Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 04 гру, 2024 09:24
Успіх написав:
Лише в хлібному одному ларьку бачив, що горить свічка - чому, навіть, не якийсь ліхтарик? Дивно.
душевненько. "хліб наш насущний" приходит на ум.
Успіх написав:
Але в супермаркети/магазини я ходжу в різний час і зранку теж.
можно ходить раз в неделю в одно и тоже время.
ЛАД написав:
У вас сейчас отключают свет?
В Харькове пока нет.
в ноябре звезданули по трансформаторам ровенской АЭС которая питает Киев и Зап.Украину. Магатэ возмущалось что так делать низзя.
https://t.me/astrapress/69480
Wirująświatła
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Додано: Сер 04 гру, 2024 09:39
Wirująświatła написав:
можно ходить раз в неделю в одно и тоже время.
1. Може і можна, але мені це для чого? - я ж не ухилянт!
2. В кого є малі діти, той знає - що не все так просто))
Та і хліб, більше трьох днів(а часто - і двох днів) - починає цвісти))
Успіх
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Додано: Сер 04 гру, 2024 09:41
Успіх написав:
Та і хліб, більше трьох днів(а часто - і двох днів) - починає цвісти))
что за хрень? когда я жил в селе мы покупали хлеба на неделю и ни разу он не цвёл. купи хлебопечку. засыпал муку, соль, сахар, дрожжи, воду и через 3 часа вуаля свой хлеб.
https://www.youtube.com/shorts/we7B5naL ... ture=share
новый ролик с путеным. стоят вокруг него инвалиды СВО на протезах. а он им говорит это очень хорошо.
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/105070
кто то там окончательно поехал кукухой.
Wirująświatła
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Додано: Сер 04 гру, 2024 09:55
Wirująświatła написав:
что за хрень? когда я жил в селе мы покупали хлеба на неделю и ни разу он не цвёл.
Отож!
Я теж в дитинстві жив в селі і хліб хіба що міг засохнути на камінь, але не поцвісти!
А тепер 2 дні проходить, а на третій день вже білі/зеленкуваті крапочки з'являються!
Зато тепер солодка вода може стояти рік(два?) - і нічого...
А от ще в ті давні часи солодка вода "буратіно" давала осад вже за тиждень
п.с.
В нас влітку стояло масло(військове) відкрите і жодна муха на нього не сідала, хоч літало в бліндажі повно мух!
І от де взяти опаришів на рибалку?
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Додано: Сер 04 гру, 2024 10:06
Ану циц всяких самотніх вовчиць(стм?) викладати!
Чому?
Скільки тої "хрені"(для заморозки) треба наготовити на сім'ю з 4-х?
Ні, ну якщо ніде не працювати і бути фізично здоровим/здоровою, то звичайно що можна і яйця слона під соусом на грендландському моху приготувати!
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Додано: Сер 04 гру, 2024 10:06
"Бусификацию и похищение людей на улицах должны были прекратить. Мы договаривались об этом с Генштабом ещё в мае и предоставили ТЦК больше полномочий", – заявила член оборонного комитета Рады Соломия Бобровская.
https://t.me/nabludatels/49155
Wirująświatła
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Додано: Сер 04 гру, 2024 10:14
Успіх написав: Wirująświatła написав:
что за хрень? когда я жил в селе мы покупали хлеба на неделю и ни разу он не цвёл.
Отож!
Я теж в дитинстві жив в селі і хліб хіба що міг засохнути на камінь, але не поцвісти!
А тепер 2 дні проходить, а на третій день вже білі/зеленкуваті крапочки з'являються!
Зато тепер солодка вода може стояти рік(два?) - і нічого...
А от ще в ті давні часи солодка вода "буратіно" давала осад вже за тиждень
п.с.
В нас влітку стояло масло(військове) відкрите і жодна муха на нього не сідала, хоч літало в бліндажі повно мух!
І от де взяти опаришів на рибалку?
это просто в магазине или на пекарне антисанитария и рассадник плесени. купите в другом магазине или другого производителя
smdtranz
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Додано: Сер 04 гру, 2024 10:51
Wirująświatła написав:
пересчёт населения возможен с помощью моб.связи, но без понимания возраста/пола это занятие бесполезное. А тут в дие есть вся инфа и вдобавок геолокация, куда за вами приходить!
Зачем для этого тысячу раздавать, дия и без неё знает кто ты и где ты.
alex_dvornichenko
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Додано: Сер 04 гру, 2024 10:52
Wirująświatła написав: Hotab
от затяжных блэкаутов павербанки не спасут. Особенно если отопление электро. Нужна вебаста + генератор. Даже ты свою систему за сутки высадишь, а дальше что? Генератор видел инверторный 2квт в пластиковом корпусе, работает не громче скутера. Чтоб нервный сосед с ножом потом не бегал.
https://www.youtube.com/shorts/j2-lc3V9 ... ture=share
там комменты тоже интересные
С вебастой главное не учадить (в том числе и соседа -- если выхлоп тупо в форточку выкинуть).
Ну и "не громче скутера" ночью -- это примерно в два раза больше, чем "дофига" -- сосед всеравно может бегать. Особенно если у него на такой денег нет
_hunter
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Додано: Сер 04 гру, 2024 10:58
alex_dvornichenko написав: Wirująświatła написав:
пересчёт населения возможен с помощью моб.связи, но без понимания возраста/пола это занятие бесполезное. А тут в дие есть вся инфа и вдобавок геолокация, куда за вами приходить!
дия и без неё знает кто ты и где ты
был
.
Я там подправил.
>>> в дие есть вся инфа и вдобавок геолокация, куда за вами приходить
Для этого, наверно, эту дию нужно как-то на телефон поставить?
_hunter
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