Игорь Алексеевич написав:У разі пусків буде оголошено повітряну тривогу, не ігноруйте!!!
прикольно другое. прошлой зимой в Ирпене были пункты незламности - большие палатки в парках с буржуйкой и генератором. В этом году их нет... Неужели думают как-то прорватся через зимние блэкауты? Или деньги закончились? Или отношение к людям изменилось (типа замёрзнете - ваши проблемы, надо было выехать , чем раньше думали). Как с этим в ваших городах? Ну в Киеве хоть метро есть и то ночью оно закрыто.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 04 гру, 2024 00:03, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:У разі пусків буде оголошено повітряну тривогу, не ігноруйте!!!
прикольно другое. прошлой зимой в Ирпене были пункты незламности - большие палатки в парках с буржуйкой и генератором. В этом году их нет... Неужели думают все как-то прорвутся через блэкауты? Или деньги закончились? Или отношение к людям изменилось типа замёрзнете - ваши проблемы, надо было выехать , чем думали. Как с этим в ваших городах? Ну в Киеве хоть метро есть и то ночью оно закрыто.
Люди вже накопичили силу незламності, аж з вух лізе
Ну в Киеве хоть метро есть и то ночью оно закрыто.
Я якось їхав вранці (ну не першою, звичайною) так з коріматами і дитячими ліжками були. Може таки вночі відкривають якщо тривога?
Мене здивувало , що (короткий чекінг, детально не перевіряв, наявність не прозвонював) ні ціни на автономне живлення, ні наявність на сайтах не змінились після оцих останніх атак, які викликали блекаути. Мабуть таки платоспроможні вже купили, а у кого нема можливості - ті вже не куплять.
Ну в Киеве хоть метро есть и то ночью оно закрыто.
Я якось їхав вранці (ну не першою, звичайною) так з коріматами і дитячими ліжками були. Може таки вночі відкривають якщо тривога?
Мене здивувало , що (короткий чекінг, детально не перевіряв, наявність не прозвонював) ні ціни на автономне живлення, ні наявність на сайтах не змінились після оцих останніх атак, які викликали блекаути. Мабуть таки платоспроможні вже купили, а у кого нема можливості - ті вже не куплять.
Я думаю що після літніх відключень вже понавозили, прибули замовлення, завалили склади. На Алі акуми з літа продавали по передзамовленню з очікуванням в пару місяців, от якраз в жовтні-листопаді довезли всі замовлення зроблені влітку
Faceless з цими літніми замовленнями з Китаю взагалі кумедно вийшло. В моєму будинку кілька чоловік ще чекає свої літні замовлення, а вони по фінішу виходять на 5-10% дорожче ніж взяти зараз в наявності в Україні.
Wirująświatła чьот мені здається, що цієї зими це ще не все. Хвала що швидко відновлюють (перший день було спочатку 6 годин в першій половині дня, потім 4 ще, а зараз (сьогодні) заявили 3 вранці, і 1 ввечері, але обидва рази не вимикали (через дорогу правда бачив що вимикали). На завтра досі не прислали оновлення графіка. А в старому нема вимикань.
Проте на мою думку оці швидкі відновлення енергопостачання - це не про відновлення розбитого обладнання, а про перемаршрутизацію і перерозподіл через вціліле. І цей запас не вічний.
Hotab от затяжных блэкаутов павербанки не спасут. Особенно если отопление электро. Нужна вебаста + генератор. Даже ты свою систему за сутки высадишь, а дальше что? Генератор видел инверторный 2квт в пластиковом корпусе, работает не громче скутера. Чтоб нервный сосед с ножом потом не бегал. https://www.youtube.com/shorts/j2-lc3V9 ... ture=share там комменты тоже интересные
Дивовижна ти людина ( тварина) , й пишеш про Україну , й гадаєш про Україну , а" лімфа " у тебе "орківьска".... Це , розумієш як фізіологія людини ..... до третій години ночі змінюється лімфа , і з точністью до 93 відсотків можно сказати чи хвора людина чи ні . В тебе навіть натяку нема на 7 відсотків .
Тобі напевно цікаво, чому все йде за тим сценарієм якій я описав навесні, а не за твоїм бажанням? Так і бути відповім. Це магія. Битву екстрасенсів дивися? Далі дивись.