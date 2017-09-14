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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11174111751117611177>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 12:39

  Дюрі-бачі написав:Задовбав вже цей інформаційний шум від влади, в якої 7 п'ятниць на тижні. А ще блогери кажуть, що влада почала чистити свої повідомлення за минулі роки. А потім будуть дивуватись чому переміг на виборах якийсь Шарій...

А что именно удаляют?
С удалением, в принципе, все понятно: одно дело суровую нэзломность на камеру демонстрировать -- а суровая действительность -- совсем другое...
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 12:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Уже ясно даже кому и что достанется в Украине.
Нам озвучат все условия прекращения войны после 20 января, работают рабочие группы.

Одне не зрозуміло: хто буде карати москалів за порушення умов договору?
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 05 гру, 2024 12:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 12:46

  Бетон написав:Я вчера, Филипп Филиппович, на должность вступил.
Шариков, почему от вас так отвратительно пахнет?
- ухылянтов, душили, душили, душили душилллли

https://www.youtube.com/shorts/869pomQ2 ... ture=share
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 05 гру, 2024 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 12:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:Ходят слухи, что росияне рогов уперлись в Мелитополь и всё что южнее (сухопутный кориодор в Крым), Енергодар готовы вернуть. + админ границы Луганской и Донецкой.

Може бути, але в Маріуполь, Мелітополь і Токмак досить активно вербують українців повертатись і пропонують роботи, які б 100% не пропонували, якщо б очікували здачу цих міст. Про знайомого в Мелітополі писав: в виданій квартирі живе, роботою завалений...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 05 гру, 2024 12:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 12:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:Ходят слухи, что росияне рогов уперлись в Мелитополь и всё что южнее (сухопутный кориодор в Крым), Енергодар готовы вернуть. + админ границы Луганской и Донецкой.
Переговоры не только именно про Украину, там ведутся и про Африку и Ближний Восток, поставки нефти, газа и т.д. Каждый пункт будет оговариваться и вестись торги. Трамп вообще далёк от городов в Украине, его задача - остановить войну. И это уже работа наших дипломатов, что бы доводить до конгресса и представителей Трампа значение того или иного города для Украины.
Думаю сейчас Кулебу назначат ответственным лицом от Украины в США.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 05 гру, 2024 12:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 12:53

  Дюрі-бачі написав:
  alex_dvornichenko написав:Ходят слухи, что росияне рогов уперлись в Мелитополь и всё что южнее (сухопутный кориодор в Крым), Енергодар готовы вернуть. + админ границы Луганской и Донецкой.

Може бути, але в Маріуполь, Мелітополь і Токмак досить активно вербують українців повертатись і пропонують роботи, які б 100% не пропонували, якщо б очікували здачу цих міст.


Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:00

  Игорь Алексеевич написав: Ближний Восток, поставки нефти, газа и т.д.

Сирийский повстанцы активно прорубывают окно в ЕС для Катарского газа.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:03

  Xenon написав:Видимо уважаемые партнеры вчера недвусмысленно дали понять , что дальше и как нужно делать

Сделаю прогноз на отставку Ермака до инаугурации Трампа.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:05

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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:07

  UA написав:
  Xenon написав:Видимо уважаемые партнеры вчера недвусмысленно дали понять , что дальше и как нужно делать

Сделаю прогноз на отставку Ермака до инаугурации Трампа.

тогда мой прогноз инаугурация Ермака до импичмента Трампа.
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  #<1 ... 11174111751117611177>
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