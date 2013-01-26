Мэр Одессы рассказал, как сотрудники ТЦК мобилизовали коммунальщиков, которые должны были ремонтировать 130-метровую котельную трубу. Власти города целые сутки не могли освободить специалистов.
"Мы привлекли кран, заплатили сумасшедшие деньги, привлекли специалистов, которых не так уж много в Украине. Они приехали, идут на выполнение работ и убегают, наш сотрудник три часа объяснял ТЦК, что эти люди сейчас полезут на 130 метров демонтировать трубу. Мы потеряли сутки, чтобы разъяснить, забрать и вернуть их к работам", - рассказал Труханов на сессии горсовета.
Faceless написав:Це означає, що через масове застосування антибіотиків де треба і не треба в шпиталях розвелися бацили, яких нічого не бере.
есть исследование, где бактериям постепенно наращивали дозу антибиотика до тысяче кратных доз. Те, бактерии которые выжили при попадании к обычным бактерия моментально подыхали. из этого следует, что бактерии находятся в равновесном состоянии и резистентность к антибиотикам регулируется естественной флорой.
но, однозначно, антибиотик только по строго регламентированным показаниям - только при бактериальной форме, которая легко диагностируется
Бетон написав:Мэр Одессы рассказал, как сотрудники ТЦК мобилизовали коммунальщиков, которые должны были ремонтировать 130-метровую котельную трубу. Власти города целые сутки не могли освободить специалистов.
"Мы привлекли кран, заплатили сумасшедшие деньги, привлекли специалистов, которых не так уж много в Украине. Они приехали, идут на выполнение работ и убегают, наш сотрудник три часа объяснял ТЦК, что эти люди сейчас полезут на 130 метров демонтировать трубу. Мы потеряли сутки, чтобы разъяснить, забрать и вернуть их к работам", - рассказал Труханов на сессии горсовета.
😅😅😅
це не проблема ТЦК, це проблема керівників коммунальників під час окупації теріторій України 1941-1944 населення мало мати при себі т.з. аусвайс
Аусвайс (от нем. Ausweis), сленг. Временный паспорт, выданный Германией на оккупированных территориях.
якщо немаєш, то ти партизан(або шпіон)
зробіть аналогічні перепуски для комунальників(водіїв громадського транспорту, працівникам, які критично важливі) щоб працівникі ТЦК не витрачали свій і їх час під час перевірки. Коли на виїзді з міста на блок посту показуєш паспорт/або "права", то це займає 3 секунди і їдеш далі. https://violity.com/ru/106424110-dovidk ... a-1942-rik