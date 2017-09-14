Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Тисяча гривень від Зеленського. Відгуки
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Додано: Сер 04 гру, 2024 15:21
Додано: Сер 04 гру, 2024 16:52
Додано: Сер 04 гру, 2024 17:06
Схоже це питання вже вирішили
Після нового року - оприлюднять
Додано: Сер 04 гру, 2024 17:08
Просто интересно, вы хоть когда-нибудь принесёте что-нибудь, кроме очень жидкой коричневой субстанции?
Вы уже второй раз выкладываете "разбор" этого интервью Спартц, сегодня, правда, в другом исполнении.
Я не знаю, то ли Вікто́рія Спа́ртц-Кульгейко полная дура (что вряд ли), то ли редкая стерва, то ли наши блохеры так умеют надёргать цитаты.
Во всяком случае, цитата:
,- не свидетельствует о большом уме.
Интересно, каким образом он мог "забезпечити Перемогу"?
Ну и вывод: "лідери які не прагнуть виграти війну" тоже, очень мягко говоря, необоснованный.
А за фразу:
, - по-моему, самого Назара Мухачова надо бы отдать под суд "за разжигание ненависти по политическим, религиозным и другим убеждениям".
Назар Мухачов обвиняет кого-то в подготовке к выборам, но на самом деле сам явно занимается чёрным предвыборным пиаром. "Не понимая", что в условиях войны он работает на Путина. И вопрос не в том, что он критикует Зеленского, а в том, как он это делает.
И, слушая его и видя на вид вполне здорового молодого мужчину, хочется задать вопрос: "Якщо ти так вболіваєш за Україну, то чому не на фронті?"
Додано: Сер 04 гру, 2024 17:19
Додано: Сер 04 гру, 2024 17:19
Після Нового року в Америці буде нова влада. І нові чиновники.
Додано: Сер 04 гру, 2024 17:30
Додано: Сер 04 гру, 2024 17:33
Додано: Сер 04 гру, 2024 17:35
Не знаю що там вам "схоже". Але через 1,5 місяці Блінкен буде ніхто і зватимуть його ніяк - це факт. Тому нікого Блінкена Україна(влада) вже слухати не має.
Але прикриватись(прикривати свої рішення) Блінкеном вона(влада) може.
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