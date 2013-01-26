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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11170111711117211173

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 21:58

  холява написав:https://pravdatutnews.com/emergency/2024/12/04/51721-viyna-sprychynyla-poyavu-nevylikovnyh-infekciy-v-ukrayini

З початком російсько-української війни в українських шпиталях значно загострилася проблема антибіотикорезистентності — стійкості бактерій до ліків

Будь ласка, з медичного на простий язик
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 22:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Це означає, що через масове застосування антибіотиків де треба і не треба в шпиталях розвелися бацили, яких нічого не бере.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 22:37

  Faceless написав:Це означає, що через масове застосування антибіотиків де треба і не треба в шпиталях розвелися бацили, яких нічого не бере.
проблема не новая 26.01.2013
главный врач Англии Салли Дэвис утверждает, что бактерии приобретают иммунитет к большинству современных медицинских препаратов, а новых антибиотиков попросту нет. Выступая перед парламентской комиссией своей страны, Дэвис высказала опасения по поводу масштаба этой проблемы. По ее словам, уже в ближайшем будущем даже рутинные хирургические операции могут угрожать жизни пациентов, передает BBC.

«Очевидно, что глобальное потепление - не главная угроза человечеству, - заявила Дэвис. - Апокалипсис может наступить лет через 20, когда, скажем, операция по замене тазобедренного сустава может привести к летальному исходу, так как у нас попросту не будет антибиотиков».

«Это очень серьезная проблема, вызванная неэффективным использованием антибиотических препаратов во всем мире, - пояснила Дэвис. - Мы сами «выращиваем» резистентные инфекции, слишком часто прибегая к использованию стандартных видов антибиотиков».
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 22:40

  Wirująświatła написав:
👨‍🦲 Труханов жалуется, что военкомат забирает коммунальщиков, которые едут ремонтировать трубы

«Мы привлекли кран, заплатили огромные деньги, привлекли специалистов, которых не так уж и много в Украине. Они (Коммунальщики - ред.) приехали, идут на выполнение работ и убегают, наш сотрудник три часа объяснял ТЦК, что эти люди сейчас полезут на 130 метров демонтировать трубу. Мы потеряли сутки, чтобы разъяснить, забрать и вернуть их к работам.»



потому что выполнить план за счет тех кто на поверхности просто.
а вот найти тех кто в серой зоне - там нужно приложить не только силу.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 22:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Це означає, що через масове застосування антибіотиків де треба і не треба в шпиталях розвелися бацили, яких нічого не бере.
проблема не новая 26.01.2013
главный врач Англии Салли Дэвис утверждает, что бактерии приобретают иммунитет к большинству современных медицинских препаратов, а новых антибиотиков попросту нет. Выступая перед парламентской комиссией своей страны, Дэвис высказала опасения по поводу масштаба этой проблемы. По ее словам, уже в ближайшем будущем даже рутинные хирургические операции могут угрожать жизни пациентов, передает BBC.

«Очевидно, что глобальное потепление - не главная угроза человечеству, - заявила Дэвис. - Апокалипсис может наступить лет через 20, когда, скажем, операция по замене тазобедренного сустава может привести к летальному исходу, так как у нас попросту не будет антибиотиков».

«Это очень серьезная проблема, вызванная неэффективным использованием антибиотических препаратов во всем мире, - пояснила Дэвис. - Мы сами «выращиваем» резистентные инфекции, слишком часто прибегая к использованию стандартных видов антибиотиков».
Проблемі багато років а в окремих сферах типу ветеринарії ваще біда, але яке це має відношення до ситуації?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 22:55

  Faceless написав:Проблемі багато років а в окремих сферах типу ветеринарії ваще біда, але яке це має відношення до ситуації?
самое прямое. если проблеме много лет и она не решена, то решения у неё нет.
Wirująświatła
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  #<1 ... 11170111711117211173
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