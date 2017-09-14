RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11169111701117111172>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 10:59

  _hunter написав:ночью
зачем вам ночью э.э.? идеальный вариант включить на 50 минут генератор, зарядить им до 80% экофлоу и далее всех питать/ заряжать станцией. Заряжать генератором телефоны безумие, разве что их у вас 100 шт.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26064
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3397 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 11:11

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:ночью
зачем вам ночью э.э.? идеальный вариант включить на 50 минут генератор, зарядить им до 80% экофлоу и далее всех питать/ заряжать станцией. Заряжать генератором телефоны безумие, разве что их у вас 100 шт.

>>> зачем вам ночью э.э.?
Холодильник/отопление?

>>> включить на 50 минут генератор, зарядить им до 80% экофлоу
вон тем 2х-киловаттным? :lol:

BTW: а Bluetti/Anker/DiY -- не вариант зарядить? :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 8738
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 11:36

Wirująświatła

пуйло майже сказав інвалідам, що рад за вас, кукуха поїхала ще 2 роки тому



Шойгу -це імя, Кожугет -призвіще...до чого тут сергей не відомо
prodigy
 
Повідомлень: 11324
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 11:37

_hunter 2квт :shock: генератор не сможет зарядить 1квт станцию? :shock:
  _hunter написав:Bluetti/Anker/DiY -- не вариант зарядить?
блюетти неудачный нейминг, звучит как блювота. Зарядить то можно, но ощущения не те )
  _hunter написав:Холодильник/отопление?
холодильник зимой для староверов. отопление от генератора? 1й раз слышу. Запитывать им котёл мощностью 60-100ватт - лютый оверпрайс. Топиться вебастой выйдет дешевле (учитывая что котёл ещё и газ потребляет) а выхлопы те же. Только вебаста в 5 раз дешевле генератора и ресурс раз в 50 больше.

автор видео утверждает что холодильник на этом девайсе работает сутки
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 04 гру, 2024 11:47, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26064
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3397 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 11:46

  Wirująświatła написав:_hunter 2квт :shock: генератор не сможет зарядить 1квт станцию? :shock:
  _hunter написав:Bluetti/Anker/DiY -- не вариант зарядить?
блюетти неудачный нейминг, звучит как блювота. Зарядить то можно, но ощущения не те )

Физика -- забавная штука :lol:

Anker звучит как-то хуже, чем EcoFlow??? Не говоря уж про Tesla :wink:
Я понимаю, когда это Starlink -- аналогов в сегменте действительно нет. Но китайские моб. ЗС -- это не Jeep/Xerox, что бы на конкретный бренд телебонькать...
_hunter
 
Повідомлень: 8738
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 11:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Один ТЦКашник, который рассказывал, как трудно «служить» в рядах «оповещающих» теперь усердно служит под палящим солнцем в Испании.
Фотки прикольные
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4009
З нами з: 17.12.22
Подякував: 112 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 11:52

  _hunter написав:что бы на конкретный бренд телебонькать...
по экофлоу хотя бы есть обзоры и разборки, про остальные говнобренды этого нет. Летом подумал купить станцию tig fox t50 на ютубе нашёл аж 2 обзора на неё + рекламный ролик. Может кому то нравится изучать новое, но мне лучше пусть блогеры изучат, а я подумаю. Был когда то сенсорный ноутбук-планшет бравис, выдали на работе. Нормально он работал примерно неделю, потом прилетало обновление винды и начинались чудеса, у кого-то вообще не стартовал, у других писало нехватает памяти. И так у всех сотрудников его владельцев. В итоге всю партию вернули туда где взяли. А фокстрот их еще 3 года продавал. От Китая где электронику собирают в сараях/гаражах можно что угодно ждать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 04 гру, 2024 11:59, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26064
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3397 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 11:52

Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4638
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1029 раз.
Подякували: 2000 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 11:58

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:что бы на конкретный бренд телебонькать...
по экофлоу хотя бы есть обзоры и разборки, про остальные говнобренды этого нет. Летом подумал купить станцию tig fox t50 на ютубе нашёл аж 2 обзора на неё + рекламный ролик. Может кому то нравится изучать новое, но мне лучше пусть блогеры изучат, а я подумаю.

Вы это специально делаете? :roll: Или по Анкеру обзоров/разборок не хватает?
-- я уж не говорю про CЕС-инверторы -- с емкостями/мощностями и близко недоступными экофловам :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 8738
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:04

  _hunter написав:
  alex_dvornichenko написав:
  Wirująświatła написав:
пересчёт населения возможен с помощью моб.связи, но без понимания возраста/пола это занятие бесполезное. А тут в дие есть вся инфа и вдобавок геолокация, куда за вами приходить!

дия и без неё знает кто ты и где ты был.

Я там подправил. :wink:

>>> в дие есть вся инфа и вдобавок геолокация, куда за вами приходить
Для этого, наверно, эту дию нужно как-то на телефон поставить? :roll:

Аааа. Тысяча это мотивация поставить дию, кто её еще не поставил, какой хитрый план. А те кто уже с дией, могут не боятся и брать тыщу. Ок. Хитрый ухилянт, закажет тысячу и удалит Дию, ход конём.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 996
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11169111701117111172>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: d44, Wirująświatła, Xenon і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 76530
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 246875
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 880775
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7112)
04.12.2024 10:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.