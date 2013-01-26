Бетон написав:Мэр Одессы рассказал, как сотрудники ТЦК мобилизовали коммунальщиков, которые должны были ремонтировать 130-метровую котельную трубу. Власти города целые сутки не могли освободить специалистов.
"Мы привлекли кран, заплатили сумасшедшие деньги, привлекли специалистов, которых не так уж много в Украине. Они приехали, идут на выполнение работ и убегают, наш сотрудник три часа объяснял ТЦК, что эти люди сейчас полезут на 130 метров демонтировать трубу. Мы потеряли сутки, чтобы разъяснить, забрать и вернуть их к работам", - рассказал Труханов на сессии горсовета.
😅😅😅
це не проблема ТЦК, це проблема керівників коммунальників під час окупації теріторій України 1941-1944 населення мало мати при себі т.з. аусвайс
Это не "проблема керівників коммунальників" -- это старая проблема журналистов: что-то недопоняли, как обычно >>> привлекли специалистов, которых не так уж много в Украине. Они приехали, идут на выполнение -- по контесту можно догадаться, что от тцкшников убегали "вольные деятели" -- не из штата Водоканала (или чья там труба была)