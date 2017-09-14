Xenon написав:Схоже це питання вже вирішили Після нового року - оприлюднять
❗️ Україна має схвалити «важкі рішення» щодо мобілізації, це необхідно, – заявив держсекретар США Блінкен.
Нагадаю, американські чиновники хочуть, щоб в Україні знизили призовний вік з 25 до 18 років.
Не знаю що там вам "схоже". Але через 1,5 місяці Блінкен буде ніхто і зватимуть його ніяк - це факт. Тому нікого Блінкена Україна(влада) вже слухати не має. Але прикриватись(прикривати свої рішення) Блінкеном вона(влада) може.
👨🦲 Труханов жалуется, что военкомат забирает коммунальщиков, которые едут ремонтировать трубы
«Мы привлекли кран, заплатили огромные деньги, привлекли специалистов, которых не так уж и много в Украине. Они (Коммунальщики - ред.) приехали, идут на выполнение работ и убегают, наш сотрудник три часа объяснял ТЦК, что эти люди сейчас полезут на 130 метров демонтировать трубу. Мы потеряли сутки, чтобы разъяснить, забрать и вернуть их к работам.»
Analysts say the program is a calculated effort by Mr. Zelensky to shore up his popularity among a population that is growing tired of the war. That fatigue has been exacerbated by a mobilization drive this year that exposed divides in society and corruption scandals that tarnished the government’s image.
A recent poll by the Kyiv International Institute of Sociology, a private think tank, found that while trust in Mr. Zelensky remained relatively strong at 59 percent, it had nonetheless fallen from 77 percent a year ago.
“It’s a populist move,” Anatoliy Oktysiuk, a political expert at another Ukrainian think tank, Democracy House, said of the grants. He noted that Mr. Zelensky was aiming to appeal particularly to pensioners, a 10-million-strong electorate in Ukraine that often struggles to make ends meet.
❗Трамп виключив членство України в НАТО зі свого «мирного плану» та пропонує поступки РФ, - Reuters
За даними агентства, «мирний план» Трампа передбачає відмову від членства України в НАТО та поступки Москві «значною частиною» українських територій.
Реалізація угоди залежить від переговорів між Трампом, Путіним і Зеленським. Але є ризик, що Кремль взагалі відмовиться від діалогу, очікуючи нових територіальних здобутків силою.
Спочатку здається неймовірним, такі поступки для расії...але інших важелів впливу на путіна крім втручання іноземних війскових сил, не залишилося. А на таке ніхто не піде, так що цілком можливо. Що залишилося Зеленському - спробувати виторгувати хочаб ЄС на залишки України. А так бути нам Абхазією чи Придністровьєм :cry:(економічно)
не кажіть гоп. поки окуповано скільки, 20% території? й то якою ціною для Московії...
Wirująświatła написав:При совке народ хочет авто - нате вам жигули, народ хочет курорт - нате вам Крым, Сочи и Пицунду. Сейчас всё по другому. Народ может что то хотеть, но не более чем денег в его кошельке.
Вовочка расплакался: — хочу... Хочу... Я хочу в Советский Союз!..
Xenon написав:Схоже це питання вже вирішили Після нового року - оприлюднять
❗️ Україна має схвалити «важкі рішення» щодо мобілізації, це необхідно, – заявив держсекретар США Блінкен.
Нагадаю, американські чиновники хочуть, щоб в Україні знизили призовний вік з 25 до 18 років.
Після Нового року в Америці буде нова влада. І нові чиновники.
Не зрозуміло з якою метою він робить отаку заяву. По суті він ставить на розтяжку президента. Понизить вік президент, то картина - танцює під дудку Штатів (нехай хоч і сам президент збирався рано чи пізно це зробити). Не понизить - то в разі подальших програшів на фронті буде наче самі й винуваті, що не послухали партнера. От на хіба отака заява ще й дипломата, а не, наприклад, Остіна?
Єдина думка спадає: наш МЗС заліпив стусана заявою, що тільки вступ до НАТО і повним складом, є гарантією для України. (Отакою заявою після того, як Штати всіляко не поспішають навіть з офіційним запрошенням). А тепер Блінкен заліпив у відповідь. _________________________________ Наш МЗС: Якщо цю заяву перевести з дипломатичної мови, то вона виглядає так: всі ваші мости, підмостки, привідчинені двері - це дурниця, яка на практиці нічого не варта. Йдеться про те, що від невиконання Будапештського меморандуму про гарантії безпеки Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу, укладеного 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США (а пізніше до нього приєдналися Франція і Китай), страждає авторитет тих країн, які його підписували. Це вони "підставились", коли обіцяли Україні гарантії, але не виконали своїх зобов’язань. https://www.unian.ua/politics/vstup-ukr ... 41257.html