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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11165111661116711168

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 22:07

  ЛАД написав:Вы вслед за двумя товарищами ударились в терминологию.
Да какая разница, как назвать - работой или услугой. Услуга, правда, это тоже работа. На примере с парикмахером очевидно, что это услуга. И понятно, что это далеко не первоочередная потребность человека.
Но чисто интуитивно понятно, что такое материальное производство, а что такое услуга. Я говорил о том, что нам надо поднимать материальное (особенно промышленное) производство. Против того, что в современных условиях для материального производства и жизни вообще необходимы услуги, я и не думал возражать.
Да, необходимы. Но не может/не должна страна заниматься только торговлей импортом, ничего/мало производя. Надо развивать собственное производство.

треба, треба. а що зараз заважє? беріть піднімайте. я якраз працюю на виробничих підприємствах - й далеко не всі спадок срср.

але ж ви напевне маєте на увазі інше - якись пільги існуючим підприємствам, дешеві кредити - так це шлях в нікуди. а треба дещо інше - сприяти та не перешкоджати.

податок на землю значно зменшити, пропонувати полегшене підключення до комунікацій, а не вимагати хабарі за це. пільгове оподаткування податку на прибуток. й таке інше. як наслідок - грошей до бюджету на початку стане менше, тому популізм треба теж зменшити.

й забути про оце важке виробництво. розвивати те, що вигідно. на початку це буде харчова та легка промисловість. по спадок срср типу Південмаша - там складне політічне питання, треба думати. й взагалі - побудувати завод не така проблема, як потім продавати продукцію. а то всі гадають - є завод, виробляй не хочу - ні, це ще треба продати - про це ЛАД взагалі не думає - для нього торгівля - це взагалі нахлебнік :D

але ще є момент - весільні фотографи та клоуни на таке не здатні, а поки інших вони до влади не пускають 8)
Shaman
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  #<1 ... 11165111661116711168
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