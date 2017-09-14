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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 04 гру, 2024 10:59
_hunter написав:
ночью
зачем вам ночью э.э.? идеальный вариант включить на 50 минут генератор, зарядить им до 80% экофлоу и далее всех питать/ заряжать станцией. Заряжать генератором телефоны безумие, разве что их у вас 100 шт.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 04 гру, 2024 11:11
Wirująświatła написав: _hunter написав:
ночью
зачем вам ночью э.э.? идеальный вариант включить на 50 минут генератор, зарядить им до 80% экофлоу и далее всех питать/ заряжать станцией. Заряжать генератором телефоны безумие, разве что их у вас 100 шт.
>>> зачем вам ночью э.э.?
Холодильник/отопление?
>>> включить на 50 минут генератор, зарядить им до 80% экофлоу
вон тем 2х-киловаттным?
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_hunter
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