Игорь Алексеевич написав:У разі пусків буде оголошено повітряну тривогу, не ігноруйте!!!
прикольно другое. прошлой зимой в Ирпене были пункты незламности - большие палатки в парках с буржуйкой и генератором. В этом году их нет... Неужели думают как-то прорватся через зимние блэкауты? Или деньги закончились? Или отношение к людям изменилось (типа замёрзнете - ваши проблемы, надо было выехать , чем раньше думали). Как с этим в ваших городах? Ну в Киеве хоть метро есть и то ночью оно закрыто.
У вас сейчас отключают свет? В Харькове пока нет. Отопление пока тоже нормально. Если так везде, то пока нет смысла в пунктах незламности. При необходимости поставить их можно будет быстро. Или открыть в школах и т.п. (у нас таких было много).
Hotab я тебе больше скажу, в ноябре искал станцию дельта-2 (я кидал фото), обзванивал интернет магазины. Цены были 34-30кгрн. Сегодня позвонили со Львова 20кгрн новая в коробке
pesikot написав:А я говорил, что не надейтесь на прекращение войны. Потому что, причин для прекращения просто нет.
Всё в руках девелопера Дональда. Помощь прекратит она и закончится. Не прекратится, а именно закончится.
Закончится, на западных границах Украины
Тебя это устраивает ? Или ты сбежишь ?
PS. Меня постоянно умиляет этот российский нарратив - это Украина начала войну, а Россия вообще не при чём. Ну зашли колонами военной техники, ну обстреливать и бомбить начали. Но это не война, нет, нет. Это СВО
А вот Украина начала сопротивляться - это да, это уже война
И это всё "ветеран МВД" активно поддерживает и распространяет
Меня не устраивает зима в Украине, хочу лето. Хотелка сбудется? Караул я кричал перед законом про мобилизацию. Потом принял как есть. Дурь так дурь. Кушайте. Я тут вообще причем? В марте 2022 я имел визуальный контакт с свинособаками из тувинской бригады. Тогда это имело смысл. Мне так кахалось. Сейчас пох. Если что, к хотабу обращайтесь, он точно не подведет. Проверено в марте 2022 Профи как никак
Hotab написав:Wirująświatła чьот мені здається, що цієї зими це ще не все. Хвала що швидко відновлюють (перший день було спочатку 6 годин в першій половині дня, потім 4 ще, а зараз (сьогодні) заявили 3 вранці, і 1 ввечері, але обидва рази не вимикали (через дорогу правда бачив що вимикали). На завтра досі не прислали оновлення графіка. А в старому нема вимикань.
Проте на мою думку оці швидкі відновлення енергопостачання - це не про відновлення розбитого обладнання, а про перемаршрутизацію і перерозподіл через вціліле. І цей запас не вічний.
Думаю, и то, и другое. Пропорции могут меняться в зависимости от того, что и насколько сильно повреждено.
Игорь Алексеевич написав:У разі пусків буде оголошено повітряну тривогу, не ігноруйте!!!
прикольно другое. прошлой зимой в Ирпене были пункты незламности - большие палатки в парках с буржуйкой и генератором. В этом году их нет... Неужели думают как-то прорватся через зимние блэкауты? Или деньги закончились? Или отношение к людям изменилось (типа замёрзнете - ваши проблемы, надо было выехать , чем раньше думали). Как с этим в ваших городах? Ну в Киеве хоть метро есть и то ночью оно закрыто.
У вас сейчас отключают свет? В Харькове пока нет. Отопление пока тоже нормально. Если так везде, то пока нет смысла в пунктах незламности. При необходимости поставить их можно будет быстро. Или открыть в школах и т.п. (у нас таких было много).
І в Києві і в області вимикають майже щодня з 18 листопада десь
UA написав:В марте 2022 я имел визуальный контакт с свинособаками
Этот визуальный контакт глазами вертухая…
Надо поднять ментовскую пенсию вертухаю и дать еще одну квартиру под аренду ему. Шутка ли, «имел визуальный контакт».. Почти вырвал победу в битве за Киев . И это он еще даже с коленей не вставал и штаны не приспускал! А то б вообще ..,
ЛАД написав:............... У вас сейчас отключают свет? В Харькове пока нет. Отопление пока тоже нормально. Если так везде, то пока нет смысла в пунктах незламности. При необходимости поставить их можно будет быстро. Или открыть в школах и т.п. (у нас таких было много).
І в Києві і в області вимикають майже щодня з 18 листопада десь
ЛАД написав:............... У вас сейчас отключают свет? В Харькове пока нет. Отопление пока тоже нормально. Если так везде, то пока нет смысла в пунктах незламности. При необходимости поставить их можно будет быстро. Или открыть в школах и т.п. (у нас таких было много).
І в Києві і в області вимикають майже щодня з 18 листопада десь
Надолго?
Зараз двічі на день по 4 години, але пару разів вимикали на 6-7 годин безперервно