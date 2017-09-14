Спочатку здається неймовірним, такі поступки для расії...але інших важелів впливу на путіна крім втручання іноземних війскових сил, не залишилося. А на таке ніхто не піде, так що цілком можливо. Що залишилося Зеленському - спробувати виторгувати хочаб ЄС на залишки України. А так бути нам Абхазією чи Придністровьєм :cry:(економічно)
не кажіть гоп. поки окуповано скільки, 20% території? й то якою ціною для Московії...
Я теж не вірю що Зеленський погодиться, але такі пропозиції будуть. І яку ціну заплатила московія - дохлих зеків та совєцкій сеталобрухт? Навіть сенсу немає порівнювати їх ціну за наші 20% та нашу, що у нас залишиться після втрати ціх 20%. Маю на увазі населення, промисловисть і перспективи держави взагалі після закінчення війни
Зе вже партнерам майже прямим текстом голосить, що продовження війни та нестачу допомоги-зброї Україна компенсує власними втратами та руйнуваннями. Тому, партнери, давайте, дійте. Хоч планом Перемоги, хоч прийняттям в НАТО. А партнери тупо морозяться...
d44 написав:Це друга людина в країні, так що "ніким" він вже ніколи не буде. А розуму в нього вистачає. Розуміти що у Трампа важелів заставити путіна відмовитися від захопленого немає. Точніше є - війскове втручання, захист України ( або хоча б неокупованих теріторій) але такого не станеться. А підтримати план путіна це для Трампа така ж ганьба, як для Байдена Афганістан. За що Трамп чморив Байдена, як за глобальну стратегічну помилку перед виборами. Тому в січні Трамп скаже що путін хуйло, воюємо далі, зброя буде. От тут і треба будуть нові новобранці, і не діди.
detroytred написав:Так і не реалізується, бо "щоб конфлікт не вийшов за межі України" влаштовує (поки!) обидві сторони (Схід і Захід).
Тоді навіщо цей кіпіш? Якщо це "не реалізується" то навіщо Захід це постійно обговорює вже 3 роки? На це питання я відповів вище.
Почекайте, а обгортка повинна бути красивою чи ні? Якщо прибрати ще й обгортку, то що тоді залишиться? Хто таку корову продасть-купить-то (точніше робитиме сам процес)? А так - така корова мені потрібна самому.
От тільки гра ця не в шашки, а в війну. Тому привести вона може до будь-чого. У (на) війні нема правил. На відміну від спорту.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 04 гру, 2024 20:15, всього редагувалось 1 раз.
Ні. Це було якраз реально. Путін готувався до захоплення Криму - це факт. Ми просто про це не знали. Путін готувався до повномасштабки - це факт. Про це ми знали, але не вірили. хаймерси, леопарди, атакамси - ну нічого прям нереального в цьому не було. Тим більше дали цього всього мізерну кількість. І т.д. Британія і Франція готуються до відправки військ в Україну(від час активної фази війни)? Може. Я думаю ні і не планують. Тому це нереально.
Ні. Це було якраз реально. Путін готувався до захоплення Криму - це факт. Ми просто про це не знали. Путін готувався до повномасштабки - це факт. Про це ми знали, але не вірили. хаймерси, леопарди, атакамси - ну нічого прям нереального в цьому не було. Тим більше дали цього всього мізерну кількість. І т.д. Британія і Франція готуються до відправки військ в Україну? Може. Я думаю ні і не планують. Тому це нереально.
Да не обов'язково саме результат тій же Фр-Британії може бути потрібен від відправки військ, а реакція рфії. Відповідна реакція рфії на такий крок.
Поки не готуються відправляти війська саме для захисту від прориву фронту рфієй. Тому що поки він не світить. А те, що плани є, я не сумніваюся. Поступатися всією Україною Захід не буде за будь-яких розкладів. Тому плани повинні бути.
Ніхто. Нікуди. Не поспішає. І не поспішатиме. Поки Україна тримається. Виграє час. (До речі, це нічим не відрізняється від ситуації з Успіхом... Всі допомагають. Воювати...).
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 04 гру, 2024 20:35, всього редагувалось 2 разів.
Екс-посол у Британії, вважаю, не пацан да і знає трохи більше нас:
*Велика Британія може направити в Україну свої збройні сили за умови катастрофічного розвитку війни. Інші країни Заходу також наближаються до такого рішення, однак саме Британія перша у цьому списку.
Про це заявив експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв’ю “Радіо Свобода”.
На запитання, чи готова Британія відправити своїх солдатів в Україну, дипломат заявив, що "ніхто ніколи не визнає" цього, а особливо політики.
“Щоразу, коли їх будуть запитувати, вони будуть казати, що “ні-ні, ми як, ну куди, при чому тут, ми краще дамо все, що завгодно”. Але насправді розрахунки про те, що не дай Бог доведеться застосовувати Збройні сили, ведуться військовими. Для цього військові і є, і дипломати, для того, щоб планувати на майбутнє. Керівництво держави політично має ухвалити рішення, це план нормальний чи ненормальний. Але наш обов’язок, для цього ви нас тримаєте, планувати на найгірше. Найгірше застосування для цих країн”, — зазначає Пристайко.* https://lb.ua/world/2023/12/16/589312_v ... vitku.html
d44 написав:Це друга людина в країні, так що "ніким" він вже ніколи не буде. А розуму в нього вистачає. Розуміти що у Трампа важелів заставити путіна відмовитися від захопленого немає. Точніше є - війскове втручання, захист України ( або хоча б неокупованих теріторій) але такого не станеться. А підтримати план путіна це для Трампа така ж ганьба, як для Байдена Афганістан. За що Трамп чморив Байдена, як за глобальну стратегічну помилку перед виборами. Тому в січні Трамп скаже що путін хуйло, воюємо далі, зброя буде. От тут і треба будуть нові новобранці, і не діди.
Це(виділене) добре чи погано?
Це з оглядом як підтримувати будуть - "скільки потрібно" чи до перемоги над росією
andrijk777 написав:Так, зараз все залежить від кількості грошей, але можливостей(в тому числі щось купити) зараз в рази більше ніж в СРСР.
а возможностей на халяву получить квартиру, путевку в санаторий или инвалидку когда было больше? об этом и был мой месседж. К тому что фраза "давайте поднимать промышленность" - уже пустой звук без уточнения за чей счёт, какие гарантии, кто будет ответственным и т.д.
‼ Британська армія буде розбита за пів року чи рік, в разі розгортання масштабної війни, як в Україні, — міністр у справах ветеранів Британії Алістер Карнс
«У масштабній війні — не обмеженій інтервенції, а війні, подібній тій, що сталася в Україні, — наприклад, наша армія при нинішніх показниках втрат буде витрачена — як частина широкої коаліції — протягом шести місяців або року», — повідомив Карнс.