Додано: Сер 04 гру, 2024 12:27

Wirująświatła написав: alex_dvornichenko написав: Ок. Хитрый ухилянт, закажет тысячу и удалит Дию, ход конём. Ок. Хитрый ухилянт, закажет тысячу и удалит Дию, ход конём.

дия не при чём, в условиях четко написано "зимняя тысяча" только для тех кто в Украине. По факту ее получением вы акцептируете это уловие и если вам прилетит штраф, оспорить что вы находились в польше и не могли посетить тцк не выйдет.[quote="5795226:alex_dvornichenko"[/b]ЧТо то слишком сложно. Дия и так показывает, что в Украине, банковские выписки, отсутствие информации о выезде у пограничников. Зачем еще какое то дополнительное подтверждение. Если без тысячи избегает ТЦК, то и тысяча ничем не поможет, бред какой то конспирологический.