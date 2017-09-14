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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 05 гру, 2024 00:28
Мэр Одессы рассказал, как сотрудники ТЦК мобилизовали коммунальщиков, которые должны были ремонтировать 130-метровую котельную трубу. Власти города целые сутки не могли освободить специалистов.
"Мы привлекли кран, заплатили сумасшедшие деньги, привлекли специалистов, которых не так уж много в Украине. Они приехали, идут на выполнение работ и убегают, наш сотрудник три часа объяснял ТЦК, что эти люди сейчас полезут на 130 метров демонтировать трубу. Мы потеряли сутки, чтобы разъяснить, забрать и вернуть их к работам", - рассказал Труханов на сессии горсовета.
😅😅😅
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Бетон
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Додано: Чет 05 гру, 2024 00:31
Faceless написав:
То що, &@?*%# воно конем?
давайте соберём всех форумчан и мозговым штурмом найдём решение. Медицина ж не наука (как тут некоторые думают) значит специальных знаний не нужно.
Бетон написав:
Я б на ней даже женился. Второй раз
нравится когда вас матерят?
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Wirująświatła
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Додано: Чет 05 гру, 2024 00:41
Faceless написав:
Це означає, що через масове застосування антибіотиків де треба і не треба в шпиталях розвелися бацили, яких нічого не бере.
есть исследование, где бактериям постепенно наращивали дозу антибиотика до тысяче кратных доз. Те, бактерии которые выжили при попадании к обычным бактерия моментально подыхали.
из этого следует, что бактерии находятся в равновесном состоянии и резистентность к антибиотикам регулируется естественной флорой.
но, однозначно, антибиотик только по строго регламентированным показаниям - только при бактериальной форме, которая легко диагностируется
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Додано: Чет 05 гру, 2024 00:43
Wirująświatła написав:
нравится когда вас матерят?
я не тцкашник.
такой карьерный рост мне и не снился.
скоро во всех школах
-"кем ты хочешь стать, мальчик? космонавтом или хирургом?"
- "тцк-ашником"
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