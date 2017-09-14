Xenon написав:Схоже це питання вже вирішили Після нового року - оприлюднять
❗️ Україна має схвалити «важкі рішення» щодо мобілізації, це необхідно, – заявив держсекретар США Блінкен.
Нагадаю, американські чиновники хочуть, щоб в Україні знизили призовний вік з 25 до 18 років.
Не знаю що там вам "схоже". Але через 1,5 місяці Блінкен буде ніхто і зватимуть його ніяк - це факт. Тому нікого Блінкена Україна(влада) вже слухати не має. Але прикриватись(прикривати свої рішення) Блінкеном вона(влада) може.
👨🦲 Труханов жалуется, что военкомат забирает коммунальщиков, которые едут ремонтировать трубы
«Мы привлекли кран, заплатили огромные деньги, привлекли специалистов, которых не так уж и много в Украине. Они (Коммунальщики - ред.) приехали, идут на выполнение работ и убегают, наш сотрудник три часа объяснял ТЦК, что эти люди сейчас полезут на 130 метров демонтировать трубу. Мы потеряли сутки, чтобы разъяснить, забрать и вернуть их к работам.»
Analysts say the program is a calculated effort by Mr. Zelensky to shore up his popularity among a population that is growing tired of the war. That fatigue has been exacerbated by a mobilization drive this year that exposed divides in society and corruption scandals that tarnished the government’s image.
A recent poll by the Kyiv International Institute of Sociology, a private think tank, found that while trust in Mr. Zelensky remained relatively strong at 59 percent, it had nonetheless fallen from 77 percent a year ago.
“It’s a populist move,” Anatoliy Oktysiuk, a political expert at another Ukrainian think tank, Democracy House, said of the grants. He noted that Mr. Zelensky was aiming to appeal particularly to pensioners, a 10-million-strong electorate in Ukraine that often struggles to make ends meet.
❗Трамп виключив членство України в НАТО зі свого «мирного плану» та пропонує поступки РФ, - Reuters
За даними агентства, «мирний план» Трампа передбачає відмову від членства України в НАТО та поступки Москві «значною частиною» українських територій.
Реалізація угоди залежить від переговорів між Трампом, Путіним і Зеленським. Але є ризик, що Кремль взагалі відмовиться від діалогу, очікуючи нових територіальних здобутків силою.
Спочатку здається неймовірним, такі поступки для расії...але інших важелів впливу на путіна крім втручання іноземних війскових сил, не залишилося. А на таке ніхто не піде, так що цілком можливо. Що залишилося Зеленському - спробувати виторгувати хочаб ЄС на залишки України. А так бути нам Абхазією чи Придністровьєм :cry:(економічно)
не кажіть гоп. поки окуповано скільки, 20% території? й то якою ціною для Московії...
Wirująświatła написав:При совке народ хочет авто - нате вам жигули, народ хочет курорт - нате вам Крым, Сочи и Пицунду. Сейчас всё по другому. Народ может что то хотеть, но не более чем денег в его кошельке.
Вовочка расплакался: — хочу... Хочу... Я хочу в Советский Союз!..
Xenon написав:Схоже це питання вже вирішили Після нового року - оприлюднять
❗️ Україна має схвалити «важкі рішення» щодо мобілізації, це необхідно, – заявив держсекретар США Блінкен.
Нагадаю, американські чиновники хочуть, щоб в Україні знизили призовний вік з 25 до 18 років.
Після Нового року в Америці буде нова влада. І нові чиновники.
Не зрозуміло з якою метою він робить отаку заяву. По суті він ставить на розтяжку президента. Понизить вік президент, то картина - танцює під дудку Штатів (нехай хоч і сам президент збирався рано чи пізно це зробити). Не понизить - то в разі подальших програшів на фронті буде наче самі й винуваті, що не послухали партнера. От на хіба отака заява ще й дипломата, а не, наприклад, Остіна?
Єдина думка спадає: наш МЗС заліпив стусана заявою, що тільки вступ до НАТО і повним складом, є гарантією для України. (Отакою заявою після того, як Штати всіляко не поспішають навіть з офіційним запрошенням). А тепер Блінкен заліпив у відповідь. _________________________________ Наш МЗС: Якщо цю заяву перевести з дипломатичної мови, то вона виглядає так: всі ваші мости, підмостки, привідчинені двері - це дурниця, яка на практиці нічого не варта. Йдеться про те, що від невиконання Будапештського меморандуму про гарантії безпеки Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу, укладеного 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США (а пізніше до нього приєдналися Франція і Китай), страждає авторитет тих країн, які його підписували. Це вони "підставились", коли обіцяли Україні гарантії, але не виконали своїх зобов’язань. https://www.unian.ua/politics/vstup-ukr ... 41257.html _____________________ Пішла якась відкрита гра. А чому і навіщо - хз. Або вплинути на Байдена (може він ще й заявить про запрошення в НАТО), грюкне дверима, чи це вже вплив на Трампа. Хз. Чи це підпилюють крісло Зе перед майбутніми можливими виборами.
