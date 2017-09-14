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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11168111691117011171

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 10:59

  _hunter написав:ночью
зачем вам ночью э.э.? идеальный вариант включить на 50 минут генератор, зарядить им до 80% экофлоу и далее всех питать/ заряжать станцией. Заряжать генератором телефоны безумие, разве что их у вас 100 шт.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 11:11

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:ночью
зачем вам ночью э.э.? идеальный вариант включить на 50 минут генератор, зарядить им до 80% экофлоу и далее всех питать/ заряжать станцией. Заряжать генератором телефоны безумие, разве что их у вас 100 шт.

>>> зачем вам ночью э.э.?
Холодильник/отопление?

>>> включить на 50 минут генератор, зарядить им до 80% экофлоу
вон тем 2х-киловаттным? :lol:
_hunter
 
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  #<1 ... 11168111691117011171
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