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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 04 гру, 2024 19:16
detroytred
1.Немає і не може бути 100% гарантій безпеки. НАТО - це також не 100% гарантія. Інакше Європа взагалі не боялась би війни.
2.Будапешський меморандум формально виконаний був. І взагалі значення слова "меморандум" вам відоме?
3.Вступ України в НАТО зараз(або в найближчому майбутньому) - фактично нереальний. Не забуваймо що НАТО колективний союз і усі члени мають дати згоду. - ось це є фактично нереальним. Можна озвучити які країни дали згоду(хоча б усну) на вступ України в НАТО?
4.Заява нашого МЗС це фактично продовження політики(стратегії) Зеленсього - "кордони 91". Тобто продовження виставляння нереальних(відірваних від реальності) вимог.
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Додано: Сер 04 гру, 2024 19:18
ЛАД написав:
Може, але в даному випадку не бачу сенсу.
А я бачу сенс.
Змінили мобілізаційний вік не ми - це нам США приказали.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Сер 04 гру, 2024 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 04 гру, 2024 19:21
andrijk777 написав:detroytred
1.Немає і не може бути 100% гарантій безпеки. НАТО - це також не 100% гарантія. Інакше Європа взагалі не боялась би війни.
2.Будапешський меморандум формально виконаний був. І взагалі значення слова "меморандум" вам відоме?
3.Вступ України в НАТО зараз(або в найближчому майбутньому) - фактично нереальний. Не забуваймо що НАТО колективний
союз і усі
члени мають дати згоду. - ось це є фактично нереальним. Можна озвучити які країни дали згоду(хоча б усну) на вступ України в НАТО?
4.Заява нашого МЗС це фактично продовження політики(стратегії) Зеленсього - "кордони 91". Тобто продовження виставляння нереальних(відірваних від реальності) вимог.
)))
Ви знов про суть, про реалії.
А права саме в хатєлках. В баченні гравців. Як вони вважають, бачать. І неважливий реал (є НАТО гарантією чи не є; був Будапешт виконаний чи не був).
В цьому відмінність. В цьому.
Між хотєлками-бажаннями-баченнями гравців (тобто тих, хто на підставі свого бачення приймає реальні рішення) і отими пустими хатєлками дописувачів на форумі))))))))))))))
Для гравців (тих, хто має інструменти і реально діє) неважлива дійсність....
Вони будуть діяти на підставі саме своїх бачень та бажань.
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detroytred
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Додано: Сер 04 гру, 2024 19:29
detroytred написав:
)))
Ви знов про суть, про реалії.
А права саме в хатєлках. В баченні гравців. Як вони вважають, бачать. І неважливий реал (є НАТО гарантією чи не є; був Будапешт виконаний чи не був).
В цьому відмінність. В цьому.
Між хотєлками-бажаннями-баченнями гравців (тобто тих, хто на підставі свого бачення приймає реальні рішення) і отими пустими хатєлками дописувачів на форумі))))))))))))))
Для гравців (тих, хто має інструменти і реально діє) неважлива дійсність....
Вони будуть діяти на підставі саме своїх бачень та бажань.
Для того щоб був мир потрібно щоб ці хотєлки зійшлись в одній точці!!!
Інакше тільки один варіант - повне знищення однієї сторони конфлікту.
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Додано: Сер 04 гру, 2024 19:31
andrijk777 написав: detroytred написав:
)))
Ви знов про суть, про реалії.
А права саме в хатєлках. В баченні гравців. Як вони вважають, бачать. І неважливий реал (є НАТО гарантією чи не є; був Будапешт виконаний чи не був).
В цьому відмінність. В цьому.
Між хотєлками-бажаннями-баченнями гравців (тобто тих, хто на підставі свого бачення приймає реальні рішення) і отими пустими хатєлками дописувачів на форумі))))))))))))))
Для гравців (тих, хто має інструменти і реально діє) неважлива дійсність....
Вони будуть діяти на підставі саме своїх бачень та бажань.
Для того щоб був мир потрібно щоб ці хотєлки зійшлись!!!
Інакше тільки один варіант - повне знищення однієї сторони конфлікту.
Браво! В точічку.
Тільки до цього ще згадайте-додайте ключовий нюанс, про який талдичать партнери - щоб "конфлікт" не вийшов за межі України.
Може вийти... Може. Але на "не вийде за межі" хотєлки збігаються в обох сторін.
А от вдасться втримати їм (себе)) - хз.
