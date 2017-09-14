ЛАД написав:Вы вслед за двумя товарищами ударились в терминологию.
Да какая разница, как назвать - работой или услугой. Услуга, правда, это тоже работа. На примере с парикмахером очевидно, что это услуга. И понятно, что это далеко не первоочередная потребность человека.
Но чисто интуитивно понятно, что такое материальное производство, а что такое услуга. Я говорил о том, что нам надо поднимать материальное (особенно промышленное) производство. Против того, что в современных условиях для материального производства и жизни вообще необходимы услуги, я и не думал возражать.
Да, необходимы. Но не может/не должна страна заниматься только торговлей импортом, ничего/мало производя. Надо развивать собственное производство.
треба, треба. а що зараз заважє? беріть піднімайте. я якраз працюю на виробничих підприємствах - й далеко не всі спадок срср.
але ж ви напевне маєте на увазі інше - якись пільги існуючим підприємствам, дешеві кредити - так це шлях в нікуди. а треба дещо інше - сприяти та не перешкоджати.
податок на землю значно зменшити, пропонувати полегшене підключення до комунікацій, а не вимагати хабарі за це. пільгове оподаткування податку на прибуток. й таке інше. як наслідок - грошей до бюджету на початку стане менше, тому популізм треба теж зменшити.
й забути про оце важке виробництво. розвивати те, що вигідно. на початку це буде харчова та легка промисловість. по спадок срср типу Південмаша - там складне політічне питання, треба думати. й взагалі - побудувати завод не така проблема, як потім продавати продукцію. а то всі гадають - є завод, виробляй не хочу - ні, це ще треба продати - про це ЛАД взагалі не думає - для нього торгівля - це взагалі нахлебнік
але ще є момент - весільні фотографи та клоуни на таке не здатні, а поки інших вони до влади не пускають