Игорь Алексеевич написав:У разі пусків буде оголошено повітряну тривогу, не ігноруйте!!!
прикольно другое. прошлой зимой в Ирпене были пункты незламности - большие палатки в парках с буржуйкой и генератором. В этом году их нет... Неужели думают как-то прорватся через зимние блэкауты? Или деньги закончились? Или отношение к людям изменилось (типа замёрзнете - ваши проблемы, надо было выехать , чем раньше думали). Как с этим в ваших городах? Ну в Киеве хоть метро есть и то ночью оно закрыто.
У вас сейчас отключают свет? В Харькове пока нет. Отопление пока тоже нормально. Если так везде, то пока нет смысла в пунктах незламности. При необходимости поставить их можно будет быстро. Или открыть в школах и т.п. (у нас таких было много).
Hotab я тебе больше скажу, в ноябре искал станцию дельта-2 (я кидал фото), обзванивал интернет магазины. Цены были 34-30кгрн. Сегодня позвонили со Львова 20кгрн новая в коробке
Hotab написав:Wirująświatła чьот мені здається, що цієї зими це ще не все. Хвала що швидко відновлюють (перший день було спочатку 6 годин в першій половині дня, потім 4 ще, а зараз (сьогодні) заявили 3 вранці, і 1 ввечері, але обидва рази не вимикали (через дорогу правда бачив що вимикали). На завтра досі не прислали оновлення графіка. А в старому нема вимикань.
Проте на мою думку оці швидкі відновлення енергопостачання - це не про відновлення розбитого обладнання, а про перемаршрутизацію і перерозподіл через вціліле. І цей запас не вічний.
Думаю, и то, и другое. Пропорции могут меняться в зависимости от того, что и насколько сильно повреждено.
Игорь Алексеевич написав:У разі пусків буде оголошено повітряну тривогу, не ігноруйте!!!
прикольно другое. прошлой зимой в Ирпене были пункты незламности - большие палатки в парках с буржуйкой и генератором. В этом году их нет... Неужели думают как-то прорватся через зимние блэкауты? Или деньги закончились? Или отношение к людям изменилось (типа замёрзнете - ваши проблемы, надо было выехать , чем раньше думали). Как с этим в ваших городах? Ну в Киеве хоть метро есть и то ночью оно закрыто.
У вас сейчас отключают свет? В Харькове пока нет. Отопление пока тоже нормально. Если так везде, то пока нет смысла в пунктах незламности. При необходимости поставить их можно будет быстро. Или открыть в школах и т.п. (у нас таких было много).
І в Києві і в області вимикають майже щодня з 18 листопада десь
ЛАД написав:............... У вас сейчас отключают свет? В Харькове пока нет. Отопление пока тоже нормально. Если так везде, то пока нет смысла в пунктах незламности. При необходимости поставить их можно будет быстро. Или открыть в школах и т.п. (у нас таких было много).
І в Києві і в області вимикають майже щодня з 18 листопада десь
ЛАД написав:............... У вас сейчас отключают свет? В Харькове пока нет. Отопление пока тоже нормально. Если так везде, то пока нет смысла в пунктах незламности. При необходимости поставить их можно будет быстро. Или открыть в школах и т.п. (у нас таких было много).
І в Києві і в області вимикають майже щодня з 18 листопада десь
Надолго?
Зараз двічі на день по 4 години, але пару разів вимикали на 6-7 годин безперервно
ЛАД написав:У вас сейчас отключают свет? В Харькове пока нет. Отопление пока тоже нормально. Если так везде, то пока нет смысла в пунктах незламности.
Настав час місту Лева позаздрити білою заздрістю прифронтовому місту! В нас десь 2тижні, як вимикають по 3год. двічі на день, а останній тиждень - по 2год тричі на день. Вночі, наче, не вимикають. Графік вимкнення дають лише на добу і постійно він відрізняється від попереднього. Коли йдеш по вулиці під час вимкнення е/е - біля кожної комерції гудить генератор. Лише в хлібному одному ларьку бачив, що горить свічка - чому, навіть, не якийсь ліхтарик? Дивно.
п.с. Тут jump часто пише про "облави на людей" в нашому місті. То там, то тут пакують, пакують, пакують людей... А я, за 1,5міс ЖОДНОГО разу НЕ бачив бусифікаторів, та і взагалі, щоб десь вони стояли/йшли! Хоч я зі своїм молодшим сином гуляю майже щодня(правда весь час після обіду, чи ввечері. Але!!! Але в супермаркети/магазини я ходжу в різний час і зранку теж.
То де ті напів-міфічні людолови? Де їх можна побачити, чи "помацати"?
Хоч знайомі теж розказують, що періодично десь бачили їх, як зупиняють машини для перевірки... чи приїзджають на будови у пошуках ухилянтів.