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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11167111681116911170>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 01:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Я думаю що після літніх відключень вже понавозили, прибули замовлення, завалили склади.
эпицентр продает павербанки в рассрочку (не в кредит) на 24 месяца. Делите цену на 24 и совсем копейки выходит, плитка шоколада. Вот это нагребли. налетай не скупись... :D
Зображення
Це який відчай має бути продавати товар дешевше 1500 грн у розстрочку на два роки.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 01:58

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:У разі пусків буде оголошено повітряну тривогу, не ігноруйте!!!
прикольно другое. прошлой зимой в Ирпене были пункты незламности - большие палатки в парках с буржуйкой и генератором. В этом году их нет... Неужели думают как-то прорватся через зимние блэкауты? Или деньги закончились? Или отношение к людям изменилось (типа замёрзнете - ваши проблемы, надо было выехать , чем раньше думали). Как с этим в ваших городах? Ну в Киеве хоть метро есть и то ночью оно закрыто.

У вас сейчас отключают свет?
В Харькове пока нет. Отопление пока тоже нормально.
Если так везде, то пока нет смысла в пунктах незламности. При необходимости поставить их можно будет быстро. Или открыть в школах и т.п. (у нас таких было много).

Hotab я тебе больше скажу, в ноябре искал станцию дельта-2 (я кидал фото), обзванивал интернет магазины. Цены были 34-30кгрн. Сегодня позвонили со Львова 20кгрн новая в коробке
Чёрная пятница. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 02:02

  pesikot написав:
  UA написав:
  pesikot написав:А я говорил, что не надейтесь на прекращение войны.
Потому что, причин для прекращения просто нет.

Всё в руках девелопера Дональда.
Помощь прекратит она и закончится.
Не прекратится, а именно закончится.

Закончится, на западных границах Украины

Тебя это устраивает ? Или ты сбежишь ?

PS. Меня постоянно умиляет этот российский нарратив - это Украина начала войну, а Россия вообще не при чём.
Ну зашли колонами военной техники, ну обстреливать и бомбить начали.
Но это не война, нет, нет. Это СВО

А вот Украина начала сопротивляться - это да, это уже война

И это всё "ветеран МВД" активно поддерживает и распространяет

Меня не устраивает зима в Украине, хочу лето.
Хотелка сбудется?
Караул я кричал перед законом про мобилизацию.
Потом принял как есть.
Дурь так дурь. Кушайте.
Я тут вообще причем?
В марте 2022 я имел визуальный контакт с свинособаками из тувинской бригады. Тогда это имело смысл. Мне так кахалось.
Сейчас пох.
Если что, к хотабу обращайтесь, он точно не подведет.
Проверено в марте 2022
Профи как никак :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 02:04

  Hotab написав:Wirująświatła чьот мені здається, що цієї зими це ще не все.
Хвала що швидко відновлюють (перший день було спочатку 6 годин в першій половині дня, потім 4 ще, а зараз (сьогодні) заявили 3 вранці, і 1 ввечері, але обидва рази не вимикали (через дорогу правда бачив що вимикали). На завтра досі не прислали оновлення графіка. А в старому нема вимикань.

Проте на мою думку оці швидкі відновлення енергопостачання - це не про відновлення розбитого обладнання, а про перемаршрутизацію і перерозподіл через вціліле. І цей запас не вічний.
Думаю, и то, и другое. Пропорции могут меняться в зависимости от того, что и насколько сильно повреждено.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 02:13

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:У разі пусків буде оголошено повітряну тривогу, не ігноруйте!!!
прикольно другое. прошлой зимой в Ирпене были пункты незламности - большие палатки в парках с буржуйкой и генератором. В этом году их нет... Неужели думают как-то прорватся через зимние блэкауты? Или деньги закончились? Или отношение к людям изменилось (типа замёрзнете - ваши проблемы, надо было выехать , чем раньше думали). Как с этим в ваших городах? Ну в Киеве хоть метро есть и то ночью оно закрыто.

У вас сейчас отключают свет?
В Харькове пока нет. Отопление пока тоже нормально.
Если так везде, то пока нет смысла в пунктах незламности. При необходимости поставить их можно будет быстро. Или открыть в школах и т.п. (у нас таких было много).
І в Києві і в області вимикають майже щодня з 18 листопада десь
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 03:07

Награду вертухаю! Задержал орка на 3 минуты!!

  UA написав:В марте 2022 я имел визуальный контакт с свинособаками


Этот визуальный контакт глазами вертухая… :lol:

Зображення


Надо поднять ментовскую пенсию вертухаю и дать еще одну квартиру под аренду ему. Шутка ли, «имел визуальный контакт».. :lol:
Почти вырвал победу в битве за Киев . И это он еще даже с коленей не вставал и штаны не приспускал! А то б вообще ..,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 03:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Маттаб, а ты шо ваевал?
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 03:31

  Faceless написав:
ЛАД написав:...............
У вас сейчас отключают свет?
В Харькове пока нет. Отопление пока тоже нормально.
Если так везде, то пока нет смысла в пунктах незламности. При необходимости поставить их можно будет быстро. Или открыть в школах и т.п. (у нас таких было много).
І в Києві і в області вимикають майже щодня з 18 листопада десь

Надолго?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 03:36

  ЛАД написав:Надолго
Ирпень днем 2р. по 3 часа и ночью хз. на сколько.
  Faceless написав:Це який відчай має бути продавати товар дешевше 1500 грн у розстрочку на два роки
надеятся что китайцы обратно выкупят.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 03:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:...............
У вас сейчас отключают свет?
В Харькове пока нет. Отопление пока тоже нормально.
Если так везде, то пока нет смысла в пунктах незламности. При необходимости поставить их можно будет быстро. Или открыть в школах и т.п. (у нас таких было много).
І в Києві і в області вимикають майже щодня з 18 листопада десь

Надолго?
Зараз двічі на день по 4 години, але пару разів вимикали на 6-7 годин безперервно
Faceless
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  #<1 ... 11167111681116911170>
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