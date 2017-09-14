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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11166111671116811169>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 00:00

  Игорь Алексеевич написав:У разі пусків буде оголошено повітряну тривогу, не ігноруйте!!!
прикольно другое. прошлой зимой в Ирпене были пункты незламности - большие палатки в парках с буржуйкой и генератором. В этом году их нет... Неужели думают как-то прорватся через зимние блэкауты? Или деньги закончились? Или отношение к людям изменилось (типа замёрзнете - ваши проблемы, надо было выехать , чем раньше думали). Как с этим в ваших городах? Ну в Киеве хоть метро есть и то ночью оно закрыто.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 04 гру, 2024 00:03, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 00:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:У разі пусків буде оголошено повітряну тривогу, не ігноруйте!!!
прикольно другое. прошлой зимой в Ирпене были пункты незламности - большие палатки в парках с буржуйкой и генератором. В этом году их нет... Неужели думают все как-то прорвутся через блэкауты? Или деньги закончились? Или отношение к людям изменилось типа замёрзнете - ваши проблемы, надо было выехать , чем думали. Как с этим в ваших городах? Ну в Киеве хоть метро есть и то ночью оно закрыто.
Люди вже накопичили силу незламності, аж з вух лізе
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 00:08

Wirująświatła

Ну в Киеве хоть метро есть и то ночью оно закрыто.

Я якось їхав вранці (ну не першою, звичайною) так з коріматами і дитячими ліжками були. Може таки вночі відкривають якщо тривога?

Мене здивувало , що (короткий чекінг, детально не перевіряв, наявність не прозвонював) ні ціни на автономне живлення, ні наявність на сайтах не змінились після оцих останніх атак, які викликали блекаути. Мабуть таки платоспроможні вже купили, а у кого нема можливості - ті вже не куплять.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 00:19

Hotab я тебе больше скажу, в ноябре искал станцию дельта-2 (я кидал фото), обзванивал интернет магазины. Цены были 34-30кгрн. Сегодня позвонили со Львова 20кгрн новая в коробке.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 04 гру, 2024 00:20, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 00:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:Wirująświatła

Ну в Киеве хоть метро есть и то ночью оно закрыто.

Я якось їхав вранці (ну не першою, звичайною) так з коріматами і дитячими ліжками були. Може таки вночі відкривають якщо тривога?

Мене здивувало , що (короткий чекінг, детально не перевіряв, наявність не прозвонював) ні ціни на автономне живлення, ні наявність на сайтах не змінились після оцих останніх атак, які викликали блекаути. Мабуть таки платоспроможні вже купили, а у кого нема можливості - ті вже не куплять.

Я думаю що після літніх відключень вже понавозили, прибули замовлення, завалили склади.
На Алі акуми з літа продавали по передзамовленню з очікуванням в пару місяців, от якраз в жовтні-листопаді довезли всі замовлення зроблені влітку
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 00:25

Faceless з цими літніми замовленнями з Китаю взагалі кумедно вийшло. В моєму будинку кілька чоловік ще чекає свої літні замовлення, а вони по фінішу виходять на 5-10% дорожче ніж взяти зараз в наявності в Україні.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 00:34

  Faceless написав:Я думаю що після літніх відключень вже понавозили, прибули замовлення, завалили склади.
эпицентр продает павербанки в рассрочку (не в кредит) на 24 месяца. Делите цену на 24 и совсем копейки выходит, плитка шоколада. Вот это нагребли. налетай не скупись... :D
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Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 04 гру, 2024 00:41, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 00:41

Wirująświatła чьот мені здається, що цієї зими це ще не все.
Хвала що швидко відновлюють (перший день було спочатку 6 годин в першій половині дня, потім 4 ще, а зараз (сьогодні) заявили 3 вранці, і 1 ввечері, але обидва рази не вимикали (через дорогу правда бачив що вимикали). На завтра досі не прислали оновлення графіка. А в старому нема вимикань.

Проте на мою думку оці швидкі відновлення енергопостачання - це не про відновлення розбитого обладнання, а про перемаршрутизацію і перерозподіл через вціліле. І цей запас не вічний.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 00:43

Hotab от затяжных блэкаутов павербанки не спасут. Особенно если отопление электро. Нужна вебаста + генератор. Даже ты свою систему за сутки высадишь, а дальше что? Генератор видел инверторный 2квт в пластиковом корпусе, работает не громче скутера. Чтоб нервный сосед с ножом потом не бегал.
https://www.youtube.com/shorts/j2-lc3V9 ... ture=share
там комменты тоже интересные
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 01:47

  холява написав:UA

Дивовижна ти людина ( тварина) , й пишеш про Україну , й гадаєш про Україну , а" лімфа " у тебе "орківьска"....
Це , розумієш як фізіологія людини ..... до третій години ночі змінюється лімфа , і з точністью до 93 відсотків можно сказати чи хвора людина чи ні .
В тебе навіть натяку нема на 7 відсотків .

Тобі напевно цікаво, чому все йде за тим сценарієм якій я описав навесні, а не за твоїм бажанням?
Так і бути відповім.
Це магія.
Битву екстрасенсів дивися?
Далі дивись. :mrgreen:
UA
 
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