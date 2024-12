5 нових слів 2024 року

В минулому році я написав невеличку колонку про найпопулярніші англійські слова в світі за думками видавників словників. Згідно їх аналізу 2023 точно був роком Штучного інтелекту, і слова Artificial Intelligence, hallucinate, authentic були найуживанішими відносно новими словами, або такими, які отримали своє нове значення.

Мова постійно вдосконалюється, і 2024 був наповнений новинами вже не тільки про ШІ. Тому я знов вирішив описати слова року англійською, які обрали словники Collins dictionary, Cambridge dictionary, Oxford English Dictionary, сайт Dictionary.com та англійське видавництво журналу The Economist в цьому році:



Brat – нахаба або бунтар

Manifest – маніфестувати або просувати позитивні твердження

Brain rot – гниль мозку

Demure – скромний, але вишуканий

Kakistocracy – влада найгірших



Всі слова цікаві і мають свою логіку та історію, чому вони потрапили на радари словників в 2024 році.

Я попросив декілька ШІ-чатботів створити речення, яке би за допомогою цих п’яти слів описало 2024 рік.



Мені більше всього сподобався варіант від Gemini: “The year when a kakistocracy of bratty politicians manifested the worst case of brain rot in the history of demure democracy”.

Google Translate переклав це таким чином: «Рік, коли влада найгірших нахабних (або бунтарських) політиків маніфестувала найгірший випадок гнилі мозку в історії скромної демократії”.



Що тут сказати… подивимось, які нові слова принесе нам 2025 рік.