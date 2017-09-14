_hunter написав:Вам нужно объянять, что "Продавець товару:MIGLIORESHOP" -- это не Эпицентр?
тем более вашим Anker эпицентр не торгует, нужно искать его по интернет магазинам которые никакой ответственности не несут. В качестве гарантии может быть листик а5 без печати/штампа над которым посмеётся любой сервис.
Ну так прямо и "искать" -- Розетка торгует, более дорогой/емкой моделью, правда ( Anker Solix F1200) -- но мы же к Блекауту готовимся?
Дюрі-бачі написав:Виходить я оптиміст зі своєю зарядною станцією на 0,7 кВт для освітлення / ноута...
ноут ноуту рознь. у меня есть 5 вольтовый леново 12" который на своей батарее работает 6 часов а с павербанкой 60Ач все 60ч продержится. Серьёзную работу он конечно не тянет, так видосики, интернет, ворд/пдф.
Для освещения покупать станцию оверпрайс. Есть лампы на акб 18650 цена с нормальными акб 350-450 грн. Светит 6 часов на полной яркости. Станция 750вт за 6 часов сама себя посадит даже без ламп и ноутов одним преобразователем.