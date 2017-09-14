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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 03 гру, 2024 19:59
pesikot написав:
А я говорил, что не надейтесь на прекращение войны.
Потому что, причин для прекращения просто нет.
Всё в руках девелопера Дональда.
Помощь прекратит она и закончится.
Не прекратится, а именно закончится.
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Додано: Вів 03 гру, 2024 20:02
UA написав: pesikot написав:
А я говорил, что не надейтесь на прекращение войны.
Потому что, причин для прекращения просто нет.
Всё в руках девелопера Дональда.
Помощь прекратит она и закончится.
Не прекратится, а именно закончится.
Закончится, на западных границах Украины
Тебя это устраивает ? Или ты сбежишь ?
PS. Меня постоянно умиляет этот российский нарратив - это Украина начала войну, а Россия вообще не при чём.
Ну зашли колонами военной техники, ну обстреливать и бомбить начали.
Но это не война, нет, нет. Это СВО
А вот Украина начала сопротивляться - это да, это уже война
И это всё "ветеран МВД" активно поддерживает и распространяет
Востаннє редагувалось pesikot
в Вів 03 гру, 2024 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 03 гру, 2024 20:07
pesikot написав:
Или ты сбежишь ?
с твоим мешком картошки...
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Додано: Вів 03 гру, 2024 20:12
"Все дома в моем районе снесли с останками людей чтоб скрыть число жертв" Рассказ жителя Мариуполя
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Додано: Вів 03 гру, 2024 20:17
Члены американского комитета палаты представителей CoViD-19 заявили, что коронавирус — искусственный вирус, который был создан в секретной лаборатории.
Согласно отчёту комитетских, в Ухани находится топ-лаборатория WIV. Там исследуют вирусы, схожие со SARS-CoV-2. Нулевыми пациентами стали учёные, которые исследовали влияние заразы на живые организмы, — могли заразиться за месяц-два до того, как его обнаружили на уханьском рынке.
На протяжении всего этого времени наш спецподкомитет направил больше 100 писем с расследованиями, провёл 38 интервью с очевидцами (все расшифрованы), провёл 25 слушаний или встреч, а также просмотрел более миллиона страниц документов от десятков информаторов.
— говорится в отчёте.
До этого аналогичную версию вкидывали американские конспирологи. Говорили, что во всём виноваты секретные биолаборатории, которые расставили по всему миру. Одной из версий как раз таки была утечка смертельного вируса.
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Додано: Вів 03 гру, 2024 20:24
viewtopic.php?p=5794653#p5794653
«Насправді я вже давно вважаю і говорила про це відверто, що, як на мене, оця тисяча, як і інші програми експериментального проєкту «Національний кешбек» розраховані на те, щоб порахувати скільки осіб взагалі є в державі Україна і проживають постійно на території держави, не є на окупованих територіях і не виїхали за кордон. Тобто, це, як на мене, спроба перерахувати населення», – сказала Ольга Василевська-Смаглюк, відповідаючи на запитання, чи не варто українцям хвилюватися з приводу передачі своїх банківських даних державі.
«У нас мільйон чоловіків десь ховається. Вони не виїхали за кордон, вони не люди з інвалідністю, вони не заброньовані. Тобто це люди, які умовно, теоретично приховуються від виконання свого конституційного обовʼязку з захисту батьківщини. Якщо наприклад у родині є два чоловіки, які підлягають мобілізації, і дві жінки, то на них це чотири тисячі, гривень. І звісно стимулювати якимось чином отримати ці кошти, можна лише якщо сума буде більша ніж тисяча гривень, це буде три-чотири тисячі гривень на родину…Хтось зареєструється з чоловіків. Тому що чотири тисячі – краще, ніж дві», – сказала народна депутатка.
только шото напишешь на другой день это говорит либо арестович либо какой-то нардеп.
пересчёт населения возможен с помощью моб.связи, но без понимания возраста/пола это занятие бесполезное. А тут в дие есть вся инфа и вдобавок геолокация, куда за вами приходить!
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Додано: Вів 03 гру, 2024 20:35
Faceless написав: wild.tomcat написав: Игорь Алексеевич написав:
Сирия, Грузия, Ю.Корея - прям новости для прекращения войны в Украине.
і всюди у вищеперерахованому стирчать вуха рашки. тяжко буде всидіти на стількох стільцях одночасно, сєдаліщє може тріснути. ну заодно можливо різні іни перестануть (чи зменшать) рашці зброю постачати, самими тепер не завадить. так що як з якого боку подивитися...
Не дуже слідкую за Пд Кореєю, але сумніваюся, що рашка там причетна. В них в президентів усталена традиція влізти в шкандаль і після президентства- суд і увʼязнення. От парламент став опозиційний і той пішов коїти дурниці.
ну біля південної поруч і північна, так що все можливо...
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