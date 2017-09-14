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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11171111721117311174

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 00:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мэр Одессы рассказал, как сотрудники ТЦК мобилизовали коммунальщиков, которые должны были ремонтировать 130-метровую котельную трубу. Власти города целые сутки не могли освободить специалистов.

"Мы привлекли кран, заплатили сумасшедшие деньги, привлекли специалистов, которых не так уж много в Украине. Они приехали, идут на выполнение работ и убегают, наш сотрудник три часа объяснял ТЦК, что эти люди сейчас полезут на 130 метров демонтировать трубу. Мы потеряли сутки, чтобы разъяснить, забрать и вернуть их к работам", - рассказал Труханов на сессии горсовета.

😅😅😅
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 00:31

  Faceless написав:То що, &@?*%# воно конем?
давайте соберём всех форумчан и мозговым штурмом найдём решение. Медицина ж не наука (как тут некоторые думают) значит специальных знаний не нужно.
  Бетон написав:Я б на ней даже женился. Второй раз
нравится когда вас матерят?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 00:41

  Faceless написав:Це означає, що через масове застосування антибіотиків де треба і не треба в шпиталях розвелися бацили, яких нічого не бере.

есть исследование, где бактериям постепенно наращивали дозу антибиотика до тысяче кратных доз. Те, бактерии которые выжили при попадании к обычным бактерия моментально подыхали.
из этого следует, что бактерии находятся в равновесном состоянии и резистентность к антибиотикам регулируется естественной флорой.

но, однозначно, антибиотик только по строго регламентированным показаниям - только при бактериальной форме, которая легко диагностируется
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 00:43

  Wirująświatła написав:нравится когда вас матерят?

я не тцкашник.
такой карьерный рост мне и не снился.
скоро во всех школах
-"кем ты хочешь стать, мальчик? космонавтом или хирургом?"
- "тцк-ашником"
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 02:12

  холява написав:https://pravdatutnews.com/emergency/2024/12/04/51721-viyna-sprychynyla-poyavu-nevylikovnyh-infekciy-v-ukrayini

З початком російсько-української війни в українських шпиталях значно загострилася проблема антибіотикорезистентності — стійкості бактерій до ліків

С чем это связано?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 03:35

  UA написав:
  tester7336 написав:


потому что выполнить план за счет тех кто на поверхности просто.
а вот найти тех кто в серой зоне - там нужно приложить не только силу.

Что такое серая зона?[/quote]
ЖК с военными пенсионерами, которые отапливаются от аккумуляторов, которые заряжаются от бензгенератора(хоть на балконе?)
барабашов
 
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