Додано: Сер 04 гру, 2024 18:48

ЛАД написав: Xenon написав: Схоже це питання вже вирішили

Після нового року - оприлюднять



❗️ Україна має схвалити «важкі рішення» щодо мобілізації, це необхідно, – заявив держсекретар США Блінкен.



Нагадаю, американські чиновники хочуть, щоб в Україні знизили призовний вік з 25 до 18 років.

Схоже це питання вже вирішилиПісля нового року - оприлюднять

Після Нового року в Америці буде нова влада. І нові чиновники. Після Нового року в Америці буде нова влада. І нові чиновники.

Не зрозуміло з якою метою він робить отаку заяву.По суті він ставить на розтяжку президента. Понизить вік президент, то картина - танцює під дудку Штатів (нехай хоч і сам президент збирався рано чи пізно це зробити). Не понизить - то в разі подальших програшів на фронті буде наче самі й винуваті, що не послухали партнера.От на хіба отака заява ще й дипломата, а не, наприклад, Остіна?Єдина думка спадає: наш МЗС заліпив стусана заявою, що тільки вступ до НАТО і повним складом, є гарантією для України. (Отакою заявою після того, як Штати всіляко не поспішають навіть з офіційним запрошенням).А тепер Блінкен заліпив у відповідь._________________________________Наш МЗС:Якщо цю заяву перевести з дипломатичної мови, то вона виглядає так: всі ваші мости, підмостки, привідчинені двері - це дурниця, яка на практиці нічого не варта. Йдеться про те, що від невиконання Будапештського меморандуму про гарантії безпеки Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу, укладеного 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США (а пізніше до нього приєдналися Франція і Китай), страждає авторитет тих країн, які його підписували. Це вони "підставились", коли обіцяли Україні гарантії, але не виконали своїх зобов’язань.