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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11166111671116811169

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 15:21

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Тисяча гривень від Зеленського. Відгуки
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 16:52

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 17:06

Схоже це питання вже вирішили
Після нового року - оприлюднять

❗️ Україна має схвалити «важкі рішення» щодо мобілізації, це необхідно, – заявив держсекретар США Блінкен.

Нагадаю, американські чиновники хочуть, щоб в Україні знизили призовний вік з 25 до 18 років.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 17:08

  Schmit написав:[youtube]Ls_dkOYqZLY[/youtu..]

Просто интересно, вы хоть когда-нибудь принесёте что-нибудь, кроме очень жидкой коричневой субстанции?
Вы уже второй раз выкладываете "разбор" этого интервью Спартц, сегодня, правда, в другом исполнении.
Я не знаю, то ли Вікто́рія Спа́ртц-Кульгейко полная дура (что вряд ли), то ли редкая стерва, то ли наши блохеры так умеют надёргать цитаты.
Во всяком случае, цитата:
Зеленський зрадив і підвів
1:54 український народ не забезпечивши
1:56 Перемоги у цій війні не ведучи її до
1:58 перемоги дуже важко коли у вас є лідери
2:01 які не прагнуть виграти
2:03 війну
,- не свидетельствует о большом уме.
Интересно, каким образом он мог "забезпечити Перемогу"?
Ну и вывод: "лідери які не прагнуть виграти війну" тоже, очень мягко говоря, необоснованный.
А за фразу:
це ж по суті
7:46 звинувачення Зеленського в зраді свого
7:48 народу тут єдина проблема що це не його
7:51 народ і Зеленський сам казав що його з
7:53 Україною нічого не об'єднує і етнічно
7:56 він не є українцем це не його народ він
7:59 не важає українців своїми
, - по-моему, самого Назара Мухачова надо бы отдать под суд "за разжигание ненависти по политическим, религиозным и другим убеждениям".
Назар Мухачов обвиняет кого-то в подготовке к выборам, но на самом деле сам явно занимается чёрным предвыборным пиаром. "Не понимая", что в условиях войны он работает на Путина. И вопрос не в том, что он критикует Зеленского, а в том, как он это делает.
ЛАД
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  #<1 ... 11166111671116811169
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