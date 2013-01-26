главный врач Англии Салли Дэвис утверждает, что бактерии приобретают иммунитет к большинству современных медицинских препаратов, а новых антибиотиков попросту нет. Выступая перед парламентской комиссией своей страны, Дэвис высказала опасения по поводу масштаба этой проблемы. По ее словам, уже в ближайшем будущем даже рутинные хирургические операции могут угрожать жизни пациентов, передает BBC.



«Очевидно, что глобальное потепление - не главная угроза человечеству, - заявила Дэвис. - Апокалипсис может наступить лет через 20, когда, скажем, операция по замене тазобедренного сустава может привести к летальному исходу, так как у нас попросту не будет антибиотиков».



«Это очень серьезная проблема, вызванная неэффективным использованием антибиотических препаратов во всем мире, - пояснила Дэвис. - Мы сами «выращиваем» резистентные инфекции, слишком часто прибегая к использованию стандартных видов антибиотиков».