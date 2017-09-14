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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 04 гру, 2024 04:02
Wirująświatła, Faceless
За что вас так?
Наверно, за услуги.
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Додано: Сер 04 гру, 2024 04:20
ЛАД написав:Wirująświatła, Faceless
За что вас так?
Наверно, за услуги.
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Причому, за комунальні
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Додано: Сер 04 гру, 2024 06:02
agronom7 написав: pesikot написав: Игорь Алексеевич написав:
Сирия, Грузия, Ю.Корея - прям новости для прекращения войны в Украине.
А я говорил, что не надейтесь на прекращение войны.
Потому что, причин для прекращения просто нет.
Я надіюсь побачити скріншот ваш десь під Курахово. Цікаво як ухилянти бажають воювати вічно )))
Сам під Курахово ? Чи номерним працюєшь ? )
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