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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11167111681116911170

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 04:02

Wirująświatła, Faceless
За что вас так?
Наверно, за услуги. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 04:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Wirująświatła, Faceless
За что вас так?
Наверно, за услуги. :)
100%
Причому, за комунальні
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 06:02

  agronom7 написав:
  pesikot написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сирия, Грузия, Ю.Корея - прям новости для прекращения войны в Украине. :shock:

А я говорил, что не надейтесь на прекращение войны.
Потому что, причин для прекращения просто нет.


Я надіюсь побачити скріншот ваш десь під Курахово. Цікаво як ухилянти бажають воювати вічно )))

Сам під Курахово ? Чи номерним працюєшь ? )
pesikot
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  #<1 ... 11167111681116911170
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