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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1116811169111701117111172>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 17:43

  andrijk777 написав:
  Xenon написав:Схоже це питання вже вирішили
Після нового року - оприлюднять

❗️ Україна має схвалити «важкі рішення» щодо мобілізації, це необхідно, – заявив держсекретар США Блінкен.

Нагадаю, американські чиновники хочуть, щоб в Україні знизили призовний вік з 25 до 18 років.

Не знаю що там вам "схоже". Але через 1,5 місяці Блінкен буде ніхто і зватимуть його ніяк - це факт. Тому нікого Блінкена Україна(влада) вже слухати не має.
Але прикриватись(прикривати свої рішення) Блінкеном вона(влада) може.

Може, але в даному випадку не бачу сенсу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 17:46

👨‍🦲 Труханов жалуется, что военкомат забирает коммунальщиков, которые едут ремонтировать трубы

«Мы привлекли кран, заплатили огромные деньги, привлекли специалистов, которых не так уж и много в Украине. Они (Коммунальщики - ред.) приехали, идут на выполнение работ и убегают, наш сотрудник три часа объяснял ТЦК, что эти люди сейчас полезут на 130 метров демонтировать трубу. Мы потеряли сутки, чтобы разъяснить, забрать и вернуть их к работам.»

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 17:50

Analysts say the program is a calculated effort by Mr. Zelensky to shore up his popularity among a population that is growing tired of the war. That fatigue has been exacerbated by a mobilization drive this year that exposed divides in society and corruption scandals that tarnished the government’s image.

A recent poll by the Kyiv International Institute of Sociology, a private think tank, found that while trust in Mr. Zelensky remained relatively strong at 59 percent, it had nonetheless fallen from 77 percent a year ago.

“It’s a populist move,” Anatoliy Oktysiuk, a political expert at another Ukrainian think tank, Democracy House, said of the grants. He noted that Mr. Zelensky was aiming to appeal particularly to pensioners, a 10-million-strong electorate in Ukraine that often struggles to make ends meet.


https://www.nytimes.com/2024/12/04/worl ... &sgrp=c-cb
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 04 гру, 2024 17:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 17:52

  d44 написав:
  Xenon написав:
Трамп виключив членство України в НАТО зі свого «мирного плану» та пропонує поступки РФ, - Reuters

За даними агентства, «мирний план» Трампа передбачає відмову від членства України в НАТО та поступки Москві «значною частиною» українських територій.

Реалізація угоди залежить від переговорів між Трампом, Путіним і Зеленським. Але є ризик, що Кремль взагалі відмовиться від діалогу, очікуючи нових територіальних здобутків силою.

Спочатку здається неймовірним, такі поступки для расії...але інших важелів впливу на путіна крім втручання іноземних війскових сил, не залишилося. А на таке ніхто не піде, так що цілком можливо. Що залишилося Зеленському - спробувати виторгувати хочаб ЄС на залишки України. А так бути нам Абхазією чи Придністровьєм :cry:(економічно)

не кажіть гоп. поки окуповано скільки, 20% території? й то якою ціною для Московії...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 17:58

  Wirująświatła написав:При совке народ хочет авто - нате вам жигули, народ хочет курорт - нате вам Крым, Сочи и Пицунду. Сейчас всё по другому. Народ может что то хотеть, но не более чем денег в его кошельке.


Вовочка расплакался:
— хочу... Хочу... Я хочу в Советский Союз!..
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 18:48

  ЛАД написав:
  Xenon написав:Схоже це питання вже вирішили
Після нового року - оприлюднять

❗️ Україна має схвалити «важкі рішення» щодо мобілізації, це необхідно, – заявив держсекретар США Блінкен.

Нагадаю, американські чиновники хочуть, щоб в Україні знизили призовний вік з 25 до 18 років.

Після Нового року в Америці буде нова влада. І нові чиновники.

Не зрозуміло з якою метою він робить отаку заяву.
По суті він ставить на розтяжку президента. Понизить вік президент, то картина - танцює під дудку Штатів (нехай хоч і сам президент збирався рано чи пізно це зробити). Не понизить - то в разі подальших програшів на фронті буде наче самі й винуваті, що не послухали партнера.
От на хіба отака заява ще й дипломата, а не, наприклад, Остіна?

