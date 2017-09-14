Додано: Сер 04 гру, 2024 17:08

Schmit написав: [youtube]Ls_dkOYqZLY[/youtu..] [youtube]Ls_dkOYqZLY[/youtu..]

Зеленський зрадив і підвів

1:54 український народ не забезпечивши

1:56 Перемоги у цій війні не ведучи її до

1:58 перемоги дуже важко коли у вас є лідери

2:01 які не прагнуть виграти

2:03 війну

це ж по суті

7:46 звинувачення Зеленського в зраді свого

7:48 народу тут єдина проблема що це не його

7:51 народ і Зеленський сам казав що його з

7:53 Україною нічого не об'єднує і етнічно

7:56 він не є українцем це не його народ він

7:59 не важає українців своїми

другим

Просто интересно, вы хоть когда-нибудь принесёте что-нибудь, кроме очень жидкой коричневой субстанции?Вы уже второй раз выкладываете "разбор" этого интервью Спартц, сегодня, правда, в другом исполнении.Я не знаю, то ли Вікто́рія Спа́ртц-Кульгейко полная дура (что вряд ли), то ли редкая стерва, то ли наши блоеры так умеют надёргать цитаты.Во всяком случае, цитата:,- не свидетельствует о большом уме.Интересно, каким образом он мог "Перемогу"?Ну и вывод: "лідери які не прагнуть виграти війну" тоже, очень мягко говоря, необоснованный.А за фразу:, - по-моему, самого Назара Мухачова надо бы отдать под суд "за разжигание ненависти по политическим, религиозным иубеждениям".Назар Мухачов обвиняет кого-то в подготовке к выборам, но на самом деле сам явно занимается чёрным предвыборным пиаром. "Не понимая", что в условиях войны он работает на Путина. И вопрос не в том, что он критикует Зеленского, а в том,он это делает.