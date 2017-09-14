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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11170111711117211173

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:58

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Вам нужно объянять, что "Продавець товару:MIGLIORESHOP" -- это не Эпицентр?
тем более вашим Anker эпицентр не торгует, нужно искать его по интернет магазинам которые никакой ответственности не несут. В качестве гарантии может быть листик а5 без печати/штампа над которым посмеётся любой сервис.

Ну так прямо и "искать" :) -- Розетка торгует, более дорогой/емкой моделью, правда ( Anker Solix F1200) -- но мы же к Блекауту готовимся? :wink:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 13:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Виходить я оптиміст зі своєю зарядною станцією на 0,7 кВт для освітлення / ноута...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 13:03

  Дюрі-бачі написав:Виходить я оптиміст зі своєю зарядною станцією на 0,7 кВт для освітлення / ноута...

Для ноута, роутера і 2 лед лампи на 3 години вистачить )
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 13:07

  Дюрі-бачі написав:Виходить я оптиміст зі своєю зарядною станцією на 0,7 кВт для освітлення / ноута...

ноут ноуту рознь. у меня есть 5 вольтовый леново 12" который на своей батарее работает 6 часов а с павербанкой 60Ач все 60ч продержится. Серьёзную работу он конечно не тянет, так видосики, интернет, ворд/пдф.

Для освещения покупать станцию оверпрайс. Есть лампы на акб 18650 цена с нормальными акб 350-450 грн. Светит 6 часов на полной яркости. Станция 750вт за 6 часов сама себя посадит даже без ламп и ноутов одним преобразователем.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 13:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну в мене ноут тягне 25-35 Вт, монітор 20Вт. З лампами виходить десь 10% заряду станції за годину... А заряджається - 40% за годину. Коли я брав, то розраховував максимум на відключення 6/2 визмку
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 13:15

  Дюрі-бачі написав:Ну в мене ноут тягне 25-35 Вт, монітор 20Вт. З лампами виходить десь 10% заряду станції за годину...

чел (который купил на проме экофлошку 0,25квт) снял обзор что на тв+роутер (всего 70вт) заряда хватает на 2,5 часа. Все его зафукали в коментах что он лох.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 13:23

квартира в жигуле. включил двс с отопителем и грейся. бюджетно. дешевле генератора и станции
https://t.me/chudokyiv/17429
Wirująświatła
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  #<1 ... 11170111711117211173
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