Wirująświatła написав:При совке народ хочет авто - нате вам жигули, народ хочет курорт - нате вам Крым, Сочи и Пицунду. Сейчас всё по другому. Народ может что то хотеть, но не более чем денег в его кошельке.
"Народ хоче жигулі" - отримайте 1 жигулі на 100 жителів і це в 1970+ році. Це при тому що в США ще в 1910 році кожен десятий мав авто. "народ хочет курорт" - отримайте Крим на 250 мільйонів жителів.
Зараз - в достатньо бідній Україні кожен четвертий має авто. По суті - при бажанні кожен може мати авто. Так, зараз все залежить від кількості грошей, але можливостей(в тому числі щось купити) зараз в рази більше ніж в СРСР.
Чим вільніша країна(держава менше втручається в економіку і життя) - тим більше можливостей і тим вищий рівень життя.
❗Трамп виключив членство України в НАТО зі свого «мирного плану» та пропонує поступки РФ, - Reuters
За даними агентства, «мирний план» Трампа передбачає відмову від членства України в НАТО та поступки Москві «значною частиною» українських територій.
Реалізація угоди залежить від переговорів між Трампом, Путіним і Зеленським. Але є ризик, що Кремль взагалі відмовиться від діалогу, очікуючи нових територіальних здобутків силою.
Тут більше запитань, ніж відповідей
1) що означає "значною частиною" ? По ЛБЗ ? Всі терріторії Херсонської, Запоріжської, Луганської, Донецької областей + Крим ? Чи може до чотирьох областей+Крим ще Миколаївську та Одеську області ?
2) Якого типу поступки ? Україна погоджується не відвойовувати теріторії, а вирішати дипломатичним шляхом ? Україна погоджується визнати терріторії на Росією ?
Але, чим далі, то у мене відчуття, що Трампоні буде, як той дід в анекдоті
В русскую деревню пришли немцы. Всех выгнали на улицу и говорят: - Кто покажет где прячутся партизаны, тому дадим корову. Все молчат. Выходит один дедок и говорит, мол, я покажу. Привел немцев в лес, показал где партизаны. Туда взвод карателей-всех партизан перестреляли и повесили. Дед подходит к офицеру и спрашивает, мол, где корова-то обещанная?. Деда избили и послали подальше. Дед идет по лесу и думает: - Ну вот, и корову не дали, и с ребятами как-то некрасиво получилось...
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 04 гру, 2024 19:11, всього редагувалось 1 раз.
Про це в інтерв'ю на Суспільному розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. "Щоб ми електронний документ, який свідчить про стан здоров'я пацієнта, який прийшов на ВЛК, могли відправити в електронному вигляді в ТЦК, і вони могли його прийняти. Це перший етап реформи", - пояснив міністр.
А другий етап реформи, за його словами, полягає в тому, що коли людина хоче вступити до лав ЗСУ, то їй не обов'язково буде йти в лікарню. "Ти можеш прийти в найближчу точку, в тому числі й до сімейного лікаря, який подивиться історії звернень і побачить, що в тебе немає критичних порушень здоров'я, може сказати умовно "здоровий" і також ці дані переправити", - пояснив міністр. https://www.unian.ua/society/reforma-vl ... ws_in_post
Начебто в ТЦК проблема отримати заключення "придатний"))
*Итак... состоялся первый заочный бой между представителем РФ и представителем США (переговорщиком от Трампа)... Малофеев: "Келлог приезжает в Москву со своим планом, мы возьмём этот план и скажем ему, чтобы пошёл нафиг... Чтобы переговоры были конструктивными, мы должны говорить не о будущем Украины, а о будущем Европы и мира"... Ну... собственно Малофеев озвучил личную позицию Пу... озвученную ПУБЛИЧНО от себя... и позицию всего кремля... Кит Келлог отреагировал: "Малофееву лучше залезть обратно в свою коробку и понять президента Трампа, потому что, очевидно, ты не понимаешь - и ты точно не понимаешь США"...
Зато я хорошо понимаю... Байден еще покажется миротворцем...* (С) ________________________________ Якщо це дійсно так, то да - "до звільнення останньої верби".