Указывать я не могу, а высказать своё мнение и отстаивать его имею полное право. И не притворяйтесь, что не понимаете, что "тільки" и "нічого не виробляємо" это не "маніпуляція" и, тем более, не "брехня", а просто утрирование для облегчения понимания. Есть такой метод решения задач - доведение до абсурда. Так что выдвигать такие обвинения надо поаккуратнее.А "країна", конечно, может "займатися в основному послугами і торгівлею", но, как я написал в посте выше, это путь в никуда.Только не надо "растекаться мыслею по древу" - да или нет?