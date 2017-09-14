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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11163111641116511166

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 18:11

  Faceless написав:
ЛАД написав:............
Но вы так ни разу не высказались по сути вопроса - вы считаете, что промышленность нам поднимать не надо и мы сможем прожить как вторая Новая Зеландия?
Только не надо "растекаться мыслею по древу" - да или нет?
......
Ні, я не вважаю, що нам не потрібно розвивати промисловість.
Так, я вважаю, було б не так вже й погано жити, як друга Нова Зеландія - індустріально-аграрна країна, одна з найсприятливіших для бізнесу в світі. Не найгірший орієнтир, я вважаю

Опять!
Я не спрашивал хорошо или плохо жить, "як друга Нова Зеландія".
Я спрашивал: "мы сможем прожить как вторая Новая Зеландия?"
Хорошо быть султаном в каком-нибудь Эмирате, но ни я, ни вы этого не можем.
Напомню, по оценке 2023 население Н. Зеландии 5,1 млн. А работоспособного населения в стране в 2013 году — 2,41 млн человек (сейчас, наверное больше). При этом больша́я часть новозеландцев постоянно (или в течение длительного времени) проживает за пределами страны. В основном в Австралии и в Англии.
И даже не буду обсуждать, можно ли Н.З. назвать индустриально-аграрной или стоит говорить об аграрно-индустриальной, учитывая, что пищепром даёт 10% ВНП.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 18:22

Верховна Рада в цілому схвалила законопроєкт №12232 щодо змін до Бюджетного кодексу, які стосуються безповоротної фінансової допомоги на 50 млрд доларів від країн G7 ("‎Група Семи"‎) та ЄС. Про це написав народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

"‎Якщо простіше – то це про 50 млрд $ від G7, що Україна не повертатиме цей кредит якщо не отримає репарації від росії. І гроші не будуть обліковуватись як державний борг"‎, – повідомив нардеп. За його словами, законопроєкт підтримав 271 депутат.

Це рішення створює у бюджетній сфері нове поняття – "‎умовні боргові зобов’язання"‎. 50 млрд доларів, про які йде мова, є саме такими умовними зобов’язаннями.


prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 18:31

Сирия, Грузия, Ю.Корея - прям новости для прекращения войны в Украине. :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 18:36

  Игорь Алексеевич написав:Сирия, Грузия, Ю.Корея - прям новости для прекращения войны в Украине. :shock:

А я говорил, что не надейтесь на прекращение войны.
Потому что, причин для прекращения просто нет.
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 18:52

  Faceless написав:Тут ви вже плутаєте "работа" як процес і робота як вид діяльності.
Яка різниця- тут вже терміни зафіксовані навіть в юридичних нормативних актах
Що до того чи може країна займатися в основному послугами і торгівлею (абсолютні терміни типу "тільки" навіть не розглядаю) - може. Чи має вона так робити - ну як будете президентом якоїсь країни то мабуть тоді будете вказувати, всяка країна живе як уміє. Чи правильно чи неправильно- відповіді не існує, є субʼєктивні оцінки ризиків та вигод.
І ніяк не можна сказати, що ми нічого не виробляємо. Це маніпуляція якщо не сказати жорсткіше - брехня
Опонент не плутає
В опопнента - пунктик...
Так як в совку ідейно правильними були тільки селяни і робітники , а всі інші примазавшимися( інтелегенція це відрижка капіталістичного світу) - то навіть припустити що крім матеріального виробництва є ще якісь нематеріальні ідейно відповідні послуги - в совків на голову не налазить.
Навіть парочка моїх зауважень про дві речі
а - податки це послуги ( жодного матеріального виробництва) і ці послуги у ВВП будь-якої розвинутої Держави становлять 35-48%
б - ті 60% що залишились порівну ділять всі дописувачі вікіпедій(що педераційної , що англоверсії) на послуги і матвиробництво, тому й виходить що послуги становлять 2/3 ВВП

і останнє
навіть у вікіпедії яка описує розподіл між послугами і матвиробництвом в СРСР- написано
послуги -60% , промисловість 21% , сільське господарство 20%
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
На відносно невеликий сектор послуг СРСР припадало трохи менше 60 % ВВП країни в 1990 р., а в промисловому і сільськогосподарському секторах — 21,9 % і 20 % відповідно в 1991 р.

То навіщо встрягати в полеміку з вузьколобим совком, який пробує переконати навіть тих хто СОВОК описував?
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 03 гру, 2024 18:57, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 18:57

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:- вы считаете, что промышленность нам поднимать не надо
"нам" это кому?
.........

Нам - это Украине. Обществу и государству.
И рассуждения о собственности тут не при чём.

Не знаю как назвать этот прием. Украина = политическая единица. К бюджетам местоимение "нам" "наш" не применяется, потому что есть общий бюджет, местные бюджеты, состояния олигархов, бюджеты предприятий и домохозяйств. Никакого нам нету.
Wirująświatła
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