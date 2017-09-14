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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 03 гру, 2024 22:07
ЛАД написав:
Вы вслед за двумя товарищами ударились в терминологию.
Да какая разница, как назвать - работой или услугой. Услуга, правда, это тоже работа. На примере с парикмахером очевидно, что это услуга. И понятно, что это далеко не первоочередная потребность человека.
Но чисто интуитивно понятно, что такое материальное производство, а что такое услуга. Я говорил о том, что нам надо поднимать материальное (особенно промышленное) производство
. Против того, что в современных условиях для материального производства и жизни вообще необходимы услуги, я и не думал возражать.
Да, необходимы. Но не может/не должна страна заниматься только торговлей импортом, ничего/мало производя. Надо развивать собственное производство.
треба, треба. а що зараз заважє? беріть піднімайте. я якраз працюю на виробничих підприємствах - й далеко не всі спадок срср.
але ж ви напевне маєте на увазі інше - якись пільги існуючим підприємствам, дешеві кредити - так це шлях в нікуди. а треба дещо інше - сприяти та не перешкоджати.
податок на землю значно зменшити, пропонувати полегшене підключення до комунікацій, а не вимагати хабарі за це. пільгове оподаткування податку на прибуток. й таке інше. як наслідок - грошей до бюджету на початку стане менше, тому популізм треба теж зменшити.
й забути про оце важке виробництво. розвивати те, що вигідно. на початку це буде харчова та легка промисловість. по спадок срср типу Південмаша - там складне політічне питання, треба думати. й взагалі - побудувати завод не така проблема, як потім продавати продукцію. а то всі гадають - є завод, виробляй не хочу - ні, це ще треба продати - про це ЛАД взагалі не думає - для нього торгівля - це взагалі нахлебнік
але ще є момент - весільні фотографи та клоуни на таке не здатні, а поки інших вони до влади не пускають
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Додано: Вів 03 гру, 2024 23:44
Триває активне спорядження бортів Ту-95, МіГ-31К та носіїв крилатих ракет морського базування
По стратегічній авіації:
▪️ае «Оленья» — 13 Ту-95МС, 9- Ту-22М3;
▪️ае «Энгельс» — 2- Ту-160, 3- Ту-95МС;
▪️ае «Дягилево» — 3- Ту-95МС, 2- Ту-22М3;
▪️ае «Ахтубинск» — 1- Ту-95МС;
▪️ае «Шайковка» — 5- Ту-22М3;
На ае «Саваслейка», «Ахтубинск» та «Приволжский»— 9 МіГ-31К.
Підвищена загроза застосування рф крилатих ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря протягом ночі, — осінтери
Загальний залп — до 32 крилатих ракет «Калібр». У Чорному морі зараз 4 ворожих ракетоносіїв.
У разі пусків буде оголошено повітряну тривогу, не ігноруйте!!!
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 04 гру, 2024 00:00
Игорь Алексеевич написав:
У разі пусків буде оголошено повітряну тривогу, не ігноруйте!!!
прикольно другое. прошлой зимой в Ирпене были пункты незламности - большие палатки в парках с буржуйкой и генератором. В этом году их нет... Неужели думают как-то прорватся через зимние блэкауты? Или деньги закончились? Или отношение к людям изменилось (типа замёрзнете - ваши проблемы, надо было выехать , чем раньше думали). Как с этим в ваших городах? Ну в Киеве хоть метро есть и то ночью оно закрыто.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 04 гру, 2024 00:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 04 гру, 2024 00:03
Wirująświatła написав: Игорь Алексеевич написав:
У разі пусків буде оголошено повітряну тривогу, не ігноруйте!!!
прикольно другое. прошлой зимой в Ирпене были пункты незламности - большие палатки в парках с буржуйкой и генератором. В этом году их нет... Неужели думают все как-то прорвутся через блэкауты? Или деньги закончились? Или отношение к людям изменилось типа замёрзнете - ваши проблемы, надо было выехать , чем думали. Как с этим в ваших городах? Ну в Киеве хоть метро есть и то ночью оно закрыто.
Люди вже накопичили силу незламності, аж з вух лізе
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Додано: Сер 04 гру, 2024 00:08
Wirująświatła
Ну в Киеве хоть метро есть и то ночью оно закрыто.
Я якось їхав вранці (ну не першою, звичайною) так з коріматами і дитячими ліжками були. Може таки вночі відкривають якщо тривога?
Мене здивувало , що (короткий чекінг, детально не перевіряв, наявність не прозвонював) ні ціни на автономне живлення, ні наявність на сайтах не змінились після оцих останніх атак, які викликали блекаути. Мабуть таки платоспроможні вже купили, а у кого нема можливості - ті вже не куплять.
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