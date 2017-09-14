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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11169111701117111172

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:05

  _hunter написав:Или по Анкеру обзоров/разборок не хватает?
как маленькому ребенку, всё надо разжевать
вот экофлоу https://epicentrk.ua/ua/shop/zariadna-s ... t-hod.html 24кгрн гарантия 60 месяцев

вот Anker https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-porta ... cb073.html
25кгрн гарантия 3 месяца.

вы что выберете?
понимаю что на эпицентре свет клином не сошелся но точка выдачи - под боком, возврат в течении 14 дней без проблем, рассрочка на 24 мес. , 1% кэшбэка. А купить в каком то галимом интернет магазине потом хер вернёшь. И остального тоже нет.

Кстати на экофлоу появились реплики (подделки). Чел купил на проме, а реальная емкость в 2р ниже заявленной. Вернуть не смог, станцию прислало физ.лицо. гарантия типа есть, но емкость под гарантию не подпадает (может кому интересны такие нюансы).
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 04 гру, 2024 12:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:19

Wirująświatła
Купил Navitel NS300, мне к этому бренду доверие.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:19

  alex_dvornichenko написав:Ок. Хитрый ухилянт, закажет тысячу и удалит Дию, ход конём.
дия не при чём, в условиях четко написано "зимняя тысяча" только для тех кто в Украине. По факту ее получением вы акцептируете это уловие и если вам прилетит штраф, оспорить что вы находились в польше и не могли посетить тцк не выйдет.
  alex_dvornichenko написав:Wirująświatła
Купил Navitel NS300, мне к этому бренду доверие.

какое время полной зарядки?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 04 гру, 2024 12:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:19

Трамп виключив членство України в НАТО зі свого «мирного плану» та пропонує поступки РФ, - Reuters

За даними агентства, «мирний план» Трампа передбачає відмову від членства України в НАТО та поступки Москві «значною частиною» українських територій.

Реалізація угоди залежить від переговорів між Трампом, Путіним і Зеленським. Але є ризик, що Кремль взагалі відмовиться від діалогу, очікуючи нових територіальних здобутків силою.

.
❗️Німеччина може відправити війська в Україну, – міністр МЗС Бербок.

Мова про миротворчі сили для контролю за дотриманням умов припинення вогню. Цей варіант не виключається.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:27

  Wirująświatła написав:
  alex_dvornichenko написав:Ок. Хитрый ухилянт, закажет тысячу и удалит Дию, ход конём.
дия не при чём, в условиях четко написано "зимняя тысяча" только для тех кто в Украине. По факту ее получением вы акцептируете это уловие и если вам прилетит штраф, оспорить что вы находились в польше и не могли посетить тцк не выйдет.[quote="5795226:alex_dvornichenko"[/b]

ЧТо то слишком сложно. Дия и так показывает, что в Украине, банковские выписки, отсутствие информации о выезде у пограничников. Зачем еще какое то дополнительное подтверждение. Если без тысячи избегает ТЦК, то и тысяча ничем не поможет, бред какой то конспирологический.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:30

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Или по Анкеру обзоров/разборок не хватает?
как маленькому ребенку, всё надо разжевать
вот экофлоу https://epicentrk.ua/ua/shop/zariadna-s ... t-hod.html 24кгрн гарантия 60 месяцев

вот Anker https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-porta ... cb073.html
25кгрн гарантия 3 месяца.

вы что выберете?

Вам нужно объянять, что "Продавець товару:MIGLIORESHOP" -- это не Эпицентр? :shock:
А так-то -- я возьму ZENDURE на тыщщу дороже, но +100% емкости (и гарантией в 24 месяца)
https://epicentrk.ua/ua/shop/zariadna-s ... t-hod.html
Ну или BLUETTI -- +50% емкости -- если уж за брендами гнаться
https://epicentrk.ua/ua/shop/zariadna-s ... t-hod.html
А так же внимательно перечитаю -- что в те 60 месяцев гарантии входит :wink:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:34

  alex_dvornichenko написав:ЧТо то слишком сложно. Дия и так показывает, что в Украине, банковские выписки, отсутствие информации о выезде у пограничников. Зачем еще какое то дополнительное подтверждение. Если без тысячи избегает ТЦК, то и тысяча ничем не поможет, бред какой то конспирологический.
чтобы получить банковские выписки суд должен отправить запрос во все банки, и получить ответы. Сложная, трудоемкая и дорогая процедура. У гос.нотариуса до войны был 300 грн -один запрос. Как получить информацию от пограничников я не в курсе. они с банками готовы дать ответ на миллион запросов? Это всё бигдата. Одно дело ловить одного преступника, другое ловить миллион. Только их чистосердечное признание в виде принятия вовиной тысячи выглядит выходом из ситуации.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:39

  Xenon написав:
Трамп виключив членство України в НАТО зі свого «мирного плану» та пропонує поступки РФ, - Reuters

За даними агентства, «мирний план» Трампа передбачає відмову від членства України в НАТО та поступки Москві «значною частиною» українських територій.

Реалізація угоди залежить від переговорів між Трампом, Путіним і Зеленським. Але є ризик, що Кремль взагалі відмовиться від діалогу, очікуючи нових територіальних здобутків силою.

Спочатку здається неймовірним, такі поступки для расії...але інших важелів впливу на путіна крім втручання іноземних війскових сил, не залишилося. А на таке ніхто не піде, так що цілком можливо. Що залишилося Зеленському - спробувати виторгувати хочаб ЄС на залишки України. А так бути нам Абхазією чи Придністровьєм :cry:(економічно)
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:41

  _hunter написав:
А так-то -- я возьму ZENDURE на тыщщу дороже, но +100% емкости (и гарантией в 24 месяца)
https://epicentrk.ua/ua/shop/zariadna-s ... t-hod.html

Час зарядки: 10,5 год
:shock: :shock: :shock:
4,5 години при одночасному використанні розетки + сонячної панелі або прикурювача + USB-C порту; за 9 годин від мережі; за 8,5 від прикурювача; за 10,5 годин від порту USB Type-C; за 7 годин від сонячних панелей потужністю 150W

толку от неё если будет подача э.э. 2-3 часа а блэкаут 6-12 часов?
будет валяться разряженная как памятник выкинутым на ветер деньгам.
Wirująświatła
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  #<1 ... 11169111701117111172
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