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detroytred
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Додано: Сер 04 гру, 2024 19:44
detroytred написав:
Тільки до цього ще згадайте-додайте ключовий нюанс, про який талдичать партнери - щоб "конфлікт" не вийшов за межі України.
Може вийти... Може. Але на "не вийде за межі" хотєлки збігаються в обох сторін.
А от вдасться втримати їм (себе)) - хз.
Ніякий це не ключовий нюанс. Це демократи вішають лапшу на вуха американців/європейців для того щоб менше помагати Україні. А також путін вішає(блефує) цю лапшу на вуха західних політиків, багато(зокрема Маск) ведуться.
Озвучте хоча б один сценарій "виходу конфлікту за межі України" і чому цей сценарій не реалізувався раніше.
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Додано: Сер 04 гру, 2024 19:53
andrijk777 написав: detroytred написав:
Тільки до цього ще згадайте-додайте ключовий нюанс, про який талдичать партнери - щоб "конфлікт" не вийшов за межі України.
Може вийти... Може. Але на "не вийде за межі" хотєлки збігаються в обох сторін.
А от вдасться втримати їм (себе)) - хз.
Ніякий це не ключовий нюанс. Це демократи вішають лапшу на вуха американців/європейців для того щоб менше помагати Україні. А також путін вішає(блефує) цю лапшу на вуха західних політиків, багато(зокрема Маск) ведуться.
Озвучте хоча б один сценарій "виходу конфлікту за межі України" і чому цей сценарій не реалізувався раніше.
Які проблеми з цим?
Франція та Британія відправляють війська в Україну; партнери "закривають небо" над Україною; рфія дійсно лупить по базі в Румунії чи Польщі. І т.д.
Так і не реалізується, бо "щоб конфлікт не вийшов за межі України" влаштовує (поки!) обидві сторони (Схід і Захід).
Це наші всіляко намагаються вистрибнути з цієї пастки...
До речі, демократи обмежено допомагають саме для того, щоб конфлікт не вийшов за межі))
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 04 гру, 2024 19:55, всього редагувалось 1 раз.
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detroytred
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Додано: Сер 04 гру, 2024 19:55
Shaman написав:
Спочатку здається неймовірним, такі поступки для расії...але інших важелів впливу на путіна крім втручання іноземних війскових сил, не залишилося. А на таке ніхто не піде, так що цілком можливо. Що залишилося Зеленському - спробувати виторгувати хочаб ЄС на залишки України. А так бути нам Абхазією чи Придністровьєм :cry:(економічно)
не кажіть гоп. поки окуповано скільки, 20% території? й то якою ціною для Московії...
Я теж не вірю що Зеленський погодиться, але такі пропозиції будуть. І яку ціну заплатила московія - дохлих зеків та совєцкій сеталобрухт? Навіть сенсу немає порівнювати їх ціну за наші 20% та нашу, що у нас залишиться після втрати ціх 20%. Маю на увазі населення, промисловисть і перспективи держави взагалі після закінчення війни
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Додано: Сер 04 гру, 2024 20:03
detroytred написав:
Які проблеми з цим?
Франція та Британія відправляють війська в Україну;
Це вже нереально, далі не має змісту читати.
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Додано: Сер 04 гру, 2024 20:04
andrijk777 написав: Xenon написав:
Схоже це питання вже вирішили
Після нового року - оприлюднять
❗️ Україна має схвалити «важкі рішення» щодо мобілізації, це необхідно, – заявив держсекретар США Блінкен.
Нагадаю, американські чиновники хочуть, щоб в Україні знизили призовний вік з 25 до 18 років.
Не знаю що там вам "схоже". Але через 1,5 місяці Блінкен буде ніхто і зватимуть його ніяк - це факт. Тому нікого Блінкена Україна(влада) вже слухати не має.
Але прикриватись(прикривати свої рішення) Блінкеном вона(влада) може.
Це друга людина в країні, так що "ніким" він вже ніколи не буде. А розуму в нього вистачає. Розуміти що у Трампа важелів заставити путіна відмовитися від захопленого немає. Точніше є - війскове втручання, захист України ( або хоча б неокупованих теріторій) але такого не станеться. А підтримати план путіна це для Трампа така ж ганьба, як для Байдена Афганістан. За що Трамп чморив Байдена, як за глобальну стратегічну помилку перед виборами. Тому в січні Трамп скаже що путін хуйло, воюємо далі, зброя буде. От тут і треба будуть нові новобранці, і не діди.
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