Додано: Вів 03 гру, 2024 22:07

ЛАД написав: Вы вслед за двумя товарищами ударились в терминологию.

Да какая разница, как назвать - работой или услугой. Услуга, правда, это тоже работа. На примере с парикмахером очевидно, что это услуга. И понятно, что это далеко не первоочередная потребность человека.

Но чисто интуитивно понятно, что такое материальное производство, а что такое услуга. Я говорил о том, что нам надо поднимать материальное (особенно промышленное) производство. Против того, что в современных условиях для материального производства и жизни вообще необходимы услуги, я и не думал возражать.

Да, необходимы. Но не может/не должна страна заниматься только торговлей импортом, ничего/мало производя. Надо развивать собственное производство. Вы вслед за двумя товарищами ударились в терминологию.Да какая разница, как назвать - работой или услугой. Услуга, правда, это тоже работа. На примере с парикмахером очевидно, что это услуга. И понятно, что это далеко не первоочередная потребность человека.Но чисто интуитивно понятно, что такое материальное производство, а что такое услуга. Я говорил о том, что. Против того, что в современных условиях для материального производства и жизни вообще необходимы услуги, я и не думал возражать.Да, необходимы. Но не может/не должна страна заниматься только торговлей импортом, ничего/мало производя. Надо развивать собственное производство.

треба, треба. а що зараз заважє? беріть піднімайте. я якраз працюю на виробничих підприємствах - й далеко не всі спадок срср.але ж ви напевне маєте на увазі інше - якись пільги існуючим підприємствам, дешеві кредити - так це шлях в нікуди. а треба дещо інше - сприяти та не перешкоджати.податок на землю значно зменшити, пропонувати полегшене підключення до комунікацій, а не вимагати хабарі за це. пільгове оподаткування податку на прибуток. й таке інше. як наслідок - грошей до бюджету на початку стане менше, тому популізм треба теж зменшити.й забути про оце важке виробництво. розвивати те, що вигідно. на початку це буде харчова та легка промисловість. по спадок срср типу Південмаша - там складне політічне питання, треба думати. й взагалі - побудувати завод не така проблема, як потім продавати продукцію. а то всі гадають - є завод, виробляй не хочу - ні, це ще треба продати - про це ЛАД взагалі не думає - для нього торгівля - це взагалі нахлебнікале ще є момент - весільні фотографи та клоуни на таке не здатні, а поки інших вони до влади не пускають