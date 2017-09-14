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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11168111691117011171>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 09:24

  Успіх написав:Лише в хлібному одному ларьку бачив, що горить свічка - чому, навіть, не якийсь ліхтарик? Дивно.
душевненько. "хліб наш насущний" приходит на ум.
  Успіх написав:Але в супермаркети/магазини я ходжу в різний час і зранку теж.
можно ходить раз в неделю в одно и тоже время.
  ЛАД написав:У вас сейчас отключают свет?
В Харькове пока нет.
в ноябре звезданули по трансформаторам ровенской АЭС которая питает Киев и Зап.Украину. Магатэ возмущалось что так делать низзя.
https://t.me/astrapress/69480
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 09:39

  Wirująświatła написав:можно ходить раз в неделю в одно и тоже время.
1. Може і можна, але мені це для чого? - я ж не ухилянт! :D
2. В кого є малі діти, той знає - що не все так просто))
Та і хліб, більше трьох днів(а часто - і двох днів) - починає цвісти))
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 09:41

  Успіх написав:Та і хліб, більше трьох днів(а часто - і двох днів) - починає цвісти))
что за хрень? когда я жил в селе мы покупали хлеба на неделю и ни разу он не цвёл. купи хлебопечку. засыпал муку, соль, сахар, дрожжи, воду и через 3 часа вуаля свой хлеб. https://www.youtube.com/shorts/we7B5naL ... ture=share



новый ролик с путеным. стоят вокруг него инвалиды СВО на протезах. а он им говорит это очень хорошо.https://t.me/Pravda_Gerashchenko/105070
кто то там окончательно поехал кукухой.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 09:55

Неймовірно, але факт!©))

  Wirująświatła написав:что за хрень? когда я жил в селе мы покупали хлеба на неделю и ни разу он не цвёл.
Отож!
Я теж в дитинстві жив в селі і хліб хіба що міг засохнути на камінь, але не поцвісти!
А тепер 2 дні проходить, а на третій день вже білі/зеленкуваті крапочки з'являються!

Зато тепер солодка вода може стояти рік(два?) - і нічого...
А от ще в ті давні часи солодка вода "буратіно" давала осад вже за тиждень ;) :)

п.с.
В нас влітку стояло масло(військове) відкрите і жодна муха на нього не сідала, хоч літало в бліндажі повно мух!
І от де взяти опаришів на рибалку? :D
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 10:06

  Wirująświatła написав: купи хлебопечку. засыпал муку, соль, сахар, дрожжи, воду и через 3 часа вуаля свой хлеб. https://www.youtube.com/shorts/we7B5naL ... ture=share



Ану циц всяких самотніх вовчиць(стм?) викладати! :D
Чому?
Скільки тої "хрені"(для заморозки) треба наготовити на сім'ю з 4-х? :)
Ні, ну якщо ніде не працювати і бути фізично здоровим/здоровою, то звичайно що можна і яйця слона під соусом на грендландському моху приготувати! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 10:06

"Бусификацию и похищение людей на улицах должны были прекратить. Мы договаривались об этом с Генштабом ещё в мае и предоставили ТЦК больше полномочий", – заявила член оборонного комитета Рады Соломия Бобровская.

https://t.me/nabludatels/49155
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 10:14

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:что за хрень? когда я жил в селе мы покупали хлеба на неделю и ни разу он не цвёл.
Отож!
Я теж в дитинстві жив в селі і хліб хіба що міг засохнути на камінь, але не поцвісти!
А тепер 2 дні проходить, а на третій день вже білі/зеленкуваті крапочки з'являються!

Зато тепер солодка вода може стояти рік(два?) - і нічого...
А от ще в ті давні часи солодка вода "буратіно" давала осад вже за тиждень ;) :)

п.с.
В нас влітку стояло масло(військове) відкрите і жодна муха на нього не сідала, хоч літало в бліндажі повно мух!
І от де взяти опаришів на рибалку? :D



это просто в магазине или на пекарне антисанитария и рассадник плесени. купите в другом магазине или другого производителя
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 10:51

  Wirująświatła написав:
пересчёт населения возможен с помощью моб.связи, но без понимания возраста/пола это занятие бесполезное. А тут в дие есть вся инфа и вдобавок геолокация, куда за вами приходить!

Зачем для этого тысячу раздавать, дия и без неё знает кто ты и где ты.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 10:52

  Wirująświatła написав:Hotab от затяжных блэкаутов павербанки не спасут. Особенно если отопление электро. Нужна вебаста + генератор. Даже ты свою систему за сутки высадишь, а дальше что? Генератор видел инверторный 2квт в пластиковом корпусе, работает не громче скутера. Чтоб нервный сосед с ножом потом не бегал.
https://www.youtube.com/shorts/j2-lc3V9 ... ture=share
там комменты тоже интересные

С вебастой главное не учадить (в том числе и соседа -- если выхлоп тупо в форточку выкинуть).
Ну и "не громче скутера" ночью -- это примерно в два раза больше, чем "дофига" -- сосед всеравно может бегать. Особенно если у него на такой денег нет :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 10:58

  alex_dvornichenko написав:
  Wirująświatła написав:
пересчёт населения возможен с помощью моб.связи, но без понимания возраста/пола это занятие бесполезное. А тут в дие есть вся инфа и вдобавок геолокация, куда за вами приходить!

дия и без неё знает кто ты и где ты был.

Я там подправил. :wink:

>>> в дие есть вся инфа и вдобавок геолокация, куда за вами приходить
Для этого, наверно, эту дию нужно как-то на телефон поставить? :roll:
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