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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 04 гру, 2024 15:21
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Ірина_
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Додано: Сер 04 гру, 2024 15:39
❗️Якщо ви відкрили картку «Національний кешбек» в Приваті, то автоматично дали згоду на розкриття власної банківської таємниці👆
Про це пише співзасновник Monobank Гороховський. Він каже, що інші банки так не роблять.
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