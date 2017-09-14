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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11167111681116911170>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 15:21

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Тисяча гривень від Зеленського. Відгуки
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 16:52

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 17:06

Схоже це питання вже вирішили
Після нового року - оприлюднять

❗️ Україна має схвалити «важкі рішення» щодо мобілізації, це необхідно, – заявив держсекретар США Блінкен.

Нагадаю, американські чиновники хочуть, щоб в Україні знизили призовний вік з 25 до 18 років.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 17:08

  Schmit написав:[youtube]Ls_dkOYqZLY[/youtu..]

Просто интересно, вы хоть когда-нибудь принесёте что-нибудь, кроме очень жидкой коричневой субстанции?
Вы уже второй раз выкладываете "разбор" этого интервью Спартц, сегодня, правда, в другом исполнении.
Я не знаю, то ли Вікто́рія Спа́ртц-Кульгейко полная дура (что вряд ли), то ли редкая стерва, то ли наши блохеры так умеют надёргать цитаты.
Во всяком случае, цитата:
Зеленський зрадив і підвів
1:54 український народ не забезпечивши
1:56 Перемоги у цій війні не ведучи її до
1:58 перемоги дуже важко коли у вас є лідери
2:01 які не прагнуть виграти
2:03 війну
,- не свидетельствует о большом уме.
Интересно, каким образом он мог "забезпечити Перемогу"?
Ну и вывод: "лідери які не прагнуть виграти війну" тоже, очень мягко говоря, необоснованный.
А за фразу:
це ж по суті
7:46 звинувачення Зеленського в зраді свого
7:48 народу тут єдина проблема що це не його
7:51 народ і Зеленський сам казав що його з
7:53 Україною нічого не об'єднує і етнічно
7:56 він не є українцем це не його народ він
7:59 не важає українців своїми
, - по-моему, самого Назара Мухачова надо бы отдать под суд "за разжигание ненависти по политическим, религиозным и другим убеждениям".
Назар Мухачов обвиняет кого-то в подготовке к выборам, но на самом деле сам явно занимается чёрным предвыборным пиаром. "Не понимая", что в условиях войны он работает на Путина. И вопрос не в том, что он критикует Зеленского, а в том, как он это делает.
И, слушая его и видя на вид вполне здорового молодого мужчину, хочется задать вопрос: "Якщо ти так вболіваєш за Україну, то чому не на фронті?"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 17:19

https://t.me/couch_iu/70979
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 17:19

  Xenon написав:Схоже це питання вже вирішили
Після нового року - оприлюднять

❗️ Україна має схвалити «важкі рішення» щодо мобілізації, це необхідно, – заявив держсекретар США Блінкен.

Нагадаю, американські чиновники хочуть, щоб в Україні знизили призовний вік з 25 до 18 років.

Після Нового року в Америці буде нова влада. І нові чиновники.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 17:23

ЛАД и не известно что от неё ждать
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 17:30

  Wirująświatła написав:https://t.me/oko18_channel/14018

В принципе, за такое "выступление" ей вполне могли выписать наказание согласно, по-моему, админкодексу. А, может, и не только.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 17:33

  Andrey2512 написав:ЛАД и не известно что от неё ждать

Вот поэтому до 20.01 ничего нового не ожидаю.
Кроме сводок с фронта.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 17:35

  Xenon написав:Схоже це питання вже вирішили
Після нового року - оприлюднять

❗️ Україна має схвалити «важкі рішення» щодо мобілізації, це необхідно, – заявив держсекретар США Блінкен.

Нагадаю, американські чиновники хочуть, щоб в Україні знизили призовний вік з 25 до 18 років.

Не знаю що там вам "схоже". Але через 1,5 місяці Блінкен буде ніхто і зватимуть його ніяк - це факт. Тому нікого Блінкена Україна(влада) вже слухати не має.
Але прикриватись(прикривати свої рішення) Блінкеном вона(влада) може.
andrijk777
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  #<1 ... 11167111681116911170>
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