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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 04 гру, 2024 20:06
d44 написав: Shaman написав:
Спочатку здається неймовірним, такі поступки для расії...але інших важелів впливу на путіна крім втручання іноземних війскових сил, не залишилося. А на таке ніхто не піде, так що цілком можливо. Що залишилося Зеленському - спробувати виторгувати хочаб ЄС на залишки України. А так бути нам Абхазією чи Придністровьєм :cry:(економічно)
не кажіть гоп. поки окуповано скільки, 20% території? й то якою ціною для Московії...
Я теж не вірю що Зеленський погодиться, але такі пропозиції будуть. І яку ціну заплатила московія - дохлих зеків та совєцкій сеталобрухт? Навіть сенсу немає порівнювати їх ціну за наші 20% та нашу, що у нас залишиться після втрати ціх 20%. Маю на увазі населення, промисловисть і перспективи держави взагалі після закінчення війни
Зе вже партнерам майже прямим текстом голосить, що продовження війни та нестачу допомоги-зброї Україна компенсує власними втратами та руйнуваннями.
Тому, партнери, давайте, дійте.
Хоч планом Перемоги, хоч прийняттям в НАТО.
А партнери тупо морозяться...
Тому на виснаження.
Звісно рфії...
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detroytred
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Додано: Сер 04 гру, 2024 20:06
detroytred написав:
Так і не реалізується, бо "щоб конфлікт не вийшов за межі України" влаштовує (поки!) обидві сторони (Схід і Захід).
Тоді навіщо цей кіпіш? Якщо це "не реалізується" то навіщо Захід це постійно обговорює вже 3 роки?
На це питання я відповів вище.
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andrijk777
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Додано: Сер 04 гру, 2024 20:09
andrijk777 написав: detroytred написав:
Які проблеми з цим?
Франція та Британія відправляють війська в Україну;
Це вже нереально, далі не має змісту читати.
Нереальним було: зелені чоловічки, Донбас, повномасштабка, хаймерси, леопарди, атакамси.
Вже. Даааааавно. Реально. Будь-що.
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detroytred
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Додано: Сер 04 гру, 2024 20:10
d44 написав:
Це друга людина в країні, так що "ніким" він вже ніколи не буде. А розуму в нього вистачає. Розуміти що у Трампа важелів заставити путіна відмовитися від захопленого немає. Точніше є - війскове втручання, захист України ( або хоча б неокупованих теріторій) але такого не станеться. А підтримати план путіна це для Трампа така ж ганьба, як для Байдена Афганістан. За що Трамп чморив Байдена, як за глобальну стратегічну помилку перед виборами. Тому в січні Трамп скаже що путін хуйло, воюємо далі, зброя буде.
От тут і треба будуть нові новобранці, і не діди.
Це(виділене) добре чи погано?
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Додано: Сер 04 гру, 2024 20:11
andrijk777 написав: detroytred написав:
Так і не реалізується, бо "щоб конфлікт не вийшов за межі України" влаштовує (поки!) обидві сторони (Схід і Захід).
Тоді навіщо цей кіпіш? Якщо це "не реалізується" то навіщо Захід це постійно обговорює вже 3 роки?
На це питання я відповів вище.
Почекайте, а обгортка повинна бути красивою чи ні?
Якщо прибрати ще й обгортку, то що тоді залишиться? Хто таку корову продасть-купить-то (точніше робитиме сам процес)?
А так - така корова мені потрібна самому.
От тільки гра ця не в шашки, а в війну. Тому привести вона може до будь-чого. У (на) війні нема правил. На відміну від спорту.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 04 гру, 2024 20:15, всього редагувалось 1 раз.
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detroytred
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Додано: Сер 04 гру, 2024 20:15
detroytred написав: andrijk777 написав: detroytred написав:
Які проблеми з цим?
Франція та Британія відправляють війська в Україну;
Це вже нереально, далі не має змісту читати.
Нереальним було: зелені чоловічки, Донбас, повномасштабка, хаймерси, леопарди, атакамси.
Ні. Це було якраз реально.
Путін готувався до захоплення Криму - це факт. Ми просто про це не знали.
Путін готувався до повномасштабки - це факт. Про це ми знали, але не вірили.
хаймерси, леопарди, атакамси - ну нічого прям нереального в цьому не було. Тим більше дали цього всього мізерну кількість.
І т.д.
Британія і Франція готуються до відправки військ в Україну(від час активної фази війни)? Може. Я думаю ні і не планують.
Тому це нереально.
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Додано: Сер 04 гру, 2024 20:22
andrijk777 написав: detroytred написав: andrijk777 написав:
Це вже нереально, далі не має змісту читати.
Нереальним було: зелені чоловічки, Донбас, повномасштабка, хаймерси, леопарди, атакамси.
Ні. Це було якраз реально.
Путін готувався до захоплення Криму - це факт. Ми просто про це не знали.
Путін готувався до повномасштабки - це факт. Про це ми знали, але не вірили.
хаймерси, леопарди, атакамси - ну нічого прям нереального в цьому не було. Тим більше дали цього всього мізерну кількість.
І т.д.
Британія і Франція готуються до відправки військ в Україну? Може. Я думаю ні і не планують.
Тому це нереально.
Да не обов'язково саме результат тій же Фр-Британії може бути потрібен від відправки військ, а реакція рфії. Відповідна реакція рфії на такий крок.
Поки не готуються відправляти війська саме для захисту від прориву фронту рфієй. Тому що поки він не світить.
А те, що плани є, я не сумніваюся.
Поступатися всією Україною Захід не буде за будь-яких розкладів. Тому плани повинні бути.
Ніхто. Нікуди. Не поспішає.
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