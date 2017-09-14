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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11166111671116811169>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 11:36

Wirująświatła

пуйло майже сказав інвалідам, що рад за вас, кукуха поїхала ще 2 роки тому



Шойгу -це імя, Кожугет -призвіще...до чого тут сергей не відомо
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 11:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Один ТЦКашник, который рассказывал, как трудно «служить» в рядах «оповещающих» теперь усердно служит под палящим солнцем в Испании.
Фотки прикольные
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 11:52

Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:19

Трамп виключив членство України в НАТО зі свого «мирного плану» та пропонує поступки РФ, - Reuters

За даними агентства, «мирний план» Трампа передбачає відмову від членства України в НАТО та поступки Москві «значною частиною» українських територій.

Реалізація угоди залежить від переговорів між Трампом, Путіним і Зеленським. Але є ризик, що Кремль взагалі відмовиться від діалогу, очікуючи нових територіальних здобутків силою.

.
❗️Німеччина може відправити війська в Україну, – міністр МЗС Бербок.

Мова про миротворчі сили для контролю за дотриманням умов припинення вогню. Цей варіант не виключається.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:39

  Xenon написав:
Трамп виключив членство України в НАТО зі свого «мирного плану» та пропонує поступки РФ, - Reuters

За даними агентства, «мирний план» Трампа передбачає відмову від членства України в НАТО та поступки Москві «значною частиною» українських територій.

Реалізація угоди залежить від переговорів між Трампом, Путіним і Зеленським. Але є ризик, що Кремль взагалі відмовиться від діалогу, очікуючи нових територіальних здобутків силою.

Спочатку здається неймовірним, такі поступки для расії...але інших важелів впливу на путіна крім втручання іноземних війскових сил, не залишилося. А на таке ніхто не піде, так що цілком можливо. Що залишилося Зеленському - спробувати виторгувати хочаб ЄС на залишки України. А так бути нам Абхазією чи Придністровьєм :cry:(економічно)
d44
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Новий законопроект: хочуть штрафувати 17-річних, які не стали на військовий облік
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 14:22

Владислав Рашкован

5 нових слів 2024 року
В минулому році я написав невеличку колонку про найпопулярніші англійські слова в світі за думками видавників словників. Згідно їх аналізу 2023 точно був роком Штучного інтелекту, і слова Artificial Intelligence, hallucinate, authentic були найуживанішими відносно новими словами, або такими, які отримали своє нове значення.
Мова постійно вдосконалюється, і 2024 був наповнений новинами вже не тільки про ШІ. Тому я знов вирішив описати слова року англійською, які обрали словники Collins dictionary, Cambridge dictionary, Oxford English Dictionary, сайт Dictionary.com та англійське видавництво журналу The Economist в цьому році:

Brat – нахаба або бунтар
Manifest – маніфестувати або просувати позитивні твердження
Brain rot – гниль мозку
Demure – скромний, але вишуканий
Kakistocracy – влада найгірших

Всі слова цікаві і мають свою логіку та історію, чому вони потрапили на радари словників в 2024 році.
Я попросив декілька ШІ-чатботів створити речення, яке би за допомогою цих п’яти слів описало 2024 рік.

Мені більше всього сподобався варіант від Gemini: “The year when a kakistocracy of bratty politicians manifested the worst case of brain rot in the history of demure democracy”.
Google Translate переклав це таким чином: «Рік, коли влада найгірших нахабних (або бунтарських) політиків маніфестувала найгірший випадок гнилі мозку в історії скромної демократії”.

Що тут сказати… подивимось, які нові слова принесе нам 2025 рік.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 14:29

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 14:51

Замминистра обороны рассказала о 48 тысячах заявок на ДНК-тесты для поиска пропавших без вести на войне

Как пишет Минобороны рф, однако видеозапись мероприятия не появилась ни на сайте Госдумы, ни на ресурсах военного ведомства. Часть трансляции успел записать читатель Astra.

После того, как Цивилева озвучила данные про 48 тысяч обращений от родственников пропавших без вести , глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов попросил ее не распространять «чувствительную» информацию.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 14:55

  Успіх написав:То хто має "покрашувати переговорні позиції"?
думаешь чего вчера Шольц приезжал? извиняться шо не справился, не смог договориться ни по Днепру ни по Збручу

Видання Märkische Oderzeitung з Франкфурта-на-Одері коментує:

"В одному Шольц правий: російська нападницька війна в Україні, що триває вже майже три роки, - це тема, яка не лише емоційно зачіпає людей у Німеччині, але й стосується їх у політичному та фінансовому плані. Тому, звісно, дискусія про правильний баланс між постачанням зброї та спробами переговорів має бути повноцінною частиною передвиборчої кампанії. Але й тут потрібно уважно підбирати слова та змальовувати сценарії. Але самопроголошений чемпіон із розсудливості Шольц, очевидно, й сам розуміє це не надто буквально".

Газета Süddeutsche Zeitung з Мюнхена коментує:

"Правильно, що війна в Україні є предметом передвиборчої кампанії в Німеччині: ніщо на останній час так не змінювало Європу і не вимагало стільки від Німеччини, як цей конфлікт. Німеччина, яка довгий час кмітливо чи-то по-опортуністськи трималася осторонь світових криз, повинна думати, як бути з цією нападницькою війною. Тим більше під час передвиборчої кампанії: у найкращому випадку німці тоді зможуть обрати між різними відповідями (на війну в Україні. - Ред.), які пропонують партії демократичного спектру. Лінія західної політики щодо України вималюється, починаючи з 20 січня, у Вашингтоні, коли Дональд Трамп повернеться до Білого дому. Тільки тоді стане видно, наскільки великим є виклик для Німеччини".


https://www.dw.com/uk/nimecka-presa-pro ... a-70945014
Wirująświatła
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