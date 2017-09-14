RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11169111701117111172

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 20:06

  d44 написав:
  Shaman написав:
Спочатку здається неймовірним, такі поступки для расії...але інших важелів впливу на путіна крім втручання іноземних війскових сил, не залишилося. А на таке ніхто не піде, так що цілком можливо. Що залишилося Зеленському - спробувати виторгувати хочаб ЄС на залишки України. А так бути нам Абхазією чи Придністровьєм :cry:(економічно)

не кажіть гоп. поки окуповано скільки, 20% території? й то якою ціною для Московії...
Я теж не вірю що Зеленський погодиться, але такі пропозиції будуть. І яку ціну заплатила московія - дохлих зеків та совєцкій сеталобрухт? Навіть сенсу немає порівнювати їх ціну за наші 20% та нашу, що у нас залишиться після втрати ціх 20%. Маю на увазі населення, промисловисть і перспективи держави взагалі після закінчення війни

Зе вже партнерам майже прямим текстом голосить, що продовження війни та нестачу допомоги-зброї Україна компенсує власними втратами та руйнуваннями.
Тому, партнери, давайте, дійте.
Хоч планом Перемоги, хоч прийняттям в НАТО.
А партнери тупо морозяться...

Тому на виснаження.
Звісно рфії...
detroytred
 
Повідомлень: 31146
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 20:06

  detroytred написав:Так і не реалізується, бо "щоб конфлікт не вийшов за межі України" влаштовує (поки!) обидві сторони (Схід і Захід).

Тоді навіщо цей кіпіш? Якщо це "не реалізується" то навіщо Захід це постійно обговорює вже 3 роки?
На це питання я відповів вище.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5745
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 20:09

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Які проблеми з цим?
Франція та Британія відправляють війська в Україну;

Це вже нереально, далі не має змісту читати.

Нереальним було: зелені чоловічки, Донбас, повномасштабка, хаймерси, леопарди, атакамси.

Вже. Даааааавно. Реально. Будь-що.
detroytred
 
Повідомлень: 31146
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 20:10

  d44 написав:Це друга людина в країні, так що "ніким" він вже ніколи не буде. А розуму в нього вистачає. Розуміти що у Трампа важелів заставити путіна відмовитися від захопленого немає. Точніше є - війскове втручання, захист України ( або хоча б неокупованих теріторій) але такого не станеться. А підтримати план путіна це для Трампа така ж ганьба, як для Байдена Афганістан. За що Трамп чморив Байдена, як за глобальну стратегічну помилку перед виборами. Тому в січні Трамп скаже що путін хуйло, воюємо далі, зброя буде. От тут і треба будуть нові новобранці, і не діди.

Це(виділене) добре чи погано?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5745
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 20:11

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Так і не реалізується, бо "щоб конфлікт не вийшов за межі України" влаштовує (поки!) обидві сторони (Схід і Захід).

Тоді навіщо цей кіпіш? Якщо це "не реалізується" то навіщо Захід це постійно обговорює вже 3 роки?
На це питання я відповів вище.

Почекайте, а обгортка повинна бути красивою чи ні?
Якщо прибрати ще й обгортку, то що тоді залишиться? Хто таку корову продасть-купить-то (точніше робитиме сам процес)?
А так - така корова мені потрібна самому.

От тільки гра ця не в шашки, а в війну. Тому привести вона може до будь-чого. У (на) війні нема правил. На відміну від спорту.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 04 гру, 2024 20:15, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 31146
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 20:15

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Які проблеми з цим?
Франція та Британія відправляють війська в Україну;

Це вже нереально, далі не має змісту читати.

Нереальним було: зелені чоловічки, Донбас, повномасштабка, хаймерси, леопарди, атакамси.

Ні. Це було якраз реально.
Путін готувався до захоплення Криму - це факт. Ми просто про це не знали.
Путін готувався до повномасштабки - це факт. Про це ми знали, але не вірили.
хаймерси, леопарди, атакамси - ну нічого прям нереального в цьому не було. Тим більше дали цього всього мізерну кількість.
І т.д.
Британія і Франція готуються до відправки військ в Україну(від час активної фази війни)? Може. Я думаю ні і не планують. Тому це нереально.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5745
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 20:22

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Це вже нереально, далі не має змісту читати.

Нереальним було: зелені чоловічки, Донбас, повномасштабка, хаймерси, леопарди, атакамси.

Ні. Це було якраз реально.
Путін готувався до захоплення Криму - це факт. Ми просто про це не знали.
Путін готувався до повномасштабки - це факт. Про це ми знали, але не вірили.
хаймерси, леопарди, атакамси - ну нічого прям нереального в цьому не було. Тим більше дали цього всього мізерну кількість.
І т.д.
Британія і Франція готуються до відправки військ в Україну? Може. Я думаю ні і не планують. Тому це нереально.

Да не обов'язково саме результат тій же Фр-Британії може бути потрібен від відправки військ, а реакція рфії. Відповідна реакція рфії на такий крок.

Поки не готуються відправляти війська саме для захисту від прориву фронту рфієй. Тому що поки він не світить.
А те, що плани є, я не сумніваюся.
Поступатися всією Україною Захід не буде за будь-яких розкладів. Тому плани повинні бути.

Ніхто. Нікуди. Не поспішає.
detroytred
 
Повідомлень: 31146
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11169111701117111172
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 76614
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 246977
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 880989
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.