Єдина думка спадає: наш МЗС заліпив стусана заявою, що тільки вступ до НАТО і повним складом, є гарантією для України. (Отакою заявою після того, як Штати всіляко не поспішають навіть з офіційним запрошенням).
А тепер Блінкен заліпив у відповідь.
_________________________________
Наш МЗС:
Якщо цю заяву перевести з дипломатичної мови, то вона виглядає так: всі ваші мости, підмостки, привідчинені двері - це дурниця, яка на практиці нічого не варта. Йдеться про те, що від невиконання Будапештського меморандуму про гарантії безпеки Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу, укладеного 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США (а пізніше до нього приєдналися Франція і Китай), страждає авторитет тих країн, які його підписували. Це вони "підставились", коли обіцяли Україні гарантії, але не виконали своїх зобов’язань.
https://www.unian.ua/politics/vstup-ukr ... 41257.html
_____________________
Пішла якась відкрита гра.
А чому і навіщо - хз.
Або вплинути на Байдена (може він ще й заявить про запрошення в НАТО), грюкне дверима, чи це вже вплив на Трампа. Хз.
Чи це підпилюють крісло Зе перед майбутніми можливими виборами.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 18:57

  Wirująświatła написав:При совке народ хочет авто - нате вам жигули, народ хочет курорт - нате вам Крым, Сочи и Пицунду. Сейчас всё по другому. Народ может что то хотеть, но не более чем денег в его кошельке.

"Народ хоче жигулі" - отримайте 1 жигулі на 100 жителів і це в 1970+ році. Це при тому що в США ще в 1910 році кожен десятий мав авто.
"народ хочет курорт" - отримайте Крим на 250 мільйонів жителів.

Зараз - в достатньо бідній Україні кожен четвертий має авто. По суті - при бажанні кожен може мати авто.
Так, зараз все залежить від кількості грошей, але можливостей(в тому числі щось купити) зараз в рази більше ніж в СРСР.

Чим вільніша країна(держава менше втручається в економіку і життя) - тим більше можливостей і тим вищий рівень життя.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 19:02

  Xenon написав:
Трамп виключив членство України в НАТО зі свого «мирного плану» та пропонує поступки РФ, - Reuters

За даними агентства, «мирний план» Трампа передбачає відмову від членства України в НАТО та поступки Москві «значною частиною» українських територій.

Реалізація угоди залежить від переговорів між Трампом, Путіним і Зеленським. Але є ризик, що Кремль взагалі відмовиться від діалогу, очікуючи нових територіальних здобутків силою.



Тут більше запитань, ніж відповідей

1) що означає "значною частиною" ?
По ЛБЗ ?
Всі терріторії Херсонської, Запоріжської, Луганської, Донецької областей + Крим ?
Чи може до чотирьох областей+Крим ще Миколаївську та Одеську області ?

2) Якого типу поступки ?
Україна погоджується не відвойовувати теріторії, а вирішати дипломатичним шляхом ?
Україна погоджується визнати терріторії на Росією ?

Але, чим далі, то у мене відчуття, що Трампоні буде, як той дід в анекдоті
В русскую деревню пришли немцы. Всех выгнали на улицу и говорят:
- Кто покажет где прячутся партизаны, тому дадим корову.
Все молчат. Выходит один дедок и говорит, мол, я покажу.
Привел немцев в лес, показал где партизаны. Туда взвод карателей-всех партизан перестреляли и повесили.
Дед подходит к офицеру и спрашивает, мол, где корова-то обещанная?.
Деда избили и послали подальше.
Дед идет по лесу и думает:
- Ну вот, и корову не дали, и с ребятами как-то некрасиво
получилось...
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 04 гру, 2024 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 19:06

Про це в інтерв'ю на Суспільному розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. "Щоб ми електронний документ, який свідчить про стан здоров'я пацієнта, який прийшов на ВЛК, могли відправити в електронному вигляді в ТЦК, і вони могли його прийняти. Це перший етап реформи", - пояснив міністр.

А другий етап реформи, за його словами, полягає в тому, що коли людина хоче вступити до лав ЗСУ, то їй не обов'язково буде йти в лікарню. "Ти можеш прийти в найближчу точку, в тому числі й до сімейного лікаря, який подивиться історії звернень і побачить, що в тебе немає критичних порушень здоров'я, може сказати умовно "здоровий" і також ці дані переправити", - пояснив міністр.
https://www.unian.ua/society/reforma-vl ... ws_in_post

Начебто в ТЦК проблема отримати заключення "придатний"))
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 19:15

*Итак... состоялся первый заочный бой между представителем РФ и представителем США (переговорщиком от Трампа)...
Малофеев: "Келлог приезжает в Москву со своим планом, мы возьмём этот план и скажем ему, чтобы пошёл нафиг... Чтобы переговоры были конструктивными, мы должны говорить не о будущем Украины, а о будущем Европы и мира"...
Ну... собственно Малофеев озвучил личную позицию Пу... озвученную ПУБЛИЧНО от себя... и позицию всего кремля...
Кит Келлог отреагировал: "Малофееву лучше залезть обратно в свою коробку и понять президента Трампа, потому что, очевидно, ты не понимаешь - и ты точно не понимаешь США"...

Зато я хорошо понимаю... Байден еще покажется миротворцем...* (С)
________________________________
Якщо це дійсно так, то да - "до звільнення останньої верби".
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  #<1 ... 1116811169111701117111172>
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