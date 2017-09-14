|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 03 гру, 2024 18:11
Faceless написав:
ЛАД написав:............
Но вы так ни разу не высказались по сути вопроса - вы считаете, что промышленность нам поднимать не надо и мы сможем прожить как вторая Новая Зеландия?
Только не надо "растекаться мыслею по древу" - да или нет?
......
Ні, я не вважаю, що нам не потрібно розвивати промисловість.
Так, я вважаю, було б не так вже й погано жити, як друга Нова Зеландія - індустріально-аграрна країна, одна з найсприятливіших для бізнесу в світі. Не найгірший орієнтир, я вважаю
Опять!
Я не спрашивал хорошо или плохо жить, "як друга Нова Зеландія".
Я спрашивал: "мы сможем
прожить как вторая Новая Зеландия?"
Хорошо быть султаном в каком-нибудь Эмирате, но ни я, ни вы этого не можем.
Напомню, по оценке 2023 население Н. Зеландии 5,1 млн. А работоспособного населения в стране в 2013 году — 2,41 млн человек (сейчас, наверное больше). При этом больша́я часть новозеландцев постоянно (или в течение длительного времени) проживает за пределами страны. В основном в Австралии и в Англии.
И даже не буду обсуждать, можно ли Н.З. назвать индустриально-аграрной или стоит говорить об аграрно-индустриальной, учитывая, что пищепром даёт 10% ВНП.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 31631
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 03 гру, 2024 18:22
Верховна Рада в цілому схвалила законопроєкт №12232 щодо змін до Бюджетного кодексу, які стосуються безповоротної фінансової допомоги на 50 млрд доларів від країн G7 ("Група Семи") та ЄС. Про це написав народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
"Якщо простіше – то це про 50 млрд $ від G7, що Україна не повертатиме цей кредит якщо не отримає репарації від росії. І гроші не будуть обліковуватись як державний борг", – повідомив нардеп. За його словами, законопроєкт підтримав 271 депутат.
Це рішення створює у бюджетній сфері нове поняття – "умовні боргові зобов’язання". 50 млрд доларів, про які йде мова, є саме такими умовними зобов’язаннями.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11323
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3253 раз.
- Подякували: 3307 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Вів 03 гру, 2024 18:31
Сирия, Грузия, Ю.Корея - прям новости для прекращения войны в Украине.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8576
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 863 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 03 гру, 2024 18:36
Игорь Алексеевич написав:
Сирия, Грузия, Ю.Корея - прям новости для прекращения войны в Украине.
А я говорил, что не надейтесь на прекращение войны.
Потому что, причин для прекращения просто нет.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10715
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 03 гру, 2024 18:52
Faceless написав:
Тут ви вже плутаєте "работа" як процес і робота як вид діяльності.
Яка різниця- тут вже терміни зафіксовані навіть в юридичних нормативних актах
Що до того чи може країна займатися в основному послугами і торгівлею (абсолютні терміни типу "тільки" навіть не розглядаю) - може. Чи має вона так робити - ну як будете президентом якоїсь країни то мабуть тоді будете вказувати, всяка країна живе як уміє. Чи правильно чи неправильно- відповіді не існує, є субʼєктивні оцінки ризиків та вигод.
І ніяк не можна сказати, що ми нічого не виробляємо. Це маніпуляція якщо не сказати жорсткіше - брехня
Опонент не плутає
В опопнента - пунктик...
Так як в совку ідейно правильними були тільки селяни і робітники , а всі інші примазавшимися( інтелегенція це відрижка капіталістичного світу) - то навіть припустити що крім матеріального виробництва є ще якісь нематеріальні ідейно відповідні послуги - в совків на голову не налазить.
Навіть парочка моїх зауважень про дві речі
а - податки це послуги ( жодного матеріального виробництва) і ці послуги у ВВП будь-якої розвинутої Держави становлять 35-48%
б - ті 60% що залишились порівну ділять всі дописувачі вікіпедій(що педераційної , що англоверсії) на послуги і матвиробництво, тому й виходить що послуги становлять 2/3 ВВП
і останнє
навіть у вікіпедії яка описує розподіл між послугами і матвиробництвом в СРСР- написано
послуги -60% , промисловість 21% , сільське господарство 20%
То навіщо встрягати в полеміку з вузьколобим совком, який пробує переконати навіть тих хто СОВОК описував?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Вів 03 гру, 2024 18:57, всього редагувалось 1 раз.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28362
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 03 гру, 2024 18:57
ЛАД написав: Wirująświatła написав: ЛАД написав:
- вы считаете, что промышленность нам
поднимать не надо
"нам" это кому?
.........
Нам - это Украине. Обществу и государству.
И рассуждения о собственности тут не при чём.
все 25 млн должны начать поднимать промышленность? ок. кто это оплатит? кому она поднятая будет принадлежать?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 03 гру, 2024 20:04, всього редагувалось 2 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26047
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2417 раз.
- Подякували: 3397 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Вів 03 гру, 2024 19:19
Игорь Алексеевич написав:
Сирия, Грузия, Ю.Корея - прям новости для прекращения войны в Украине.
і всюди у вищеперерахованому стирчать вуха рашки. тяжко буде всидіти на стількох стільцях одночасно, сєдаліщє може тріснути. ну заодно можливо різні іни перестануть (чи зменшать) рашці зброю постачати, самими тепер не завадить. так що як з якого боку подивитися...
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1574
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 03 гру, 2024 19:36
wild.tomcat написав: Игорь Алексеевич написав:
Сирия, Грузия, Ю.Корея - прям новости для прекращения войны в Украине.
і всюди у вищеперерахованому стирчать вуха рашки. тяжко буде всидіти на стількох стільцях одночасно, сєдаліщє може тріснути. ну заодно можливо різні іни перестануть (чи зменшать) рашці зброю постачати, самими тепер не завадить. так що як з якого боку подивитися...
Не дуже слідкую за Пд Кореєю, але сумніваюся, що рашка там причетна. В них в президентів усталена традиція влізти в шкандаль і після президентства- суд і увʼязнення. От парламент став опозиційний і той пішов коїти дурниці.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35651
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1462 раз.
- Подякували: 8089 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Вів 03 гру, 2024 19:50
Бетон написав:
Как вяжется перманентная бусификациия и заявления зеленского про нехватку оружия и оснащения только 2,5 бригад?
В чём вообще логика?
Почему везде постоянно перевес в численности рфии, хотя суммарно их войск меньше?
Это неумение управлять теми, кто есть
Это потери.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9113
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1869 раз.
- Подякували: 2298 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Вів 03 гру, 2024 19:54
Wirująświatła написав:
Кто как думает, Кого этот гражданский считает своими врагами исходя из сюжета?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9113
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1869 раз.
- Подякували: 2298 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24
|76456
|
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
|
|1493
|246752
|
|
|6076
|880528
|
|