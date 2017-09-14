зачем вам ночью э.э.? идеальный вариант включить на 50 минут генератор, зарядить им до 80% экофлоу и далее всех питать/ заряжать станцией. Заряжать генератором телефоны безумие, разве что их у вас 100 шт.
|
|
|
Додано: Сер 04 гру, 2024 10:59
Додано: Сер 04 гру, 2024 11:11
>>> зачем вам ночью э.э.?
Холодильник/отопление?
>>> включить на 50 минут генератор, зарядить им до 80% экофлоу
вон тем 2х-киловаттным?
BTW: а Bluetti/Anker/DiY -- не вариант зарядить?
Додано: Сер 04 гру, 2024 11:36
Wirująświatła
пуйло майже сказав інвалідам, що рад за вас, кукуха поїхала ще 2 роки тому
Шойгу -це імя, Кожугет -призвіще...до чого тут сергей не відомо
Додано: Сер 04 гру, 2024 11:37
_hunter 2квт генератор не сможет зарядить 1квт станцию?
блюетти неудачный нейминг, звучит как блювота. Зарядить то можно, но ощущения не те )
холодильник зимой для староверов. отопление от генератора? 1й раз слышу. Запитывать им котёл мощностью 60-100ватт - лютый оверпрайс. Топиться вебастой выйдет дешевле (учитывая что котёл ещё и газ потребляет) а выхлопы те же. Только вебаста в 5 раз дешевле генератора и ресурс раз в 50 больше.
автор видео утверждает что холодильник на этом девайсе работает сутки
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 04 гру, 2024 11:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 04 гру, 2024 11:46
Физика -- забавная штука
Anker звучит как-то хуже, чем EcoFlow??? Не говоря уж про Tesla
Я понимаю, когда это Starlink -- аналогов в сегменте действительно нет. Но китайские моб. ЗС -- это не Jeep/Xerox, что бы на конкретный бренд телебонькать...
Додано: Сер 04 гру, 2024 11:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Один ТЦКашник, который рассказывал, как трудно «служить» в рядах «оповещающих» теперь усердно служит под палящим солнцем в Испании.
Фотки прикольные
Додано: Сер 04 гру, 2024 11:52
по экофлоу хотя бы есть обзоры и разборки, про остальные говнобренды этого нет. Летом подумал купить станцию tig fox t50 на ютубе нашёл аж 2 обзора на неё + рекламный ролик. Может кому то нравится изучать новое, но мне лучше пусть блогеры изучат, а я подумаю. Был когда то сенсорный ноутбук-планшет бравис, выдали на работе. Нормально он работал примерно неделю, потом прилетало обновление винды и начинались чудеса, у кого-то вообще не стартовал, у других писало нехватает памяти. И так у всех сотрудников его владельцев. В итоге всю партию вернули туда где взяли. А фокстрот их еще 3 года продавал. От Китая где электронику собирают в сараях/гаражах можно что угодно ждать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 04 гру, 2024 11:59, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 04 гру, 2024 11:58
Вы это специально делаете? Или по Анкеру обзоров/разборок не хватает?
-- я уж не говорю про CЕС-инверторы -- с емкостями/мощностями и близко недоступными экофловам
Додано: Сер 04 гру, 2024 12:04
Аааа. Тысяча это мотивация поставить дию, кто её еще не поставил, какой хитрый план. А те кто уже с дией, могут не боятся и брать тыщу. Ок. Хитрый ухилянт, закажет тысячу и удалит Дию, ход конём.
|