alex_dvornichenko написав:Ок. Хитрый ухилянт, закажет тысячу и удалит Дию, ход конём.
дия не при чём, в условиях четко написано "зимняя тысяча" только для тех кто в Украине. По факту ее получением вы акцептируете это уловие и если вам прилетит штраф, оспорить что вы находились в польше и не могли посетить тцк не выйдет.[quote="5795226:alex_dvornichenko"[/b]
ЧТо то слишком сложно. Дия и так показывает, что в Украине, банковские выписки, отсутствие информации о выезде у пограничников. Зачем еще какое то дополнительное подтверждение. Если без тысячи избегает ТЦК, то и тысяча ничем не поможет, бред какой то конспирологический.
alex_dvornichenko написав:ЧТо то слишком сложно. Дия и так показывает, что в Украине, банковские выписки, отсутствие информации о выезде у пограничников. Зачем еще какое то дополнительное подтверждение. Если без тысячи избегает ТЦК, то и тысяча ничем не поможет, бред какой то конспирологический.
чтобы получить банковские выписки суд должен отправить запрос во все банки, и получить ответы. Сложная, трудоемкая и дорогая процедура. У гос.нотариуса до войны был 300 грн -один запрос. Как получить информацию от пограничников я не в курсе. они с банками готовы дать ответ на миллион запросов? Это всё бигдата. Одно дело ловить одного преступника, другое ловить миллион. Только их чистосердечное признание в виде принятия вовиной тысячи выглядит выходом из ситуации.
❗Трамп виключив членство України в НАТО зі свого «мирного плану» та пропонує поступки РФ, - Reuters
За даними агентства, «мирний план» Трампа передбачає відмову від членства України в НАТО та поступки Москві «значною частиною» українських територій.
Реалізація угоди залежить від переговорів між Трампом, Путіним і Зеленським. Але є ризик, що Кремль взагалі відмовиться від діалогу, очікуючи нових територіальних здобутків силою.
Спочатку здається неймовірним, такі поступки для расії...але інших важелів впливу на путіна крім втручання іноземних війскових сил, не залишилося. А на таке ніхто не піде, так що цілком можливо. Що залишилося Зеленському - спробувати виторгувати хочаб ЄС на залишки України. А так бути нам Абхазією чи Придністровьєм (економічно)
4,5 години при одночасному використанні розетки + сонячної панелі або прикурювача + USB-C порту; за 9 годин від мережі; за 8,5 від прикурювача; за 10,5 годин від порту USB Type-C; за 7 годин від сонячних панелей потужністю 150W
толку от неё если будет подача э.э. 2-3 часа а блэкаут 6-12 часов? будет валяться разряженная как памятник выкинутым на ветер деньгам.
_hunter написав:Вам нужно объянять, что "Продавець товару:MIGLIORESHOP" -- это не Эпицентр?
тем более вашим Anker эпицентр не торгует, нужно искать его по интернет магазинам которые никакой ответственности не несут. В качестве гарантии может быть листик а5 без печати/штампа над которым посмеётся любой сервис.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 04 гру, 2024 12:49, всього редагувалось 1 раз.
4,5 години при одночасному використанні розетки + сонячної панелі або прикурювача + USB-C порту; за 9 годин від мережі; за 8,5 від прикурювача; за 10,5 годин від порту USB Type-C; за 7 годин від сонячних панелей потужністю 150W
толку от неё если будет подача э.э. 2-3 часа а блэкаут 6-12 часов? будет валяться разряженная как памятник выкинутым на ветер деньгам.
BLUETTI AC70 Швидкість заряду від мережі 1,3 – 1,6 При том, что емкость у нее 1.5 от RIVER 2 Max -- то на то и выходит.
_hunter написав:При том, что емкость у нее 1.5 от RIVER 2 Max -- то на то и выходит.
да по емкости на моменте это лучше вариант, чем RIVER 2 Max +/- за те же деньги. Но сейчас цены на эти девайсы активно падают и через неделю RIVER 2 Max неожиданно может скинуть 40%. Говорю мне вчера предлагали новую дельта-2 на 1квт за 20кгрн но с нюансом, девайс американский 110в. Чтобы зарядить её за 1 час нужен серьезный преобразователь 220=>110. а ноутбуку/телеку и 110 достаточно.
alex_dvornichenko написав:
Wirująświatła написав:какое время полной зарядки?
А фиг его знает, не засекал. Я просто Навителы навигаторы использовал в своё время, как то бренд внушает доверие с тех пор.
так это ж главное. И при чём тут навигаторы? Приятель купил смартфон асус - говно говном, а ноутбуки асус одни из лучших.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 04 гру, 2024 13:01, всього редагувалось 3 разів.