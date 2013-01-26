RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11172111731117411175>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 00:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мэр Одессы рассказал, как сотрудники ТЦК мобилизовали коммунальщиков, которые должны были ремонтировать 130-метровую котельную трубу. Власти города целые сутки не могли освободить специалистов.

"Мы привлекли кран, заплатили сумасшедшие деньги, привлекли специалистов, которых не так уж много в Украине. Они приехали, идут на выполнение работ и убегают, наш сотрудник три часа объяснял ТЦК, что эти люди сейчас полезут на 130 метров демонтировать трубу. Мы потеряли сутки, чтобы разъяснить, забрать и вернуть их к работам", - рассказал Труханов на сессии горсовета.

😅😅😅
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4014
З нами з: 17.12.22
Подякував: 112 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 00:31

  Faceless написав:То що, &@?*%# воно конем?
давайте соберём всех форумчан и мозговым штурмом найдём решение. Медицина ж не наука (как тут некоторые думают) значит специальных знаний не нужно.
  Бетон написав:Я б на ней даже женился. Второй раз
нравится когда вас матерят?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26084
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2418 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 00:41

  Faceless написав:Це означає, що через масове застосування антибіотиків де треба і не треба в шпиталях розвелися бацили, яких нічого не бере.

есть исследование, где бактериям постепенно наращивали дозу антибиотика до тысяче кратных доз. Те, бактерии которые выжили при попадании к обычным бактерия моментально подыхали.
из этого следует, что бактерии находятся в равновесном состоянии и резистентность к антибиотикам регулируется естественной флорой.

но, однозначно, антибиотик только по строго регламентированным показаниям - только при бактериальной форме, которая легко диагностируется
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4014
З нами з: 17.12.22
Подякував: 112 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 00:43

  Wirująświatła написав:нравится когда вас матерят?

я не тцкашник.
такой карьерный рост мне и не снился.
скоро во всех школах
-"кем ты хочешь стать, мальчик? космонавтом или хирургом?"
- "тцк-ашником"
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4014
З нами з: 17.12.22
Подякував: 112 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 02:12

  холява написав:https://pravdatutnews.com/emergency/2024/12/04/51721-viyna-sprychynyla-poyavu-nevylikovnyh-infekciy-v-ukrayini

З початком російсько-української війни в українських шпиталях значно загострилася проблема антибіотикорезистентності — стійкості бактерій до ліків

С чем это связано?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31642
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 05:04

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Це означає, що через масове застосування антибіотиків де треба і не треба в шпиталях розвелися бацили, яких нічого не бере.
проблема не новая 26.01.2013
....

Верно, но холява пишет о том, что "З початком російсько-української війни в українських шпиталях значно загострилася проблема антибіотикорезистентності — стійкості бактерій до ліків".
Почему?

давайте соберём всех форумчан и мозговым штурмом найдём решение. Медицина ж не наука (как тут некоторые думают) значит специальных знаний не нужно.
Творчество, например, композитора тоже не наука. Но специальные знания нужны.
Но разработка новых антибиотиков это больше биология и химия, а не медицина.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31642
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 09:31

  Бетон написав:Мэр Одессы рассказал, как сотрудники ТЦК мобилизовали коммунальщиков, которые должны были ремонтировать 130-метровую котельную трубу. Власти города целые сутки не могли освободить специалистов.

"Мы привлекли кран, заплатили сумасшедшие деньги, привлекли специалистов, которых не так уж много в Украине. Они приехали, идут на выполнение работ и убегают, наш сотрудник три часа объяснял ТЦК, что эти люди сейчас полезут на 130 метров демонтировать трубу. Мы потеряли сутки, чтобы разъяснить, забрать и вернуть их к работам", - рассказал Труханов на сессии горсовета.

😅😅😅


це не проблема ТЦК, це проблема керівників коммунальників
під час окупації теріторій України 1941-1944 населення мало мати при себі
т.з. аусвайс
Аусвайс (от нем. Ausweis), сленг. Временный паспорт, выданный Германией на оккупированных территориях.

якщо немаєш, то ти партизан(або шпіон)

зробіть аналогічні перепуски для комунальників(водіїв громадського транспорту, працівникам, які критично важливі) щоб працівникі ТЦК не витрачали свій і їх час під час перевірки. Коли на виїзді з міста на блок посту показуєш паспорт/або "права", то це займає 3 секунди і їдеш далі.
https://violity.com/ru/106424110-dovidk ... a-1942-rik
prodigy
 
Повідомлень: 11326
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 09:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я вчера, Филипп Филиппович, на должность вступил.
Шариков, почему от вас так отвратительно пахнет?
- ухылянтов, душили, душили, душили душилллли
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4014
З нами з: 17.12.22
Подякував: 112 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 10:35

Паспортні сервіси за кордоном масово відмовляють хлопцям, які виїхали до досягнення 18 років, у видачі паспортів, – пише судово-юридична газета

Мова йде про тих, у кого відсутній запис в Реєстрі призовників «Оберіг».

Тобто, і тим, хто виїхав до 2022 року, зокрема, на навчання, чи після початку повномасштабного вторгнення, і відповідно не встиг стати фізично на облік у ТЦК.

Заступниця міністра оборони Черногоренко пояснює, що їх вважають порушниками військового обліку, і вони отримають документи, коли запрацює дистанційна сплата штрафів.

https://sud.ua/uk/news/publication/3173 ... m-prichina
Xenon
 
Повідомлень: 4964
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 10:52

UA

Что такое серая зона?



Це не та, куди пачку чаю чи цигарок з вишки кидаєш, а зек підніме. То інша, не переймайся. 😀
Hotab
 
Повідомлень: 13708
З нами з: 15.02.09
Подякував: 367 раз.
Подякували: 2292 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
  #<1 ... 11172111731117411175>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 76705
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 247108
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 881240
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.